Польща готова допомогти Україні стати незалежною від "Газпрому", - посол Цихоцький
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Польща планує найближчим часом стати незалежною від "Газпрому". Посол Польщі в Україні Бартош Цихоцький заявив, що країна може в цьому допомогти і Україні.
Про це заявив посол в інтерв'ю "Главкому",передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Польща працює над диверсифікацією джерел поставок газу для того, щоб не бути залежною від РФ.
"У нас є успіхи в цьому напрямку, в недалекому майбутньому ми станемо повністю незалежними від газопостачання "Газпрому". І якщо буде зацікавленість з боку України, ми готові допомогти вашій країні теж бути незалежними від "Газпрому", - зазначив посол.
За його словами, у Росії немає настільки багато газу, щоб продавати його через газопровід, який проходить по території України, якщо запрацює "Північний потік-2".
Будь ласка, зачекайте...
какую правду ты имеешь ввиду?..
ты зачем лайкал запоребрикового свинособаку?
а где, Вася, ты хранишь свою колорадскую ленточку: в тумбочке или в холодильнике?!
кацапы это бешенные животные, поэтому нужен санитарный отстрел!
2. Транзит російського газу в Європу українською ГТС. Як ви кажете "істерять" саме через те, що газ в Європу з Орди піде по СП-2 і Україна втратить ті 3 млрд доларів, які Кацапстан платить нам за транзит. Я особисто не бачу в цьому трагедії. Менше поступить у бюджет, менше чиновники вкрадуть.
Вот если приличный дипломат хочет сказать немцам «дайте нам винтовки и прочую гроссе ваффе», он говорит «Мы всегда ценили всестороннюю помощь, которую оказывает нам немецкий народ, в защите Украины от агрессора.
Надеемся и впредь чувствовать себя неотъемлемой частью большой европейской семьи» и отэто всё.
А когда дипломатией занимается КВНщик и папкин юрист, то получается: «Дайти винтовку! Хачу! Хачу! Германия не привозила нам классных пестиков и автоматиков! 😀
А еще у них есть клёвые торпеды и патрульные катера! Дайти!!!! !!!!!!!!!!!!!🤮
На что немцы, естественно, отвечают: «Волобуев, вот вам хер! Решайте конфликт дипломатически, мы по понедельникам не подаём»
Объясните уже ему кто-то, что через газету о поставках вооружения НЕ договариваются, и не ставят публично таких вопросов вообще )
Ну а по факту, поляк уже начинает продавать газ из Норвегии.