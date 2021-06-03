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У Києві з'явиться сквер імені Героя України Василя Сліпака, - КМДА
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Комісія з питань найменувань ухвалила рішення про присвоєння скверу на розі Андріївського узвозу та Боричевого Току імені відомого оперного співака, Героя України, який загинув у боях на Донбасі, Василя Сліпака.
Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда під час засідання комісії, інформує Цензор.НЕТ.
Комісія привласнила нові назви одній вулиці і двом площам:
- проїзду від вулиці Професора Підвисоцького до житлового комплексу "Новопечерські Липки" у Печерському районі назву "вулиця Миколи Костомарова";
- безіменній площі на перетині вулиць Леоніда Первомайського та Мечникова у Печерському районі назви "Кловська площа";
- безіменній площі на перетині проспекту Відрадного та вулиці Героїв Севастополя у Солом’янському районі назви "площа Відрадна".
Члени комісії також підтримали перейменування низки вулиць та провулків:
- перейменування вулиці Академіка Кржижановського у Святошинському районі на вулицю Омеляна Пріцака;
- перейменування провулку Бабушкіна у Шевченківському районі на провулок Сеньківський;
- перейменування вулиці Кайсарова у Голосіївському та Солом’янському районах на вулицю Холодноярську;
- перейменування вулиці Крайньої у Деснянському районі на вулицю Осипа Мандельштама;
- перейменування вулиці Радгосп "Совки" у Солом’янському районі на вулицю Пронівську;
- перейменування провулку Радищева у Солом’янському районі на провулок Юрія Матущака;
- перейменування вулиці Саратовської у Шевченківському районі на бульвар Павла Вірського;
- перейменування вулиці Павла Вірського у Деснянському районі на вулицю Анатолія Авдієвського;
- перейменування провулку Валентини Терешкової 2-го у Дарницькому районі на провулок Христини Алчевської.
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