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"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее". ВИДЕО

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 03

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 04

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы. ФОТО

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 05

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 06

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 07

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 08

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 09

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 10

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 11

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 12

Научное сообщество стало сильнее. Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах 13

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Автор: 

наука (697) фотожаба (14378) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+68
"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9081
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26.04.2021 23:17
+63
шо к тому Киве пристали.
У нас зеленский президент...
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26.04.2021 23:14
+51
Понять не могу как такое в принципе возможно?
Если коротко, то это минимум два года лекций с сессиями и сдачей кандидатского минимума. Это обязательное ежегодное участие в конференциях, это публикация минимум четырёх научных статей при чем одна из них в международном научном издании, в котором очередь на публикацию примерно год. Это научный руководитель, имеющий докторскую степень по такой же теме, один оппонент доктор наук обязательно имеющий статью в Scopus по такой же теме.
В данном случае это физически не возможно, и реально цирк
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26.04.2021 23:20
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Правила форума Совет форумчан
НеуКівець.
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26.04.2021 23:12 Ответить
Голомозий майбутній ЧЛЕН-кореспондент.
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26.04.2021 23:18 Ответить
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27.04.2021 09:35 Ответить
шо к тому Киве пристали.
У нас зеленский президент...
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26.04.2021 23:14 Ответить
Дійсно, якщо Зеленський президент, то чого Ківа не може бути кандидатом наук.
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27.04.2021 00:12 Ответить
Утвердят...... если Потап народный артистом стал, киве и подавно - утвердят
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27.04.2021 07:08 Ответить
Вітаю Академію наук України з великими фундаментальними досягненнями !
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26.04.2021 23:16 Ответить
Эту академию разогнать бы не помешало. Они и так бездельничают,академиков в Украине-600 штук, а они еще и Киву к себе записали.
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26.04.2021 23:34 Ответить
Він навчить їх швидко, як треба тримати руку на "пульсі".
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26.04.2021 23:39 Ответить
Остановите Землю, я сойду...
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26.04.2021 23:38 Ответить
"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9081
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26.04.2021 23:17 Ответить
😀😀😀
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26.04.2021 23:18 Ответить
Утяну в коллекцию на АВТОТЕМУ 😀😀😀
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26.04.2021 23:19 Ответить
Понять не могу как такое в принципе возможно?
Если коротко, то это минимум два года лекций с сессиями и сдачей кандидатского минимума. Это обязательное ежегодное участие в конференциях, это публикация минимум четырёх научных статей при чем одна из них в международном научном издании, в котором очередь на публикацию примерно год. Это научный руководитель, имеющий докторскую степень по такой же теме, один оппонент доктор наук обязательно имеющий статью в Scopus по такой же теме.
В данном случае это физически не возможно, и реально цирк
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26.04.2021 23:20 Ответить
Это уже не цирк, так как реально не смешно. Это позорное ДНИЩЕ.
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26.04.2021 23:24 Ответить
ВАК давно себя нивелировала! Дисеры продают за любым углом... Там сейчас сасилье вот таких праФФесаров...
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26.04.2021 23:31 Ответить
Нема вже ВАКа, все це зараз підпорядковано шкарлетівському МОН.
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27.04.2021 05:50 Ответить
Вы не можете понять? Не смешите. Кива-лицо состояния украинской науки в целом. Как раз такие же бесполезные в научном плане создания как Кива и составляют основной костяк бездельников за счет бюджета. Только выглядят они в отличие от Кивы наукообразней, да речи могут умные толкать.
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26.04.2021 23:38 Ответить
Кандидат ? Від 8000 $
Із рубрікі "А ізвєстно лі вам":
...що Філатов Борис Альбертович після закінчення ДнДУ одразу з двома спеціальностями,захистив в Одеській юракадемії кандидатську "Теорія права.Філософія права" у віці 25 років,ставши наймолодшим кандидатом наук на той час...
(до речі,13 травня захищає докторську.Видно,весняний розпродаж).
Ну і...https://bykvu.com/ua/bukvy/disertacija-kivi-mistila-**********-dovidki-i-posilannja-na-statti-nardepa-jakih-ne-isnuie-bihus-info/ Дисертація Киви містила підроблені довідки і посилання на статті нардепа, яких не існує - BIHUS info
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26.04.2021 23:42 Ответить
Так у него вроде папа академик?!
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27.04.2021 08:03 Ответить
Понять не могу как такое в принципе возможно?


А понять, как четырежды уклонист от воинской службы и обсыратель Украины стал Верховным Главнокомандующим Украины, можешь ?


