ЗМІ почитали кандидатську Ківи: Неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки. ВIДЕО

Розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і наткнулися на цікаві моменти.

Про це йдеться в сюжеті журналіста Bihus.info Данила Мокрика, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також: "Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах

Так, Ківа зазначив у переліку підтверджень апробації своєї наукової роботи участь у двох науково-практичних конференціях. Однак у збірниках просто менше сторінок, ніж зазначено. Журналісти зв'язалися з координатором конференцій, яка не змогла згадати такого учасника.

Англомовна стаття містить ознаки автоматичного перекладу.

У тексті багато недоречностей, недоладностей і немає ніякої конкретики. Крім того, нардеп доклав до дисертації підроблені довідки про впровадження його роботи.

Також виявилося, що, на відміну від публічних заяв Ківи, в дисертації він виступає за євроінтеграцію.

Журналісти впевнені, що виявлені факти можуть перешкодити Ківі стати кандидатом наук. Надання йому вченого ступеня має затвердити Міністерство освіти і науки.

Нагадаємо, народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".

Напомним, народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".