УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9927 відвідувачів онлайн
Новини Фото Фотошопи політиків
34 179 76

"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". ВIДЕО

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 03

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи. ФОТО

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 06

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 08

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 09

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 10

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 11

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 12

Наукова спільнота стала сильнішою. Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах 13

Більше фотошопів дивіться тут

Автор: 

наука (364) фотожаба (13851) Кива Ілля (377)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+68
"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9081
показати весь коментар
26.04.2021 23:17
+63
шо к тому Киве пристали.
У нас зеленский президент...
показати весь коментар
26.04.2021 23:14
+51
Понять не могу как такое в принципе возможно?
Если коротко, то это минимум два года лекций с сессиями и сдачей кандидатского минимума. Это обязательное ежегодное участие в конференциях, это публикация минимум четырёх научных статей при чем одна из них в международном научном издании, в котором очередь на публикацию примерно год. Это научный руководитель, имеющий докторскую степень по такой же теме, один оппонент доктор наук обязательно имеющий статью в Scopus по такой же теме.
В данном случае это физически не возможно, и реально цирк
показати весь коментар
26.04.2021 23:20
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
НеуКівець.
показати весь коментар
26.04.2021 23:12 Відповісти
Голомозий майбутній ЧЛЕН-кореспондент.
показати весь коментар
26.04.2021 23:18 Відповісти
показати весь коментар
27.04.2021 09:35 Відповісти
шо к тому Киве пристали.
У нас зеленский президент...
показати весь коментар
26.04.2021 23:14 Відповісти
Дійсно, якщо Зеленський президент, то чого Ківа не може бути кандидатом наук.
показати весь коментар
27.04.2021 00:12 Відповісти
Утвердят...... если Потап народный артистом стал, киве и подавно - утвердят
показати весь коментар
27.04.2021 07:08 Відповісти
Вітаю Академію наук України з великими фундаментальними досягненнями !
показати весь коментар
26.04.2021 23:16 Відповісти
Эту академию разогнать бы не помешало. Они и так бездельничают,академиков в Украине-600 штук, а они еще и Киву к себе записали.
показати весь коментар
26.04.2021 23:34 Відповісти
Він навчить їх швидко, як треба тримати руку на "пульсі".
показати весь коментар
26.04.2021 23:39 Відповісти
Остановите Землю, я сойду...
показати весь коментар
26.04.2021 23:38 Відповісти
"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9081
показати весь коментар
26.04.2021 23:17 Відповісти
😀😀😀
показати весь коментар
26.04.2021 23:18 Відповісти
Утяну в коллекцию на АВТОТЕМУ 😀😀😀
показати весь коментар
26.04.2021 23:19 Відповісти
Понять не могу как такое в принципе возможно?
Если коротко, то это минимум два года лекций с сессиями и сдачей кандидатского минимума. Это обязательное ежегодное участие в конференциях, это публикация минимум четырёх научных статей при чем одна из них в международном научном издании, в котором очередь на публикацию примерно год. Это научный руководитель, имеющий докторскую степень по такой же теме, один оппонент доктор наук обязательно имеющий статью в Scopus по такой же теме.
В данном случае это физически не возможно, и реально цирк
показати весь коментар
26.04.2021 23:20 Відповісти
Это уже не цирк, так как реально не смешно. Это позорное ДНИЩЕ.
показати весь коментар
26.04.2021 23:24 Відповісти
ВАК давно себя нивелировала! Дисеры продают за любым углом... Там сейчас сасилье вот таких праФФесаров...
показати весь коментар
26.04.2021 23:31 Відповісти
Нема вже ВАКа, все це зараз підпорядковано шкарлетівському МОН.
показати весь коментар
27.04.2021 05:50 Відповісти
Вы не можете понять? Не смешите. Кива-лицо состояния украинской науки в целом. Как раз такие же бесполезные в научном плане создания как Кива и составляют основной костяк бездельников за счет бюджета. Только выглядят они в отличие от Кивы наукообразней, да речи могут умные толкать.
показати весь коментар
26.04.2021 23:38 Відповісти
Кандидат ? Від 8000 $
Із рубрікі "А ізвєстно лі вам":
...що Філатов Борис Альбертович після закінчення ДнДУ одразу з двома спеціальностями,захистив в Одеській юракадемії кандидатську "Теорія права.Філософія права" у віці 25 років,ставши наймолодшим кандидатом наук на той час...
(до речі,13 травня захищає докторську.Видно,весняний розпродаж).
Ну і...https://bykvu.com/ua/bukvy/disertacija-kivi-mistila-**********-dovidki-i-posilannja-na-statti-nardepa-jakih-ne-isnuie-bihus-info/ Дисертація Киви містила підроблені довідки і посилання на статті нардепа, яких не існує - BIHUS info
показати весь коментар
26.04.2021 23:42 Відповісти
Так у него вроде папа академик?!
показати весь коментар
27.04.2021 08:03 Відповісти
Понять не могу как такое в принципе возможно?


А понять, как четырежды уклонист от воинской службы и обсыратель Украины стал Верховным Главнокомандующим Украины, можешь ?


