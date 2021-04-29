Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи

У Києві пропонують перейменувати проспект Науки на проспект кандидата наук і нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської ради.

"Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Ківи, допоже кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України", - йдеться у підписі до петиції.

Зазначається, що на цей момент петиція зібрала 220 підписів.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.

Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.

26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.

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