"Научное сообщество стало сильнее". Защита диссертации Кивы в ФОТОжабах
Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива защищает диссертацию: "Я понял вопрос, и мы ответим на него в следующей научной работе". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее". ВИДЕО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кандидат медицинских наук Ябчанка сжег диплом в знак протеста против ученой степени Кивы. ФОТО
Читайте на "Цензор.НЕТ": Кива защищает диссертацию: часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Пошли со мной в туалет, я тебе там расскажу... А, дружочек?" - кандидат наук Кива после защиты диссертации, предложил журналисту уединиться. ВИДЕО
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У нас зеленский президент...
Если коротко, то это минимум два года лекций с сессиями и сдачей кандидатского минимума. Это обязательное ежегодное участие в конференциях, это публикация минимум четырёх научных статей при чем одна из них в международном научном издании, в котором очередь на публикацию примерно год. Это научный руководитель, имеющий докторскую степень по такой же теме, один оппонент доктор наук обязательно имеющий статью в Scopus по такой же теме.
В данном случае это физически не возможно, и реально цирк
Із рубрікі "А ізвєстно лі вам":
...що Філатов Борис Альбертович після закінчення ДнДУ одразу з двома спеціальностями,захистив в Одеській юракадемії кандидатську "Теорія права.Філософія права" у віці 25 років,ставши наймолодшим кандидатом наук на той час...
(до речі,13 травня захищає докторську.Видно,весняний розпродаж).
Ну і...https://bykvu.com/ua/bukvy/disertacija-kivi-mistila-**********-dovidki-i-posilannja-na-statti-nardepa-jakih-ne-isnuie-bihus-info/ Дисертація Киви містила підроблені довідки і посилання на статті нардепа, яких не існує - BIHUS info
А понять, как четырежды уклонист от воинской службы и обсыратель Украины стал Верховным Главнокомандующим Украины, можешь ?
Кива - это перхоть на больной менингитом голове
Але тут знизу постукали....
В Америці 19го віку було гарне покарання шахраям і пройдисвітам. От тих 13 члЄнов вченої ради треба б було вимазати смолою і виваляти у пуху. Потім на радість всього загалу прогнати отих виродків вулицями міста. Гарна міра захисту суспільства була. Саме тому сталася Америка сильною.
Але це не про нас.
Еще с совковых времен, недостаток ума "компенсировали" дисерртациями и званиями!
Научное сообщество стало сильнее
Без метру всюди криво.
Рулєтка є на всяк содом,
Мірять зе-вату в "ківа".
Тому діячому політику в країнах ЕС , США в Канаді захістити дісертацію майже нереально .
Требо , півторюю , мати матеріала , ідей , рішень на 4-ту спупень , що б не предерлися до захисту 3-ї наукової .
На усіх токшоу , на усіх публічних мероприємствах політик повине бесперечно виглядати як науковець , оперувати наукової термінологією , час від часу генерувати якісь піонерські ідеї або рішення -- ось тоді у розвинутого суспільства не виникне підозра , що політик є фейковим науковцем .
Ось так приблизно розвинуте суспільство оберегає себе від псевдо-наукового спама всевдо-науковців , яких за визнеченням не повинно буди багато !
МОРАЛЬНОГО І ФАКТИЧНОГО ?