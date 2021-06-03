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Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин

В редакции законопроект об ответственности за недостоверное декларирование делает еще хуже, чем было до этого.

Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.

"Только что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования (откорректировав правками президентский законопроект №4651) Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает или член семьи теперь надо только когда сам член семьи предоставил такую ​​информацию декларанту", - говорится в сообщении.

По словам Шабунина, ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в отношении другого - указать, что член семьи отказался предоставить данные.

"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.

Напомним, сегодня Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+15
Гениальная схема: крадёт юзик или агрохимия, а их жены становятся успешными бизнесвуменшами. Зато не порошенко, правильно зебилы.
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03.06.2021 14:33
+13
Так зебилам все нравится. Пороха они ненавидели, потому что он грамотно и сдержанно говорит, чувствуется высокий интеллект и эрудированость. А агрохимии, юзики ,зеленские это быдло с подворотни, такое же как и зебилы. Поэтому выборщики вазеленского и довольны всем
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03.06.2021 14:38
+9
т.е. вы отрицаете, что были уголовные дела и даже приговоры по этой статье?
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03.06.2021 14:33
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идиот. в этот раз уже не зеленский. хотя он тоже.
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03.06.2021 14:23 Ответить
- Как распорядиться проклятым кушем, - думал Остап, - который обогащает меня только моральными муками?(с)
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03.06.2021 15:03 Ответить
Виталя, найди себе работу.
От безделья совсем отупеешь.
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03.06.2021 14:24 Ответить
шабуня тупо пиарится, декларирование как было пустышкой все время, так ней и осталось. раньше было просто достаточно указать, мол жена/муж отказались предоставить данные, откуда дровишки и все. ни у кого не возникал интерес, как у этого важного и нужного человека родственник баблишко заполучил. а сейчас можно не указывать, что твой "бизнесмен"-родственник отказался предоставить инфу о спонсоре благосостояния.
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03.06.2021 14:27 Ответить
раньше, это когда?
когда зеленые отменой уничтожили сотни дел открытых САП? или до того?
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03.06.2021 14:30 Ответить
с момента появления этого, так называемого, декларирования.
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03.06.2021 14:31 Ответить
т.е. вы отрицаете, что были уголовные дела и даже приговоры по этой статье?
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03.06.2021 14:33 Ответить
как и ожидалось, сотрясание воздуха зебилом.
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03.06.2021 15:01 Ответить
о Ылитная пороховата налетела, прям на говно исходит.
прикинь, люди заняты в отличии от тебеподобного дерьма, и не сидят на форумах пожизненно
зы и да что при твоем свыночолом гетьмане это декларирование было профанацией для стада, что при нынешнем *********** - такая же профанация для лохтората.
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03.06.2021 16:47 Ответить
Ага, и именно поэтому Зеля со своими холуями и уничтожил эту систему. И именно поэтому он всеми путями выводил своих помощников и сотрудников своей администрации из ранга госслужащих, чтобы они не подавали декларации. Да?
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03.06.2021 15:04 Ответить
нельзя уничтожить то, чего не было никогда.
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03.06.2021 16:49 Ответить
Ну да. И прекращения более 100 уголовных дел не было. И массового увольнения около 40% судей в 2016, чтобы только не подавать декларации, тоже не было. Что вы курите?
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03.06.2021 19:59 Ответить
шибунин - хуже не будет ? да подонок
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03.06.2021 14:27 Ответить
Шото много стало этой Шабуни....
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03.06.2021 14:30 Ответить
Гениальная схема: крадёт юзик или агрохимия, а их жены становятся успешными бизнесвуменшами. Зато не порошенко, правильно зебилы.
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03.06.2021 14:33 Ответить
Так зебилам все нравится. Пороха они ненавидели, потому что он грамотно и сдержанно говорит, чувствуется высокий интеллект и эрудированость. А агрохимии, юзики ,зеленские это быдло с подворотни, такое же как и зебилы. Поэтому выборщики вазеленского и довольны всем
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03.06.2021 14:38 Ответить
краде мертвечук, а петя багатіє
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03.06.2021 18:37 Ответить
Ага, почти. Так-то оно так, только вот совсем не так

Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3153
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03.06.2021 20:03 Ответить
Шабунин прав. Система электронного декларирования уничтожена. Только идиоты могут ожидать после этого траншей МВФ. Нас могут кредитовать только сами олигархи по 11-15 % годовых.
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03.06.2021 14:37 Ответить
Найвеличнішого Зелю не поважають навіть шавки з його партії?

Навряд. Розіграли чергову виставу "Зєля хоче жорстко карати корупціонерів, крадіїв, але депутатни не дозволяють".
Хоча ці депутани з його гарему.

"Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)."

"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.

Источник: https://censor.net/ru/n3269271
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03.06.2021 14:42 Ответить
За голосування слуги отримали чергові конверти.
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03.06.2021 14:46 Ответить
Не для того они его голосовали, чтоб ветировать.
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03.06.2021 14:48 Ответить
Баран Шабунин - это блазень его и инициировал
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03.06.2021 14:49 Ответить
простое засиранее мозгов. типа, мы стараемся что то сделать. а потом когда все видят очередной обман, говорят: (извините НЕПОЛУЧИЛОСЯ) но мы же старались...
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03.06.2021 14:50 Ответить
Паскуди!
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03.06.2021 15:06 Ответить
"надеюсь Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин"

На що ж ще сподіватися "есперту" шабуніну, як не на те, що вазеленский- хАроший, то "слугі"- плохіЄ.
"ГАлАсуйте за зЕ!!!",- правда, шабунін?
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03.06.2021 15:30 Ответить
шо ти тепер скажеш?
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03.06.2021 19:19 Ответить
Не надейся.
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03.06.2021 15:55 Ответить
Если бы я был Генералом, то ввёл бы для чиновников и гос. политических деятелей Указ:
"Покарання тяжкою тюрмою" -- за декларирование, или сокрытие ден. и мат. ценностей, превышающих сумму, расходуемую в один месяц на содержание налоговой инспекции, по месту работы, или прописки обвиняемого и членов его семьи, включая внебрачные связи. ...-- это бы спасло страну! -- и массово укомфортило бы тюрьмы...*)
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03.06.2021 16:01 Ответить
Дозвольте писати: ШО БОГ ПОСЛАВ.
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03.06.2021 16:01 Ответить
Бедный, бедный шабуня. Он так тужился, тонны фекалий вылил на Пороха, а бубочка не оценил все его высеры, не пристроил его , как серлеща и пуштуна на хлебные места, где они получают больше 300 000 гр. в месяц. Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589 Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589 Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589
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03.06.2021 16:57 Ответить
тільки особисте збагачення, ТІЛЬКИ ХАРДКОР!!!
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03.06.2021 17:45 Ответить
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. "Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення Закону про мову.
2. "СН" хочуть відмінити чи відтермінувати вступ в дію (з 16.07.2021 року) норми про демонстрацію фільмів державною мовою.
ЗНАЙТИ:
Слугами якого народу вони є? 🤔😟
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03.06.2021 18:42 Ответить
Педалік, ви зробили це разом.
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03.06.2021 18:45 Ответить
 
 