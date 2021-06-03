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Євросоюз (7030) кібербезпека (653) Матті Маасікас (124)

Євросоюз і Україна розпочали кібердіалог, - глава представництва ЄС Маасікас

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Євросоюз і Україна розпочали кібердіалог, - глава представництва ЄС Маасікас

Європейський Союз і Україна розпочали діалог з питань кібербезпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас у Twitter в четвер.

"ЄС веде кібердіалог з дуже небагатьма країнами. Сьогодні почали з Україною - державою на передовій, яка має досвід атак на критично важливу інфраструктуру і чесність виборів. Підтверджуємо нашу спільну відданість відкритому та безпечному кіберпростору і погодженням України з правовою / інституційною базою ЄС", - написав Маасікас.

Нагадаємо, як повідомив раніше глава Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України підполковник Юрій Щиголь, 90% кібератак з-за кордону пов'язані з РФ і хакерськими групами, фінансованими російською владою.

Також читайте: Байден про заходи у відповідь РФ після нещодавніх кібератак: "Ми уважно вивчаємо це питання"

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+3
Шор значит "уже"? Оно так живёт.
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03.06.2021 13:16
+2
Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9892
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03.06.2021 13:13
+1
Все киберресурсы брошены на диалог! Шо не понятно?
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03.06.2021 13:16
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Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9892
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03.06.2021 13:13 Відповісти
главный киборг уже нюхнул?
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03.06.2021 13:15 Відповісти
Шор значит "уже"? Оно так живёт.
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03.06.2021 13:16 Відповісти
что с сайтом 104.ua? Он сломан что ли? Я не могу показания за газ отправить. Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 9505
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03.06.2021 13:15 Відповісти
Все киберресурсы брошены на диалог! Шо не понятно?
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03.06.2021 13:16 Відповісти
Евросоюз и Украина начали кибердиалог, - глава представительства ЕС Маасикас - Цензор.НЕТ 2366
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03.06.2021 13:23 Відповісти
Бачили очі, що обирали...
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03.06.2021 13:24 Відповісти
вот такая ситуация - сайты электрокомпании есть, а она даже не умеет учесть вашу оплату кредиткой, и просит пешком к ним идти чтобы показать выписки полученные физически на бумаге в банке.
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03.06.2021 16:38 Відповісти
работает
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03.06.2021 13:18 Відповісти
Только вводил, работает.
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03.06.2021 13:19 Відповісти
♥️♥️♥️🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇪🇺🇪🇺🇪🇺
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03.06.2021 13:31 Відповісти
 
 