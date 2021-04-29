Столичной власти предлагают переименовать проспект Науки в проспект имени Кивы

В Киеве предлагают переименовать проспект Науки в проспект кандидата наук и нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующая петиция зарегистрирована на сайте Киевского городского совета.

"Переименование проспекта Науки в проспект имени известного ученого, кандидата наук по государственному управлению, Ильи Кивы, поможет каждому школьнику и студенту понимать важность высшего образования в жизни каждого человека, каждого жителя нашей прекрасной страны Украина", - говорится в подписи к петиции.

Отмечается, что на данный момент петиция собрала 220 подписей.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 26 апреля народный депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления". Люди в черном и без опознавательных знаков не пускали на его защиту ни журналистов, ни полицию. После защиты Кива заявил, что "сегодня научное сообщество стало сильнее", а после предложил одному из журналистов уединиться в туалете. "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу и заодно закончу то, что я не начал. А, дружочек?" - обратился Кива к сотруднику СМИ.

Вместе с тем, расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты: несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки.

26 апреля в знак протеста против защиты Кивой диссертации свой диплом сжег кандидат медицинских наук Александр Ябчанка.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Вот это я тебе, Вова, обещаю", - Кива заявил о давлении Зеленского на его научного руководителя и планирует сделать своего наставника министром образования. ВИДЕО