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Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее". ВИДЕО

Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовало издание "УП".

"Я и не надеялся, что вызываю столько внимания у общества и у наших СМИ. Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что приссоединился честный, принципиальный и сильный гражданин", - отметил Кива в комментарии журналистам.

Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива защищает свою диссертацию. Часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие.

Смотрите также: На защиту диссертации Кивы приехала полиция, однако не смогла попасть внутрь. ВИДЕО

Автор: 

наука (697) образование (2264) Кива Илья (398)


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Топ комментарии
+46
Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее" - Цензор.НЕТ 6476
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26.04.2021 14:37
+32
Да уж, проффесоров прибавилось
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26.04.2021 14:34
+28
Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее" - Цензор.НЕТ 4447
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26.04.2021 14:38
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Тепер Киві буде що відповісти на запитання своїх друзів...

Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою" - Цензор.НЕТ 2600
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26.04.2021 16:56 Ответить
Полная деградация
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26.04.2021 16:59 Ответить
А он хоть школу кончил ?
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26.04.2021 17:06 Ответить
Может на ЗЕ референдум выставить защиту докторской в Украине? Думаю хуже не будет.
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26.04.2021 17:34 Ответить
Ждал благую весть и вот она.
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26.04.2021 17:36 Ответить
Вот ОНО дно украинской науки!!!! Голосовали такие же проффессора как он кандидат! Занавес..и им еще из бюджета гроши платят?
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26.04.2021 17:41 Ответить
БЛТЬ,как же противно что власть,учёное сообщество и политикум ОБЫДЛЯЧИВАЕТСЯ...
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26.04.2021 17:42 Ответить
все... в эту науку я больше не верю.
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26.04.2021 17:57 Ответить
А почем сейчас кандидатская?
В валюте конечно?
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26.04.2021 17:58 Ответить
Занадто багато уваги цьому поцу.
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26.04.2021 19:19 Ответить
Отдрочил на лица ЗЕкомиссии.
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26.04.2021 19:33 Ответить
позор!
это дно
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27.04.2021 07:00 Ответить
Янукович был проффесором, а вы и забыли...
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27.04.2021 10:55 Ответить
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