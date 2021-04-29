Столичній владі пропонують перейменувати проспект Науки на проспект імені Ківи
У Києві пропонують перейменувати проспект Науки на проспект кандидата наук і нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну петицію зареєстровано на сайті Київської міської ради.
"Перейменування проспекту Науки на проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Ківи, допоже кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України", - йдеться у підписі до петиції.
Зазначається, що на цей момент петиція зібрала 220 підписів.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 26 квітня народний депутат "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Ківа захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю "механізми державного управління". Люди в чорному і без розпізнавальних знаків не пускали на його захист ні журналістів, ні поліцію. Після захисту Ківа заявив, що "Сьогодні наукова спільнота стала сильнішою", а пізніше запропонував одному з журналістів усамітнитися в туалеті. "Пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?" - звернувся Ківа до співробітника ЗМІ.
Водночас розслідувачі прочитали всі 245 сторінок дисертації нардепа ОПЗЖ Іллі Ківи і натрапили на цікаві моменти: неіснуючі публікації, автоматичний переклад, підроблені довідки.
26 квітня на знак протесту проти захисту Ківою дисертації свій диплом спалив кандидат медичних наук Олександр Ябчанка.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
страна дебилов, точно пора проспект переименовывать.
Щас тваю киви-дохдуря по формальным признакам за неактуальность и практическую бесполезность темы трахнут.