Кива - это перхоть на больной менингитом голове
показати весь коментар
26.04.2021 23:43 Відповісти
А президент-клоун хіба не цирк?
показати весь коментар
27.04.2021 06:29 Відповісти
якщо по суті, то спочатку за темою дисера має бути "на папері" опублікована монографія, а потім - відбуватися процедура прилюдного (!) захисту

"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5626
показати весь коментар
27.04.2021 10:15 Відповісти
Нет. Монографию можно написать, в том числе в соавторстве, вместо научных статей. Но по новым правилам монографии и статьи хоть и должны быть по теме диссертации, но не должны быть её частью. То есть если в диссертации будут материалы из Ваших же статей и монографий, то это будет плагиат. Даже если просто часто цитировать самого себя, то это тоже будет плагиат
показати весь коментар
27.04.2021 10:35 Відповісти
Если просто часто цитировать самого себя, то это будет мания величия )))
показати весь коментар
27.04.2021 23:09 Відповісти
А раньше гуглили, что такое "сюрреализм". Сейчас достаточно прочитать новость, что Кива стал кандидатом наук, и всё становится понятно.
показати весь коментар
26.04.2021 23:22 Відповісти
Илон Маск пригласил к себе на работу в SpaceX Илью Киву.(с)
показати весь коментар
26.04.2021 23:26 Відповісти
Для высадки на Марс?
показати весь коментар
26.04.2021 23:34 Відповісти
Не, для высадки на кольца Сатурна, на ПМЖ
показати весь коментар
27.04.2021 00:00 Відповісти
А вот такого у Маска пока в планах нет.
показати весь коментар
27.04.2021 00:07 Відповісти
у вас инфа не тайная. все там есть...))
показати весь коментар
27.04.2021 03:45 Відповісти
"На Марсі я ще гадюку не душив" (Ківа І.)
показати весь коментар
27.04.2021 00:15 Відповісти
..у простейших организмов шансов адаптироваться к экстремальным условиям Марса больше чем у человека разумного
показати весь коментар
30.04.2021 11:18 Відповісти
Ну Киву можна успішно використати в якості баластного навантаження Starship при першому орбітальному випробуванні
показати весь коментар
26.04.2021 23:38 Відповісти
Кивой можно дырки на кацапском МКС затыкать.
показати весь коментар
27.04.2021 01:55 Відповісти
Для опытов в безвоздушном пространстве?
показати весь коментар
26.04.2021 23:43 Відповісти
Да, сферический кива в вакууме.
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1667
показати весь коментар
26.04.2021 23:57 Відповісти
Невіддамо, такі розумні будуть в Україні розробляти вакцину від ковіду
показати весь коментар
27.04.2021 08:01 Відповісти
Плагіатор призначений міністром освіти і науки (!)- це дно!
Але тут знизу постукали....
В Америці 19го віку було гарне покарання шахраям і пройдисвітам. От тих 13 члЄнов вченої ради треба б було вимазати смолою і виваляти у пуху. Потім на радість всього загалу прогнати отих виродків вулицями міста. Гарна міра захисту суспільства була. Саме тому сталася Америка сильною.
Але це не про нас.
показати весь коментар
26.04.2021 23:28 Відповісти
поки що.. не про нас
показати весь коментар
27.04.2021 03:46 Відповісти
Колись я думав що для виздоровленя України потрібно вщент вивільняти всю законотворчу, судову та поліцейську ланки суспільства. Тепер зрозумів що те саме потрібно зробити і з нашими учОними.
показати весь коментар
26.04.2021 23:39 Відповісти
І? Набрати знов таких самих? Вони ж не з Марса до нас прилетіли.
показати весь коментар
27.04.2021 10:22 Відповісти
Если к Киве как к ученому нет претензий, то вся система украинской высшей школы - фарс и профанация. Не тратьте время в украинских вузах, смело покупайте готовые "корочки" за $300 или учитесь за границей.(с)
показати весь коментар
26.04.2021 23:44 Відповісти
Диссертация путинского прихвостня Кивы под прикрытием титушни и журнашлюх с мертвечуковских каналов - спланированная диверсия на подрыв украинской системы образования. Со всех пятнадцати принявших недодиссертацию содрать льготы, ученые степени и с оружием отправить на передок! (с)
показати весь коментар
26.04.2021 23:45 Відповісти
Держава згнила і смердить.. Сумно ...
показати весь коментар
26.04.2021 23:48 Відповісти
Ця система вже давно-давним підірвана.
показати весь коментар
27.04.2021 10:24 Відповісти
Если и отправить на передок, то только без оружия и по ту сторону баррикад.
показати весь коментар
27.04.2021 00:09 Відповісти
Необхідний розголос та массовий протест громадян проти приниження української науки!!!
показати весь коментар
26.04.2021 23:52 Відповісти
Позорисько.
показати весь коментар
26.04.2021 23:58 Відповісти
Коли дебіл за гаранта то тоді і Ківі легко підне за вченого..
показати весь коментар
27.04.2021 00:01 Відповісти
Страна победившего идиотизма, как хорошо, что у меня есть второе гражданство. Главное вовремя свалить)))
показати весь коментар
