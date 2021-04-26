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ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки. ВIДЕО

Розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і наткнулися на цікаві моменти.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Bihus.info Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: "Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах

Так, Ківа зазначив у переліку підтверджень апробації своєї наукової роботи участь у двох науково-практичних конференціях. Однак у збірниках просто менше сторінок, ніж зазначено. Журналісти зв'язалися з координатором конференцій, яка не змогла згадати такого учасника.

Англомовна стаття містить ознаки автоматичного перекладу.

У тексті багато недоречностей, недоладностей і немає ніякої конкретики. Крім того, нардеп доклав до дисертації підроблені довідки про впровадження його роботи.

Також виявилося, що, на відміну від публічних заяв Ківи, в дисертації він виступає за євроінтеграцію.

Журналісти впевнені, що виявлені факти можуть перешкодити Ківі стати кандидатом наук. Надання йому вченого ступеня має затвердити Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".

Автор: 

кандидат (228) наука (364) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+86
Настоящим учёным, двигателям прогресса, всегда палки в колёса. Галилей, Джордано Бруно, Кива...
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26.04.2021 23:35
+69
С кивой и так все ясно , но этих 13 членов нужно выгнать с конфискацией за коррупцию и цинизм
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27.04.2021 00:06
+59
Може Ківу спалять за такі досягнення ?
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26.04.2021 23:41
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Якщо захистився за новими, як експеримент, то він вже став кандидатом. Бо ті 5-ть членів проголосували "за", а МОН тільки затвердить!
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27.04.2021 06:23 Відповісти
Как человек, который в свое время получил высшее образование в украинском ВУЗе, скажу так: в таких работах как "государственное управление", "гражданское общество", "реформы" и т. п. - главное побольше "блаблабла" и налить воды. Громкие фразы, пафос - приветствуются.
Это не матан, где четко нужно объяснить, почему х равно у, а не z. Не анатомия, где никак не подведешь два желудка у человека аргументами о необходимости реформ в сфере биологии.
Поэтому какие либо подвижки в сторону его разоблачения - тогда надо больше 90% "разоблачать", начиная с курсовых гуманитарных ВУЗов
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27.04.2021 06:30 Відповісти
Ну так человек же ж занес куда нужно
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27.04.2021 06:44 Відповісти
Он теперь на Нобелевскую премию готовится замахнуться
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27.04.2021 08:15 Відповісти
боже , ну как таким дебилам раздают мандаты ? и оно его получив, подрочив яйцо, решил, что нужно еще и науку подрочить
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27.04.2021 06:46 Відповісти
Такий самий вчоний як і попегедній генеральний прокурор без юридичної освіти
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27.04.2021 06:50 Відповісти
В цій десертації весь рівень нашої освіти.....
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27.04.2021 06:53 Відповісти
В этой "диссертации" есть самая важная деталь в пользу кивы. Занесённый накануне "чумадан" так называемому "учёному совету" который надо разогнать лишь за то, что вообще приняли к рассмотрению бредни дрочуна.
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27.04.2021 06:56 Відповісти
Утвердят...... если Потап народный артистом стал, киве и подавно - утвердят .
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27.04.2021 06:58 Відповісти
ну там хоть орешки и попа у девахи а тут шо - рукоблудие....
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27.04.2021 07:02 Відповісти
А что Потап?
Вполне прикольно"!
https://www.youtube.com/watch?v=WJYWXKCeDE8

