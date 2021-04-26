Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее". ВИДЕО
Народный депутат ОПЗЖ Илья Кива 26 апреля защитил кандидатскую диссертацию по специальности "механизмы государственного управления".
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовало издание "УП".
"Я и не надеялся, что вызываю столько внимания у общества и у наших СМИ. Сегодня научное сообщество стало сильнее, потому что приссоединился честный, принципиальный и сильный гражданин", - отметил Кива в комментарии журналистам.
Напомним, ранее сообщалось, что нардеп ОПЗЖ Илья Кива защищает свою диссертацию. Часть журналистов отказываются пропускать на мероприятие.
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