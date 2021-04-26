"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захищає дисертацію: "Я зрозумів запитання і ми відповімо на нього в наступній науковій роботі". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". ВIДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат медичних наук Ябчанка спалив диплом на знак протесту проти наукового ступеня Ківи. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ківа захищає дисертацію: частину журналістів відмовляються пропускати на захід. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розкажу ... А, друже?" - кандидат наук Ківа після захисту дисертації, запропонував журналісту усамітнитися. ВIДЕО

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