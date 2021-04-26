Нардеп ОПЗЖ Ківа захистив дисертацію: "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою". ВIДЕО

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління".

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне відео опублікувало видання "УП".

"Я і не сподівався, що викликаю стільки уваги у суспільства і у наших ЗМІ. Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою, бо долучився чесний, принциповий і сильний громадянин", - зазначив Ківа в коментарі журналістам.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ілля Ківа захищає свою дисертацію. Частину журналістів відмовляються пропускати на захід.

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