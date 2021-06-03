Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования, надеюсь, Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин
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В редакции законопроект об ответственности за недостоверное декларирование делает еще хуже, чем было до этого.
Об этом в Facebook сообщает глава ЦПК Виталий Шабунин, информирует Цензор.НЕТ.
"Только что Рада фактически уничтожила систему электронного декларирования (откорректировав правками президентский законопроект №4651) Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!). Более того, теперь указывать имущество, которым пользуется обладает или член семьи теперь надо только когда сам член семьи предоставил такую информацию декларанту", - говорится в сообщении.
По словам Шабунина, ранее декларант должен был указать всю известную ему информацию, а в отношении другого - указать, что член семьи отказался предоставить данные.
"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.
Напомним, сегодня Рада вернула тюремное заключение за ложь в декларациях.
Пожалуйста, подождите...
От безделья совсем отупеешь.
когда зеленые отменой уничтожили сотни дел открытых САП? или до того?
прикинь, люди заняты в отличии от тебеподобного дерьма, и не сидят на форумах пожизненно
зы и да что при твоем свыночолом гетьмане это декларирование было профанацией для стада, что при нынешнем *********** - такая же профанация для лохтората.
Навряд. Розіграли чергову виставу "Зєля хоче жорстко карати корупціонерів, крадіїв, але депутатни не дозволяють".
Хоча ці депутани з його гарему.
"Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)."
"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.
Источник: https://censor.net/ru/n3269271
На що ж ще сподіватися "есперту" шабуніну, як не на те, що вазеленский- хАроший, то "слугі"- плохіЄ.
"ГАлАсуйте за зЕ!!!",- правда, шабунін?
"Покарання тяжкою тюрмою" -- за декларирование, или сокрытие ден. и мат. ценностей, превышающих сумму, расходуемую в один месяц на содержание налоговой инспекции, по месту работы, или прописки обвиняемого и членов его семьи, включая внебрачные связи. ...-- это бы спасло страну! -- и массово укомфортило бы тюрьмы...*)
ДАНО:
1. "Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення Закону про мову.
2. "СН" хочуть відмінити чи відтермінувати вступ в дію (з 16.07.2021 року) норми про демонстрацію фільмів державною мовою.
ЗНАЙТИ:
Слугами якого народу вони є? 🤔😟