"мы засиделись в коробке!"
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27.04.2021 09:44 Відповісти
- У меня один знакомый, тоже учёный… - три класса образования, так он десятку за полчаса так нарисует - не отличить от настоящей! 😁
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27.04.2021 07:00 Відповісти
вначале было... не малята это не урывок из библий это урывок из реальности- и было оно зав
гаром и зеком но немного закантаченным.... ну совсем чуть-чуть... но было обидна и вона таки
села ну как села...легла но! кровать стояла не там где её показывали...но былотакабидна...так блть абидна шо вошла в долю и дала денех на майданчик....... не на Майдан а именно на
маленкий такой поджопничек чисто потрусить кресло то бишь трон... но получилось нехорошо
потомушо уже был маленкий такой окурочек и так было ему абидна как никому и никогда........
вот тут то всё и закрутилось... шо-шо нариду неинтересно???.... он никуя непонел??? ну шас
вам дохтур киви всё объяснит яя почешит и объяснит...........
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27.04.2021 07:29 Відповісти
Україну перетворили в 95 квартал. все змішалось---брехня, корупція, шахрайство. продажність, некомпетентність, "какая разніца" і всім цим керує шут і завхоз.
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27.04.2021 07:33 Відповісти
ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки - Цензор.НЕТ 9017
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27.04.2021 08:55 Відповісти
А там є що показати? Сумлеваюся однако!
Кретини захищають дисертації в Україні.Оце да!!!
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27.04.2021 14:58 Відповісти
Дякуйте Богу, що Ківа не пішов у хірурги...
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27.04.2021 07:53 Відповісти
Він провалив кастінг в задомстанова
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27.04.2021 08:00 Відповісти
Вот эта тупая рожа, к сожалению на данное время является лицом теперешней Украины.
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27.04.2021 08:02 Відповісти
Ще один ПРОФФФ... народжується!!!
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27.04.2021 08:09 Відповісти
Допоки у психлікарнях будуть проводити вибори доти й будуть такі депутати.А що до вченості то після отримання цим дебілом вченого ступеня,це звання повинно бути скасоване для всіх.
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27.04.2021 08:10 Відповісти
Перепутал шкаф и пол,
вместо стула сел на стол,
под кроватью - динамит,
жидкость в голове кипит…
Крыша едет не спеша,

тихо шифером шурша,
я не помню, что сегодня -
вторник или же суббота?
Диалоги сам с собою
не приносят мне покоя,
пальма выросла в прихожей,
в зеркало любуюсь рожей…
Между прочим, за неделю
я (по виду) стал умнее;
потерял аж прядь волос,
чует запах гари нос…
Кеды сами побежали,
что-то там опять сломали;
телефонные звонки
будят за ночь раза три,
в ухе чешется опять -
что-то надо поменять…

(фрагмент стихотворения Черная горячка)
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27.04.2021 08:19 Відповісти
Хто писав фізично дисертацію? Хто кінцевий бенефіціар жомової ями?
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27.04.2021 08:25 Відповісти
Яму він продав за великі гроші.
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27.04.2021 21:42 Відповісти
Кива больше на Шрека похож,чем на ученого
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27.04.2021 08:36 Відповісти
Фундаментальная работа по перекатыванию яиц из левого кармана в правый. Шо сказать в депутатах почти все хении неизвестных доселе наук.
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27.04.2021 08:39 Відповісти
Тепер кандидат Ківа і вакцину від КОВІДу зможе розробити
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27.04.2021 08:48 Відповісти
кива, не "я драчистый изумруд", а "ядра чистый изумруд"
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27.04.2021 08:56 Відповісти
А в опзж рейтинг під 20.
Так що народу подобається
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27.04.2021 09:05 Відповісти
ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки - Цензор.НЕТ 3503
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27.04.2021 09:15 Відповісти
Як оце ЗМІ дають оцінку велічайшему вченому Актимідії? Хто вони такі? Без научної роботи сепара і малороса Актимідії всім був би капєц.
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27.04.2021 09:21 Відповісти
Зачем так позорить страну. Засунуть надо было этого "учёного" так чтобы его не слышно было, и не видно. Какой рейтинг будет у ВУЗОВ страны после этого ?
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27.04.2021 09:21 Відповісти
но при этом комиссия из 13 "ученых" одобрила "научный труд" доктора кивы. у некоторых людей совести никогда не было, это понятно и нормально, но как же чувство собственного достоинства? я бы не смог, как те "ученые". ну сколько им там кива забашлял? штуку-две баксов? вряд ли больше.
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27.04.2021 09:30 Відповісти
зебилов готовят стать кивилами
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27.04.2021 09:34 Відповісти
Это скока ж бабла рукоблуд в эту комиссию отдал!!? У меня знакомая кандидатскую защищала в 2012. Сама все писала, даже дважды в Китай ездила... И все равно надо было кучу бабла выложить. Приезд всяких рецензентов с гостиницами люкс и питанием в дорогом ресторане. Почти каждый месяц кто либо приезжал на 3- 4 дня. Ну, естественно "на дорогу" надо было дать, это уж само-собой. А потом сама защита и банкет, куда эти из комиссии приходили семьями...
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27.04.2021 09:35 Відповісти
26.04.21 11:58 Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО
В сети появились кадры с защиты диссертации нардепа ОПЗЖ Кивы.

