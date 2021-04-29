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Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи

Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи

У Києві пропонують перейменувати проспект Науки на проспект кандидата наук і нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської ради.

"Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Ківи, допоже кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України", - йдеться у підписі до петиції.

Зазначається, що на цей момент петиція зібрала 220 підписів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ось це я тобі, Вово, обіцяю", - Ківа заявив про тиск Зеленського на його наукового керівника і планує зробити свого наставника міністром освіти. ВIДЕО

Автор: 

Київ (19422) перейменування (584) петиція (320) Кива Ілля (377)


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Топ коментарі
+36
срочно переименовать г. Киев в г. Кива.
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29.04.2021 10:02
+34
С памятником в полный рост и рукой в кармане, а лучше двумя...
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29.04.2021 09:58
+14
Вы поосторожнее с такими инициативами... А то ведь и правда переименуют.
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29.04.2021 10:04
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дебилы прекращайте гульню говном плеваться... дайте рабочие места..
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29.04.2021 09:56 Відповісти
С памятником в полный рост и рукой в кармане, а лучше двумя...
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29.04.2021 09:58 Відповісти
В кепочке и в спортивном костюме)) и семками))) РжАвой))
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29.04.2021 11:01 Відповісти
И это еще диссер "литературные рабы" кивы писали. А представьте, если б сам лучезарный кива написал.
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29.04.2021 09:59 Відповісти
Ну, вот! Кто-то может предположить что это по-пьянке петицию кто-то разместил? А я возражаю! Ибо, имею опыт бухать, незаурядный. Так вот: столько не выпить!
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29.04.2021 09:59 Відповісти
ты дурак? вы тут в комментах вообще чувство юмора утратили?

страна дебилов, точно пора проспект переименовывать.
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29.04.2021 10:03 Відповісти
О, ещё одна, уже третья тварь-провокатор! Вас сегодня тут с перебором, как я посмотрю. Это ты петицию разместилО, чудо?
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29.04.2021 10:05 Відповісти
А зачем так нервничать, если можно таким персонажам присваивать научную степень, то почему нельзя их именем называть улицы?
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29.04.2021 10:09 Відповісти
Есть причины. Просто потому нельзя, потому что этого не может быть никогда!
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29.04.2021 10:12 Відповісти
Это вы о присвоении киве научной степени?
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29.04.2021 10:18 Відповісти
Это я о названии улицы. А научную степень, если по-тихому, я тоже смог бы купить. Она стоит от 85 тысяч гривен, всего-то. Это вам для сведения.
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29.04.2021 10:24 Відповісти
Чувак де такие ссены ты нашел, у пириходе.
Щас тваю киви-дохдуря по формальным признакам за неактуальность и практическую бесполезность темы трахнут.
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29.04.2021 10:52 Відповісти
Эта цена- реальная. Можешь поГУГЛить.
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29.04.2021 10:56 Відповісти
Чувак еси не в теме не гани пургу, то цены у пириходе. У мине адно такое доцентовое патом заплатило в 1000 раз больше.
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29.04.2021 11:21 Відповісти
85 млн?
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29.04.2021 12:00 Відповісти
Тю, а я думал ты давно академик, судя по комментам
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29.04.2021 10:56 Відповісти
Однако, не сподобился. Ничего, у меня всё впереди.
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29.04.2021 11:01 Відповісти
Но тогда почему никогда не можно присваивать названия улицам, если можно покупать учёную степень?
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29.04.2021 12:14 Відповісти
думаю, фотография кивы в полный рост должна венчать классическую последовательность эволюционного развития обезьяны в человека.
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29.04.2021 10:00 Відповісти
Логічно було б навпаки: із людини в Ківу, потім у мавпу.
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29.04.2021 10:55 Відповісти
тобто двічі в мавпу, це вже зайве.
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29.04.2021 11:05 Відповісти
срочно переименовать г. Киев в г. Кива.
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29.04.2021 10:02 Відповісти
Классно!!!
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29.04.2021 10:03 Відповісти
Кивив
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29.04.2021 10:04 Відповісти
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30.04.2021 01:42 Відповісти
мелковато сия пэрсона тянет на икону ..... святой имбецил.........
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29.04.2021 10:03 Відповісти
Вы поосторожнее с такими инициативами... А то ведь и правда переименуют.
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29.04.2021 10:04 Відповісти
Что нарид заслужил,то пусть и кушает
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29.04.2021 10:17 Відповісти
На проспекті Ківи побудують житловий "квартал-95", але він буде в такій ЗАЖОПі, що адекватні люди туди не сунуться
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29.04.2021 10:20 Відповісти
Ага, там і місце підходяще є - на Науки є ядерний реактор в інституті...
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29.04.2021 10:26 Відповісти
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29.04.2021 10:13 Відповісти
Ахаха, норм уц кого то с чувством юмора...
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29.04.2021 10:25 Відповісти
Та чому вже займатися мілкотньою, давайте вже перейменуємо місто Київ на Ківа.
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29.04.2021 10:31 Відповісти
Росіяни претендують на історичний зв'язок, так що якраз.
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29.04.2021 10:43 Відповісти
Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи - Цензор.НЕТ 1914
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29.04.2021 10:34 Відповісти
До дацента иму исчё 5 лет гарбатицца с лекциями, а там студенты магут и затрахат невзначай.
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29.04.2021 10:54 Відповісти
вот-вот, и ягодку-цитрус переназвать давно пора - никаких киви!
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29.04.2021 10:37 Відповісти
треба зеленожопим разом з родствєним зажопом видвінуть ананірующєго шрека ківу на нобєлєвскую премію це буде можливість заглянути *****...
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29.04.2021 10:38 Відповісти
В цьому Зебанарії, в якому ми зараз знаходимось все можливо.
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29.04.2021 10:40 Відповісти
Я уже не удивлюсь, если этого "кандидата" мудрый нарид президентом выберет...
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29.04.2021 11:23 Відповісти
а в начале проспекта установить памятник Кивы в полный рост из нержавейки
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29.04.2021 11:30 Відповісти
А що, він вже сдох??? Після захисту коньдідацкой, від щастя???
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29.04.2021 11:52 Відповісти
Киву можно увековечить только в форме писсуара с открытым ртом.
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29.04.2021 12:36 Відповісти
Одни дебилы предлагают ... в честь другого дебила.
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29.04.2021 13:35 Відповісти
А науковець на наукивець
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29.04.2021 14:09 Відповісти
 
 