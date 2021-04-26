СМИ почитали кандидатскую Кивы: Несуществующие публикации, автоматический перевод, поддельные справки. ВИДЕО

Расследователи прочитали все 245 страниц диссертации нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы и наткнулись на интересные моменты.

Об этом говорится в сюжете журналиста Bihus.info Даниила Мокрика, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кива указал в перечне подтверждений апробации своей научной работы участие в двух научно-практических конференциях. Однако в сборниках просто меньше страниц, чем указано. Журналисты связались с координатором конференций, которая не смогла вспомнить такого участника.

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Англоязычная статья содержит признаки автоматического перевода.

В тексте много несуразностей, бессмысленностей и нет никакой конкретики. Кроме того, нардеп приложил к диссертации поддельные справки о внедрении его работы.

Также оказалось, что, в отличие от публичных заявлений Кивы, в диссертации он выступает за евроинтеграцию.

Журналисты уверены, что обнаруженные факты могут помешать Киве стать кандидатом наук. Предоставление ему ученой степени должно утвердить Министерство образования и науки.

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Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".