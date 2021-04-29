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Столичной власти предлагают переименовать проспект Науки в проспект имени Кивы

Столичной власти предлагают переименовать проспект Науки в проспект имени Кивы

В Киеве предлагают переименовать проспект Науки в проспект кандидата наук и нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

"Переименование проспекта Науки в проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению, Ильи Кивы, поможет каждому школьнику и студенту понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украина", - говорится в подписи к петиции.

Отмечается, что на данный момент петиция собрала 220 подписей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО

Автор: 

Киев (25483) переименования (739) петиция (356) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+36
срочно переименовать г. Киев в г. Кива.
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29.04.2021 10:02
+34
С памятником в полный рост и рукой в кармане, а лучше двумя...
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29.04.2021 09:58
+14
Вы поосторожнее с такими инициативами... А то ведь и правда переименуют.
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29.04.2021 10:04
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дебилы прекращайте гульню говном плеваться... дайте рабочие места..
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29.04.2021 09:56 Ответить
С памятником в полный рост и рукой в кармане, а лучше двумя...
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29.04.2021 09:58 Ответить
В кепочке и в спортивном костюме)) и семками))) РжАвой))
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29.04.2021 11:01 Ответить
И это еще диссер "литературные рабы" кивы писали. А представьте, если б сам лучезарный кива написал.
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29.04.2021 09:59 Ответить
Ну, вот! Кто-то может предположить что это по-пьянке петицию кто-то разместил? А я возражаю! Ибо, имею опыт бухать, незаурядный. Так вот: столько не выпить!
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29.04.2021 09:59 Ответить
ты дурак? вы тут в комментах вообще чувство юмора утратили?

страна дебилов, точно пора проспект переименовывать.
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29.04.2021 10:03 Ответить
О, ещё одна, уже третья тварь-провокатор! Вас сегодня тут с перебором, как я посмотрю. Это ты петицию разместилО, чудо?
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29.04.2021 10:05 Ответить
А зачем так нервничать, если можно таким персонажам присваивать научную степень, то почему нельзя их именем называть улицы?
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29.04.2021 10:09 Ответить
Есть причины. Просто потому нельзя, потому что этого не может быть никогда!
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29.04.2021 10:12 Ответить
Это вы о присвоении киве научной степени?
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29.04.2021 10:18 Ответить
Это я о названии улицы. А научную степень, если по-тихому, я тоже смог бы купить. Она стоит от 85 тысяч гривен, всего-то. Это вам для сведения.
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29.04.2021 10:24 Ответить
Чувак де такие ссены ты нашел, у пириходе.
Щас тваю киви-дохдуря по формальным признакам за неактуальность и практическую бесполезность темы трахнут.
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29.04.2021 10:52 Ответить
Эта цена- реальная. Можешь поГУГЛить.
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29.04.2021 10:56 Ответить
Чувак еси не в теме не гани пургу, то цены у пириходе. У мине адно такое доцентовое патом заплатило в 1000 раз больше.
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29.04.2021 11:21 Ответить
85 млн?
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29.04.2021 12:00 Ответить
Тю, а я думал ты давно академик, судя по комментам
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29.04.2021 10:56 Ответить
Однако, не сподобился. Ничего, у меня всё впереди.
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29.04.2021 11:01 Ответить
Но тогда почему никогда не можно присваивать названия улицам, если можно покупать учёную степень?
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29.04.2021 12:14 Ответить
думаю, фотография кивы в полный рост должна венчать классическую последовательность эволюционного развития обезьяны в человека.
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29.04.2021 10:00 Ответить
Логічно було б навпаки: із людини в Ківу, потім у мавпу.
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29.04.2021 10:55 Ответить
тобто двічі в мавпу, це вже зайве.
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29.04.2021 11:05 Ответить
срочно переименовать г. Киев в г. Кива.
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29.04.2021 10:02 Ответить
Классно!!!
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29.04.2021 10:03 Ответить
Кивив
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29.04.2021 10:04 Ответить
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30.04.2021 01:42 Ответить
мелковато сия пэрсона тянет на икону ..... святой имбецил.........
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29.04.2021 10:03 Ответить
Вы поосторожнее с такими инициативами... А то ведь и правда переименуют.
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29.04.2021 10:04 Ответить
Что нарид заслужил,то пусть и кушает
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29.04.2021 10:17 Ответить
На проспекті Ківи побудують житловий "квартал-95", але він буде в такій ЗАЖОПі, що адекватні люди туди не сунуться
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29.04.2021 10:20 Ответить
Ага, там і місце підходяще є - на Науки є ядерний реактор в інституті...
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29.04.2021 10:26 Ответить
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29.04.2021 10:13 Ответить
Ахаха, норм уц кого то с чувством юмора...
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29.04.2021 10:25 Ответить
Та чому вже займатися мілкотньою, давайте вже перейменуємо місто Київ на Ківа.
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29.04.2021 10:31 Ответить
Росіяни претендують на історичний зв'язок, так що якраз.
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29.04.2021 10:43 Ответить
Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи - Цензор.НЕТ 1914
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29.04.2021 10:34 Ответить
До дацента иму исчё 5 лет гарбатицца с лекциями, а там студенты магут и затрахат невзначай.
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29.04.2021 10:54 Ответить
вот-вот, и ягодку-цитрус переназвать давно пора - никаких киви!
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29.04.2021 10:37 Ответить
треба зеленожопим разом з родствєним зажопом видвінуть ананірующєго шрека ківу на нобєлєвскую премію це буде можливість заглянути *****...
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29.04.2021 10:38 Ответить
В цьому Зебанарії, в якому ми зараз знаходимось все можливо.
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29.04.2021 10:40 Ответить
Я уже не удивлюсь, если этого "кандидата" мудрый нарид президентом выберет...
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29.04.2021 11:23 Ответить
а в начале проспекта установить памятник Кивы в полный рост из нержавейки
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29.04.2021 11:30 Ответить
А що, він вже сдох??? Після захисту коньдідацкой, від щастя???
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29.04.2021 11:52 Ответить
Киву можно увековечить только в форме писсуара с открытым ртом.
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29.04.2021 12:36 Ответить
Одни дебилы предлагают ... в честь другого дебила.
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29.04.2021 13:35 Ответить
А науковець на наукивець
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29.04.2021 14:09 Ответить
 
 