Между прочим его хорошо готовили, но всё равно туповат - "в следующей научной работе"
Балбес, у учёных - ВСЕ работы научные!
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27.04.2021 09:46 Відповісти
тупой и еще тупее... зато с "кандидатской" диссертацией.... як тут без матюкыв кацапських обыйтись? хто пыдскаже?
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27.04.2021 10:00 Відповісти
Когда состоятся похороны украинской науки?
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27.04.2021 10:02 Відповісти
кива играл духовую скорбную музыку... на похоронах. 13(кажись) членов позорной комиссии по тупости и невежеству наверное даже не поняли, что он там "играл" и все проголосовали - за.
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27.04.2021 10:12 Відповісти
Да, это, собственно и были похороны.
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27.04.2021 10:34 Відповісти
Уже давно состоялись.
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27.04.2021 12:06 Відповісти

Присяга ЗЕКА Янука як державного службовця, складена ним 12 серпня 1996 р. коли він став заступником губернатора Донецької області.
Геніальність Януковича вже тоді була очевидна, тоді він написав власне прізвище з помилкою: "Януковіч" замість "Янукович".
Потім ЗЕК пробрався в прем'ер міністри і відразу ж змінив назву своєї посади на "прємьєр-міністр". Тоді українці довго не могли заспокоїтися, що прем'єр ЗЕК робить по дві помилки в одному слові. Крім цього, Янукович помилився в написанні по батькові власної дружини, написавши її як Александрівну. А у тексті з 90 слів кандидат в президенти зробив 12 грубих помилок і безліч негрубих. Це при тому, що, як написано в анкеті, українською мовою він володіє вільно. Ось англійською, то "із словником". але потрібно писати "зі словником". А ще Янукович вчився в Українській академії зовнішньої торгівлі. Саме там він,, і отримав науковий ступінь - "доктор экономічніх наук". Взагалі-то букви "э" в українській мові немає. Але, напевно, академіку трьох академій було видніше бо він "ПРОФФЕСОР".
А ось кремлівському яничару перевертню, цьому онаністу виродку ківі до видатного науковця знавця ЗЕКА ще далеко, він поки ще не проФфесор але напевно уже скоро ним буде.-
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27.04.2021 10:38 Відповісти
не "букви", а літери
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27.04.2021 19:00 Відповісти
Позор Киеве, особенно комиссии, принимавшей эту " научную работу" ,всем,кто был к этому причастен. Все обесценивают и доводят до омерзения- мерзавцы,одним словом.
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27.04.2021 10:58 Відповісти
В Украине произошла девальвация всего. В том числе науки.
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27.04.2021 12:08 Відповісти
всю эту околонаучную шушару утвердившего дурачка дрочера ученным немедленно предложить "пособственномужеланию".Вы поймите,что эти моральные уроды еще опаснее чем шизофреник Кива.Сколько еще гадостей и подлостей они сделают УКРАИНЕ находясь в этой комиссии и вообще представляя науку нашей страны.13 ть конченных мерзавцев и негодяев.
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27.04.2021 12:24 Відповісти
ЗЕкоманда надихає. Ось і Кива покаже всім рівень вітчизняної науки. Просто покаже...


ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки - Цензор.НЕТ 1681
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27.04.2021 19:44 Відповісти
Саме цікаве - Зе клоун знає що з нього всі ржуть і в Україні теж, але мабуть на це і розраховував,
тіпа "ви ржіть там, але життя країни у моїх руках" ...
Коли там вже ДОСТРОКОВІ ВИБОРИ ПРЕЗИДЕНТА ?
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27.04.2021 20:45 Відповісти
КІВА МАБУТЬ НА ПРЕМ ЄРА ХОЧЕ ВИВЧИТЬСЯ
З Зе клоунами це більш ніж реально.
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27.04.2021 20:43 Відповісти
"Диссертация Кивы" - это уже готовая шутка.
Белый Клоун: Что ты читаешь ?
Рыжий: Диссертацию Кивы.
(ржака в зале)
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27.04.2021 21:21 Відповісти
Не завидуйте Киве! Его диссертация тянет на докторскую....
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27.04.2021 21:42 Відповісти
Мегатрахарь зайнята людина, йому нема коли писати цю дисертацію. Там ще у нього туєва хуча коханок, секретуток, тещ та дітей.
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27.04.2021 22:43 Відповісти
- Я вчера защитил кандидатскую диссертацию!
- И в какой области?
- В Киевской!
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28.04.2021 07:16 Відповісти
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