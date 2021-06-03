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Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Польща готова допомогти Україні стати незалежною від

Польща планує найближчим часом стати незалежною від "Газпрому". Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що країна може в цьому допомогти і Україні.

Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому",передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Польща працює над диверсифікацією джерел поставок газу для того, щоб не бути залежною від РФ.

"У нас є успіхи в цьому напрямку, в недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому", - зазначив посол.

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За його словами, у Росії немає настільки багато газу, щоб продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
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03.06.2021 13:08
+8
Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
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03.06.2021 13:07
+7
Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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03.06.2021 13:08
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Чем?будут больше платить гостробайтерам?
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03.06.2021 13:01 Відповісти
Вася!.. я недавно видел, как ты лайкал антиукраинские комменты залетной свинособаки "Петра Великого".. что Ватный Вася, не любишь Украину?!
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03.06.2021 13:08 Відповісти
А чё?правда глаза режет? Или ты правакатор?
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03.06.2021 13:19 Відповісти
через плечЁ, Вася!..
какую правду ты имеешь ввиду?..
ты зачем лайкал запоребрикового свинособаку?
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03.06.2021 13:24 Відповісти
А такую,они тебе российский газ в три дорога продавать будут.нет своего.
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03.06.2021 13:27 Відповісти
хмм.. сразу видно, что ты подписан на Шария и еще мураевский анальчик "Наш" посматриваешь..
а где, Вася, ты хранишь свою колорадскую ленточку: в тумбочке или в холодильнике?!
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03.06.2021 13:31 Відповісти
А я смотрю ты правокатор,ответь по существу,а не провоцируй,что тебе Польша даст?
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03.06.2021 13:35 Відповісти
Вася!.. когда к тебе придут с обыском, ты сразу глотай колорадскую ленточку.. и герб СыСыСыР на магнитике тоже глотай.. потому как уголовка за это светит!..
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03.06.2021 13:43 Відповісти
Так ты и приходи обыск делать!я тебя встречу,хлебом,солью....
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03.06.2021 13:49 Відповісти
Где ты делся?шкрэк.
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03.06.2021 13:55 Відповісти
собираюсь к тебе на обыск.. пилку, молоток брать, или у тебя есть?!
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03.06.2021 14:05 Відповісти
Для тебя найдем,не переживай!
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03.06.2021 14:08 Відповісти
Так ты ещё и стукач оказывается,мне тут люди сказали,значит жаловаться любишь,серливый значит!а мы стукачей не любим.
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03.06.2021 14:20 Відповісти
забанить свинособаку - это богоугодное дело!
кацапы это бешенные животные, поэтому нужен санитарный отстрел!
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03.06.2021 17:18 Відповісти
а ты вообще кто?!.. и твоё мнение можешь свернуть в трубочку..
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03.06.2021 23:40 Відповісти
А що поганого в тому що поляки платять більше москалів, є якась градація працівників за кордоном?
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03.06.2021 13:43 Відповісти
да не секрет что американский газ у российского новатека берут, он такой же американский, как украина словакский берет.
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03.06.2021 23:44 Відповісти
нет, свнсбк вроде тебя, будут отлавливать и отдавать в гейбордели
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03.06.2021 13:09 Відповісти
Дякую, та пліснява влада з цим не погодиться.
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03.06.2021 13:04 Відповісти
атомніе электростанции и электромомили превратят рашку в сброд попрошаек и гастарбайтеров. Потом они будут узбекам обои клеить и улицы мести
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03.06.2021 13:06 Відповісти
Газопровід з Норвегії в Польщу можна продовжити в Україну. А поблизу у Свіноуйсце термінал для прийому, регазифікації та перевалки зрідженого природного газу.

Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 2310
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03.06.2021 13:07 Відповісти
и сколько это будет стоить? и потянут ли украинцы?
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03.06.2021 13:17 Відповісти
"Україна вже має два з'єднання з ГТС Польщі: Дроздовичі і Германовичі. Нещодавно ми провели реконструкцію і готові з нашого боку приймати в українську систему до 6,6 млрд куб. м газу на рік. Питання тільки в наявності потрібного обсягу газу і тиску з польської сторони. Зазначу, 6,6 млрд куб. м - це навіть більше від поточної потужності терміналу ЗПГ у Свіноуйсці (5 млрд куб. м). За сумарної потреби в імпорті 8-9 млрд куб. м поточні потужності покривають до 80% сумарного імпорту", - написав голова ГТС України Макогон у фейсбуці.

Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький - Цензор.НЕТ 1392
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03.06.2021 13:45 Відповісти
То чому тоді всі істерять на рахунок СП-2 та транзиту кацапського газу, якщо в нас все так добре? Хай собі добудовують і нах з пляжу. Баба з воза...
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03.06.2021 23:38 Відповісти
1. Норвезький газ з Польщі - це незалежність від російського газу, який Україна напряму не купує у Орди з листопада 2015 року.
2. Транзит російського газу в Європу українською ГТС. Як ви кажете "істерять" саме через те, що газ в Європу з Орди піде по СП-2 і Україна втратить ті 3 млрд доларів, які Кацапстан платить нам за транзит. Я особисто не бачу в цьому трагедії. Менше поступить у бюджет, менше чиновники вкрадуть.
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03.06.2021 23:48 Відповісти
Істерять з-за 3 мільярдів? Можливо. Але ж працювати в агресора кур"єром і отримувати в нього ж за це зарплатню... Щось не складається...
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03.06.2021 23:59 Відповісти
Дешевле, чем тратить сумасшедшие ресурсы на постоянную войну и **********.
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03.06.2021 13:45 Відповісти
А потягнуть українці політичні ультиматуми московитів? Це треба теж додати до вартості, Газпром ненадійний партнер.
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03.06.2021 13:45 Відповісти
Даёт Вова, значит, интервью Франкфуртской Альгемайне Цайтунг.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
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03.06.2021 13:08 Відповісти
в точку. оно у мамы риты так курочку клянчило, с тех пор не подросло
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03.06.2021 13:11 Відповісти
оно то так но немцы вас тоже на иглу посадят пусть ток достроится северный поток
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03.06.2021 13:12 Відповісти
сжиженный газ американский предлагают? У них там хаб. Но это ведь дорого. Может нам вообще от газа отказаться? Уже не знаю... Польша готова помочь Украине стать независимой от "Газпрома", - посол Цихоцкий - Цензор.НЕТ 5321
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03.06.2021 13:19 Відповісти
У вас земли под крупный рогатый скот много?

Ну а по факту, поляк уже начинает продавать газ из Норвегии.
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03.06.2021 13:28 Відповісти
Не факт что Норвеги сильно рвутся увеличивать добычу, и Нидерланды тоже там чтото прикрывают свои месторождения. Думаю эти люди умные понимают что хоть какието запасы надо оставить следующим поколениям, мало ли что через 100 лет будет.
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03.06.2021 13:36 Відповісти
Американцы в Польшу уже раз с россии сжиженный привозили. Если Украина под видом американского начнет покупать через Польшу сжиженный газ из россии то нафиг такое.
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03.06.2021 13:31 Відповісти
У них є ДОСТАТНЬО газу, щоб качати його фрау ріббентроп і її дітям, у випадку повномасштабної війни в Україні. - Він, цілий міністр, цього не розуміє?
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03.06.2021 13:25 Відповісти
СВОИ ДЕРУТ С НАС СТО ШКУР ---газпром малая рыба в сравнении с ЭТИМИ АКУЛАМИ !!
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03.06.2021 13:27 Відповісти
А чи готові до цього слуги?
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03.06.2021 13:29 Відповісти
Якщо що,то Україна займає друге місце в Европі після Норвегії за розвіданими запасами природного газу. А це,взагалі то, 1,1 трлн. кубометрів. Так що якби не наші упороті гниди-олігархи, ми б всю Европу просто завалили б цим газом. А так- маємо те,що маємо,як колись казав Макарович...
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03.06.2021 13:29 Відповісти
Лишить врага денег это хорошая идея. В конце концов для таких стран как Украина эмоции всегда имели решающее значение. Думать сердцем, а не головой, это негласный девиз украинцев.
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03.06.2021 13:32 Відповісти
а где польша возьмет газ, чтоб помочь украине стать энергонезависимой?
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03.06.2021 13:34 Відповісти
СПГ-терминал для американского газа. Еще литовцы подключатся. Для Украины точно хватит.
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03.06.2021 13:36 Відповісти
многоуважаемый, а среднестатистический украинец сможет потянуть такую энергетическую независимость?
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03.06.2021 14:08 Відповісти
Сможет!
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03.06.2021 19:21 Відповісти
Было бы просто супер, если бы дать американцам построить СПГ-терминал в Одессе или рядом, чтобы это был именно их терминал, это закроет вопрос с Черным морем, которое ******** обязательно попытается отжать полностью.
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03.06.2021 13:44 Відповісти
Це якщо турки пустять газовози через Босфор.
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03.06.2021 13:49 Відповісти
Турки ніколи це не дозволять. Тільки газовози з СНГ.
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03.06.2021 18:38 Відповісти
Если хотят помочь значит нужно об этом разговаривать и действовать
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03.06.2021 14:48 Відповісти
Мы ведь уже хххх дней не покупаем российский газ, о какой зависимости от Газпрома идет речь? Вот так просто вскрывается обман, что Украина не покупает российский газ. Кто-то скажет: напрямую не покупает. Ну не покупает напрямую, но вообще покупает или нет, деньги в итоге Газпрому достаются или нет? Если нет - мы уже давно достигли независимости по газу от россиян. Но судя по этой статье таки нет.
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03.06.2021 15:50 Відповісти
Поможуть в лапті обують
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03.06.2021 18:05 Відповісти
 
 