В Киеве появится сквер имени Героя Украины Василия Слипака, - КГГА

Комиссия по вопросам наименований приняла решение о присвоении скверу на углу Андреевского спуска и Боричевого Тока имени известного оперного певца, Героя Украины, погибшего в боях на Донбассе, Василия Слипака.

Об этом сообщила заместитель председателя КГГА Марина Хонда во время заседания комиссии, информирует Цензор.НЕТ.

Комиссия присвоила названия новые названия одной улице и двум площадям:



- проезду от улицы Профессора Подвысоцкого к жилому комплексу "Новопечерские Липки" в Печерском районе название "улица Николая Костомарова";

- безымянной площади на пересечении улиц Леонида Первомайского и Мечникова в Печерском районе названия "Кловская площадь";

- безымянной площади на пересечении проспекта Отрадного и улицы Героев Севастополя в Соломенском районе названия "площадь Отрадная"

Члены комиссии также поддержали переименование ряда улиц и переулков:



- переименование улицы Академика Кржижановского в Святошинском районе на улицу Омеляна Прицака;

- переименования переулка Бабушкина в Шевченковском районе на переулок Сенькивский;

- переименования улицы Кайсарова в Голосеевском и Соломенском районах на улицу Холодноярскую;

- переименования улицы Крайней в Деснянском районе на улицу Осипа Мандельштама;

- переименования улицы Совхоз "Совки" в Соломенском районе на улицу Пронивську;

- переименования переулка Радищева в Соломенском районе на переулок Юрия Матущака;

- переименования улицы Саратовской в ​​Шевченковском районе на бульвар Павла Вирского;

- переименования улицы Павла Вирского в Деснянском районе на улицу Анатолия Авдиевского;

- переименования переулка Валентины Терешковой 2-го в Дарницком районе на переулок Христины Алчевской.

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