Кива - это перхоть на больной менингитом голове
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26.04.2021 23:43 Ответить
А президент-клоун хіба не цирк?
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27.04.2021 06:29 Ответить
якщо по суті, то спочатку за темою дисера має бути "на папері" опублікована монографія, а потім - відбуватися процедура прилюдного (!) захисту

"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5626
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27.04.2021 10:15 Ответить
Нет. Монографию можно написать, в том числе в соавторстве, вместо научных статей. Но по новым правилам монографии и статьи хоть и должны быть по теме диссертации, но не должны быть её частью. То есть если в диссертации будут материалы из Ваших же статей и монографий, то это будет плагиат. Даже если просто часто цитировать самого себя, то это тоже будет плагиат
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27.04.2021 10:35 Ответить
Если просто часто цитировать самого себя, то это будет мания величия )))
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27.04.2021 23:09 Ответить
А раньше гуглили, что такое "сюрреализм". Сейчас достаточно прочитать новость, что Кива стал кандидатом наук, и всё становится понятно.
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26.04.2021 23:22 Ответить
Илон Маск пригласил к себе на работу в SpaceX Илью Киву.(с)
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26.04.2021 23:26 Ответить
Для высадки на Марс?
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26.04.2021 23:34 Ответить
Не, для высадки на кольца Сатурна, на ПМЖ
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27.04.2021 00:00 Ответить
А вот такого у Маска пока в планах нет.
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27.04.2021 00:07 Ответить
у вас инфа не тайная. все там есть...))
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27.04.2021 03:45 Ответить
"На Марсі я ще гадюку не душив" (Ківа І.)
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27.04.2021 00:15 Ответить
..у простейших организмов шансов адаптироваться к экстремальным условиям Марса больше чем у человека разумного
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30.04.2021 11:18 Ответить
Ну Киву можна успішно використати в якості баластного навантаження Starship при першому орбітальному випробуванні
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26.04.2021 23:38 Ответить
Кивой можно дырки на кацапском МКС затыкать.
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27.04.2021 01:55 Ответить
Для опытов в безвоздушном пространстве?
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26.04.2021 23:43 Ответить
Да, сферический кива в вакууме.
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1667
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26.04.2021 23:57 Ответить
Невіддамо, такі розумні будуть в Україні розробляти вакцину від ковіду
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27.04.2021 08:01 Ответить
Плагіатор призначений міністром освіти і науки (!)- це дно!
Але тут знизу постукали....
В Америці 19го віку було гарне покарання шахраям і пройдисвітам. От тих 13 члЄнов вченої ради треба б було вимазати смолою і виваляти у пуху. Потім на радість всього загалу прогнати отих виродків вулицями міста. Гарна міра захисту суспільства була. Саме тому сталася Америка сильною.
Але це не про нас.
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26.04.2021 23:28 Ответить
поки що.. не про нас
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27.04.2021 03:46 Ответить
Колись я думав що для виздоровленя України потрібно вщент вивільняти всю законотворчу, судову та поліцейську ланки суспільства. Тепер зрозумів що те саме потрібно зробити і з нашими учОними.
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26.04.2021 23:39 Ответить
І? Набрати знов таких самих? Вони ж не з Марса до нас прилетіли.
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27.04.2021 10:22 Ответить
Если к Киве как к ученому нет претензий, то вся система украинской высшей школы - фарс и профанация. Не тратьте время в украинских вузах, смело покупайте готовые "корочки" за $300 или учитесь за границей.(с)
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26.04.2021 23:44 Ответить
Диссертация путинского прихвостня Кивы под прикрытием титушни и журнашлюх с мертвечуковских каналов - спланированная диверсия на подрыв украинской системы образования. Со всех пятнадцати принявших недодиссертацию содрать льготы, ученые степени и с оружием отправить на передок! (с)
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26.04.2021 23:45 Ответить
Держава згнила і смердить.. Сумно ...
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26.04.2021 23:48 Ответить
Ця система вже давно-давним підірвана.
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27.04.2021 10:24 Ответить
Если и отправить на передок, то только без оружия и по ту сторону баррикад.
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27.04.2021 00:09 Ответить
Необхідний розголос та массовий протест громадян проти приниження української науки!!!
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26.04.2021 23:52 Ответить
Позорисько.
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26.04.2021 23:58 Ответить
Коли дебіл за гаранта то тоді і Ківі легко підне за вченого..
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27.04.2021 00:01 Ответить
Страна победившего идиотизма, как хорошо, что у меня есть второе гражданство. Главное вовремя свалить)))
