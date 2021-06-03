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Новости Киевские новости
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КГГА (2931) Киев (24534) переименования (703) Слипак (34)

В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА

Новости Цензор.НЕТ Киевские новости

В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА

Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:

- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";
- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";
- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная"

Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:

- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Омеляна Прицака;
- переименования переулка Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сенькивский;
- переименования улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;
- переименования улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;
- переименования улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Пронивську;
- переименования переулка Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;
- переименования улицы Саратовской в ​​Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;
- переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;
- переименования переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.

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Автор: Богдан Гуньковський
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03.06.2021 14:30 Ответить
улица Совхоз "Совки" в Соломенском районеИсточник: https://censor.net/ru/n3269257
а на календаре реально 2021 год?
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03.06.2021 15:25 Ответить
Лучше б вы б..дь выслали спецгруппу и приволокли того снайпера в наручниках из-за линии фронта, как это делали при Порохе с убийцами пассажиров боинга
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03.06.2021 22:00 Ответить
 
 