СМИ почитали кандидатскую Кивы: Несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки. ВИДЕО
Расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты.
Об этом говорится в сюжете журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.
Так, Кива указал в перечне подтверждений апробации своей научной работы участие в двух научно-практических конференциях. Однако в сборниках просто меньше страниц, чем указано. Журналисты связались с координатором конференций, которая не смогла вспомнить такого участника.
Англоязычная статья содержит признаки автоматического перевода.
В тексте много несуразностей, бессмысленностей и нет никакой конкретики. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы.
Также оказалось, что, в отличие от публичных заявлений Кивы, в диссертации он выступает за евроинтеграцию.
Журналисты уверены, что обнаруженные факты могут помешать Киве стать кандидатом наук. Предоставление ему ученой степени должно утвердить Министерство образования и науки.
Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".
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Это не матан, где четко нужно объяснить, почему х равно у, а не z. Не анатомия, где никак не подведешь два желудка у человека аргументами о необходимости реформ в сфере биологии.
Поэтому какие либо подвижки в сторону его разоблачения - тогда надо больше 90% "разоблачать", начиная с курсовых гуманитарных ВУЗов
Вполне прикольно"!
https://www.youtube.com/watch?v=WJYWXKCeDE8
"мы засиделись в коробке!"
гаром и зеком но немного закантаченным.... ну совсем чуть-чуть... но было обидна и вона таки
села ну как села...легла но! кровать стояла не там где её показывали...но былотакабидна...так блть абидна шо вошла в долю и дала денех на майданчик....... не на Майдан а именно на
маленкий такой поджопничек чисто потрусить кресло то бишь трон... но получилось нехорошо
потомушо уже был маленкий такой окурочек и так было ему абидна как никому и никогда........
вот тут то всё и закрутилось... шо-шо нариду неинтересно???.... он никуя непонел??? ну шас
вам дохтур киви всё объяснит яя почешит и объяснит...........
Кретини захищають дисертації в Україні.Оце да!!!
вместо стула сел на стол,
под кроватью - динамит,
жидкость в голове кипит…
Крыша едет не спеша,
тихо шифером шурша,
я не помню, что сегодня -
вторник или же суббота?
Диалоги сам с собою
не приносят мне покоя,
пальма выросла в прихожей,
в зеркало любуюсь рожей…
Между прочим, за неделю
я (по виду) стал умнее;
потерял аж прядь волос,
чует запах гари нос…
Кеды сами побежали,
что-то там опять сломали;
телефонные звонки
будят за ночь раза три,
в ухе чешется опять -
что-то надо поменять…
(фрагмент стихотворения Черная горячка)
Так що народу подобається
В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы.
Между прочим его хорошо готовили, но всё равно туповат - "в следующей научной работе"
Балбес, у учёных - ВСЕ работы научные!
Присяга ЗЕКА Янука як державного службовця, складена ним 12 серпня 1996 р. коли він став заступником губернатора Донецької області.
Геніальність Януковича вже тоді була очевидна, тоді він написав власне прізвище з помилкою: "Януковіч" замість "Янукович".
Потім ЗЕК пробрався в прем'ер міністри і відразу ж змінив назву своєї посади на "прємьєр-міністр". Тоді українці довго не могли заспокоїтися, що прем'єр ЗЕК робить по дві помилки в одному слові. Крім цього, Янукович помилився в написанні по батькові власної дружини, написавши її як Александрівну. А у тексті з 90 слів кандидат в президенти зробив 12 грубих помилок і безліч негрубих. Це при тому, що, як написано в анкеті, українською мовою він володіє вільно. Ось англійською, то "із словником". але потрібно писати "зі словником". А ще Янукович вчився в Українській академії зовнішньої торгівлі. Саме там він,, і отримав науковий ступінь - "доктор экономічніх наук". Взагалі-то букви "э" в українській мові немає. Але, напевно, академіку трьох академій було видніше бо він "ПРОФФЕСОР".
А ось кремлівському яничару перевертню, цьому онаністу виродку ківі до видатного науковця знавця ЗЕКА ще далеко, він поки ще не проФфесор але напевно уже скоро ним буде.-
рівень вітчизняної науки. Просто покаже...
тіпа "ви ржіть там, але життя країни у моїх руках" ...
Коли там вже ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ?
З Зе клоунами це більш ніж реально.
Белый Клоун: Что ты читаешь ?
Рыжий: Диссертацию Кивы.
(ржака в зале)
- И в какой области?
- В Киевской!