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27.04.2021 00:19 Ответить
Ну чё вы прицепились?
Еще с совковых времен, недостаток ума "компенсировали" дисерртациями и званиями!
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27.04.2021 00:20 Ответить
Сон разума порождает чудовищ.
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27.04.2021 00:21 Ответить
Як він її написав і захистив - це другорядне питання. Найцікавіше починається після захисту. Після захисту дисертація подається в УкрІНТЕІ у відділ докторантури та аспірантури на перевірку та реєстрацію. Оскільки скандальна "дисертація" Ківи набула розголосу то перевіряти її будуть за всіма правилами і чи зареєструють її тепер велике питання.
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27.04.2021 00:27 Ответить
Там також може бути за висловом Міколи Яновіча - *****.
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27.04.2021 07:41 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 8196
Научное сообщество стало сильнее
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27.04.2021 00:29 Ответить
Цитати вєлікіх.
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4583
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27.04.2021 00:30 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 1860
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27.04.2021 00:31 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 5577
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27.04.2021 00:56 Ответить
Кива - "В столь радостный день омрачила новость о том, что со смеху умер мой лечащий психиатр."
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27.04.2021 01:41 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 7714
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27.04.2021 06:46 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 4116
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27.04.2021 06:47 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 3558
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27.04.2021 07:20 Ответить
Місце "проффесора" поки що вакантне... Це найкращий кандидат (ський)...
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27.04.2021 09:15 Ответить
а потом хотят что бы наши дипломы признавали во всем мире)))
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27.04.2021 09:25 Ответить
На тиск -- Паскаль,на опір --- Ом,
Без метру всюди криво.
Рулєтка є на всяк содом,
Мірять зе-вату в "ківа".
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27.04.2021 10:06 Ответить
киваНУТОСТЬ высшей степени! Державность серьезно больна!
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27.04.2021 10:30 Ответить
Ті Виші , які колись видали "прАФФФФФесерську ступень" Бандюковичу й та яка сьогодня виришіть "кинути шара" за Ківу вони покриють себе незмивною ганьбою йще на пів десятка майбутніх поколінь . Забудеться ,хто такий Ібукович , тим більш - хто такий Ківа , але ганьба залишиться на сторічча .
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27.04.2021 11:03 Ответить
Саме цікаве , що в подавній більшості розвинутих країн , відомі в суспільстві особи особливо обережно й ретельно виважаючи беруться за набуття наукових ступенів , бо якись там маловідомий аспірант , якщо спробує захиститися по темі , яка не тягне на наукову працю (головним крітерієм якої є новаторство авторської думки й ідеї) , то посьміховиськом він стане лише для вузького кола ... ну студенти того ВИША , ну колеги ... Ніхто розкладати по кістках не буде а ні тему , а ні предмет "науковості" . А ось у відомої людини ... проблеми - будуть тролити постійно , будуть постійно доводити не тільки побутовими жартами , але й через наукову методу , що дісертація фейкова по суті .
Тому діячому політику в країнах ЕС , США в Канаді захістити дісертацію майже нереально .
Требо , півторюю , мати матеріала , ідей , рішень на 4-ту спупень , що б не предерлися до захисту 3-ї наукової .
На усіх токшоу , на усіх публічних мероприємствах політик повине бесперечно виглядати як науковець , оперувати наукової термінологією , час від часу генерувати якісь піонерські ідеї або рішення -- ось тоді у розвинутого суспільства не виникне підозра , що політик є фейковим науковцем .
Ось так приблизно розвинуте суспільство оберегає себе від псевдо-наукового спама всевдо-науковців , яких за визнеченням не повинно буди багато !
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27.04.2021 11:32 Ответить
https://i.ibb.co/5GjGLjr/Ashampoo-Snap-6-2021-17h18m37s-001.png
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27.04.2021 11:50 Ответить
У КОГО ЩЕ Є СУМНІВИ ЩО Зе КЛОУНИ ВЕДУТЬ УКРАЇНУ ДО ЛОГІЧНОГО ДНА,

МОРАЛЬНОГО І ФАКТИЧНОГО ?
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27.04.2021 20:49 Ответить
наука " збагатилася " ківою.....дєсєртасєєй Гаврило засчічався трудов нємало положіл
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27.04.2021 21:47 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 9685
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27.04.2021 22:11 Ответить
"Наукова спільнота стала сильнішою". Захист дисертації Ківи в ФОТОжабах - Цензор.НЕТ 219
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28.04.2021 10:20 Ответить
Як ви думаєте, що страшніше імбіцил ківа в якості кандидата наук чи ті 13 екзаменаторів професорів, які одноголосно проголосували за надання йому вченого ступеня? Як ви думаєте, що страшніше?
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29.04.2021 16:25 Ответить
 
 