27.04.2021 00:19 Відповісти
Ну чё вы прицепились?
Еще с совковых времен, недостаток ума "компенсировали" дисерртациями и званиями!
показати весь коментар
27.04.2021 00:20 Відповісти
Сон разума порождает чудовищ.
показати весь коментар
27.04.2021 00:21 Відповісти
Як він її написав і захистив - це другорядне питання. Найцікавіше починається після захисту. Після захисту дисертація подається в УкрІНТЕІ у відділ докторантури та аспірантури на перевірку та реєстрацію. Оскільки скандальна "дисертація" Ківи набула розголосу то перевіряти її будуть за всіма правилами і чи зареєструють її тепер велике питання.
показати весь коментар
27.04.2021 00:27 Відповісти
Там також може бути за висловом Міколи Яновіча - *****.
показати весь коментар
27.04.2021 07:41 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8196
Научное сообщество стало сильнее
показати весь коментар
27.04.2021 00:29 Відповісти
Цитати вєлікіх.
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4583
показати весь коментар
27.04.2021 00:30 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1860
показати весь коментар
27.04.2021 00:31 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5577
показати весь коментар
27.04.2021 00:56 Відповісти
Кива - "В столь радостный день омрачила новость о том, что со смеху умер мой лечащий психиатр."
показати весь коментар
27.04.2021 01:41 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7714
показати весь коментар
27.04.2021 06:46 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4116
показати весь коментар
27.04.2021 06:47 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3558
показати весь коментар
27.04.2021 07:20 Відповісти
Місце "проффесора" поки що вакантне... Це найкращий кандидат (ський)...
показати весь коментар
27.04.2021 09:15 Відповісти
а потом хотят что бы наши дипломы признавали во всем мире)))
показати весь коментар
27.04.2021 09:25 Відповісти
На тиск -- Паскаль,на опір --- Ом,
Без метру всюди криво.
Рулєтка є на всяк содом,
Мірять зе-вату в "ківа".
показати весь коментар
27.04.2021 10:06 Відповісти
киваНУТОСТЬ высшей степени! Державность серьезно больна!
показати весь коментар
27.04.2021 10:30 Відповісти
Ті Виші , які колись видали "прАФФФФФесерську ступень" Бандюковичу й та яка сьогодня виришіть "кинути шара" за Ківу вони покриють себе незмивною ганьбою йще на пів десятка майбутніх поколінь . Забудеться ,хто такий Ібукович , тим більш - хто такий Ківа , але ганьба залишиться на сторічча .
показати весь коментар
27.04.2021 11:03 Відповісти
Саме цікаве , що в подавній більшості розвинутих країн , відомі в суспільстві особи особливо обережно й ретельно виважаючи беруться за набуття наукових ступенів , бо якись там маловідомий аспірант , якщо спробує захиститися по темі , яка не тягне на наукову працю (головним крітерієм якої є новаторство авторської думки й ідеї) , то посьміховиськом він стане лише для вузького кола ... ну студенти того ВИША , ну колеги ... Ніхто розкладати по кістках не буде а ні тему , а ні предмет "науковості" . А ось у відомої людини ... проблеми - будуть тролити постійно , будуть постійно доводити не тільки побутовими жартами , але й через наукову методу , що дісертація фейкова по суті .
Тому діячому політику в країнах ЕС , США в Канаді захістити дісертацію майже нереально .
Требо , півторюю , мати матеріала , ідей , рішень на 4-ту спупень , що б не предерлися до захисту 3-ї наукової .
На усіх токшоу , на усіх публічних мероприємствах політик повине бесперечно виглядати як науковець , оперувати наукової термінологією , час від часу генерувати якісь піонерські ідеї або рішення -- ось тоді у розвинутого суспільства не виникне підозра , що політик є фейковим науковцем .
Ось так приблизно розвинуте суспільство оберегає себе від псевдо-наукового спама всевдо-науковців , яких за визнеченням не повинно буди багато !
показати весь коментар
27.04.2021 11:32 Відповісти
https://i.ibb.co/5GjGLjr/Ashampoo-Snap-6-2021-17h18m37s-001.png
показати весь коментар
27.04.2021 11:50 Відповісти
У КОГО ЩЕ Є СУМНІВИ ЩО Зе КЛОУНИ ВЕДУТЬ УКРАЇНУ ДО ЛОГІЧНОГО ДНА,

МОРАЛЬНОГО І ФАКТИЧНОГО ?
показати весь коментар
27.04.2021 20:49 Відповісти
наука " збагатилася " ківою.....дєсєртасєєй Гаврило засчічався трудов нємало положіл
показати весь коментар
27.04.2021 21:47 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9685
показати весь коментар
27.04.2021 22:11 Відповісти
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 219
показати весь коментар
28.04.2021 10:20 Відповісти
Як ви думаєте, що страшніше імбіцил ківа в якості кандидата наук чи ті 13 екзаменаторів професорів, які одноголосно проголосували за надання йому вченого ступеня? Як ви думаєте, що страшніше?
показати весь коментар
29.04.2021 16:25 Відповісти
 
 