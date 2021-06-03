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Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас

Европейский союз и Украина начали диалог по вопросам кибербезопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter в четверг.

"ЕС ведет кибердиалог с очень немногими странами. Сегодня начали с Украиной - государством на передовой, имеющим опыт атак на критически важную инфраструктуру и честность выборов. Подтверждаем нашу совместную приверженность открытому и безопасному киберпространству и согласованию Украины с правовой/институциональной базой ЕС", - написал Маасикас.

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Напомним, как сообщил ранее глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины подполковник Юрий Щиголь, 90% кибератак из-за границы связаны с РФ и финансируемыми российскими властями хакерскими группами.
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Топ комментарии
+3
Шор значит "уже"? Оно так живёт.
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03.06.2021 13:16
+2
Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9892
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03.06.2021 13:13
+1
Все киберресурсы брошены на диалог! Шо не понятно?
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03.06.2021 13:16
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Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9892
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03.06.2021 13:13 Ответить
главный киборг уже нюхнул?
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03.06.2021 13:15 Ответить
Шор значит "уже"? Оно так живёт.
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03.06.2021 13:16 Ответить
что с сайтом 104.ua? Он сломан что ли? Я не могу показания за газ отправить. Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9505
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03.06.2021 13:15 Ответить
Все киберресурсы брошены на диалог! Шо не понятно?
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03.06.2021 13:16 Ответить
Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 2366
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03.06.2021 13:23 Ответить
Бачили очі, що обирали...
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03.06.2021 13:24 Ответить
вот такая ситуация - сайты электрокомпании есть, а она даже не умеет учесть вашу оплату кредиткой, и просит пешком к ним идти чтобы показать выписки полученные физически на бумаге в банке.
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03.06.2021 16:38 Ответить
работает
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03.06.2021 13:18 Ответить
Только вводил, работает.
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03.06.2021 13:19 Ответить
♥️♥️♥️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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03.06.2021 13:31 Ответить
 
 