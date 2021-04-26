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Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". ВIДЕО

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувало видання "УП".

"Я і не сподівався, що викликаю стільки уваги у суспільства і у наших ЗМІ. Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо долучився чесний, принциповий і сильний громадянин", - зазначив Ківа в коментарі журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захищає свою дисертацію. Частину журналістів відмовляються пропускати на захід.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На захист дисертації Ківи приїхала поліція, проте не змогла потрапити всередину. ВIДЕО

Автор: 

наука (364) освіта (1298) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+46
Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее" - Цензор.НЕТ 6476
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26.04.2021 14:37
+32
Да уж, проффесоров прибавилось
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26.04.2021 14:34
+28
Нардеп ОПЗЖ Кива защитил диссертацию: "Сегодня научное сообщество стало сильнее" - Цензор.НЕТ 4447
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26.04.2021 14:38
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Тепер Киві буде що відповісти на запитання своїх друзів...

Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою" - Цензор.НЕТ 2600
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26.04.2021 16:56 Відповісти
Полная деградация
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26.04.2021 16:59 Відповісти
А он хоть школу кончил ?
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26.04.2021 17:06 Відповісти
Может на ЗЕ референдум выставить защиту докторской в Украине? Думаю хуже не будет.
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26.04.2021 17:34 Відповісти
Ждал благую весть и вот она.
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26.04.2021 17:36 Відповісти
Вот ОНО дно украинской науки!!!! Голосовали такие же проффессора как он кандидат! Занавес..и им еще из бюджета гроши платят?
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26.04.2021 17:41 Відповісти
БЛТЬ,как же противно что власть,учёное сообщество и политикум ОБЫДЛЯЧИВАЕТСЯ...
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26.04.2021 17:42 Відповісти
все... в эту науку я больше не верю.
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26.04.2021 17:57 Відповісти
А почем сейчас кандидатская?
В валюте конечно?
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26.04.2021 17:58 Відповісти
Занадто багато уваги цьому поцу.
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26.04.2021 19:19 Відповісти
Отдрочил на лица ЗЕкомиссии.
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26.04.2021 19:33 Відповісти
позор!
это дно
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27.04.2021 07:00 Відповісти
Янукович был проффесором, а вы и забыли...
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27.04.2021 10:55 Відповісти
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