Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У нинішній редакції законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування робить ще гірше, ніж було до цього.
Про це у Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно Рада фактично знищила систему електронного декларування (відкоригувавши правками президентський законопроєкт #4651). Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!). Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту", - йдеться в повідомленні.
За словами Шабуніна, раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім’ї відмовився надати дані.
"В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує. Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією. Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій", - підсумував глава ЦПК.
Нагадаємо, сьогодні Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях.
Будь ласка, зачекайте...
От безделья совсем отупеешь.
когда зеленые отменой уничтожили сотни дел открытых САП? или до того?
прикинь, люди заняты в отличии от тебеподобного дерьма, и не сидят на форумах пожизненно
зы и да что при твоем свыночолом гетьмане это декларирование было профанацией для стада, что при нынешнем *********** - такая же профанация для лохтората.
Навряд. Розіграли чергову виставу "Зєля хоче жорстко карати корупціонерів, крадіїв, але депутатни не дозволяють".
Хоча ці депутани з його гарему.
"Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)."
"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.
Источник: https://censor.net/ru/n3269271
На що ж ще сподіватися "есперту" шабуніну, як не на те, що вазеленский- хАроший, то "слугі"- плохіЄ.
"ГАлАсуйте за зЕ!!!",- правда, шабунін?
"Покарання тяжкою тюрмою" -- за декларирование, или сокрытие ден. и мат. ценностей, превышающих сумму, расходуемую в один месяц на содержание налоговой инспекции, по месту работы, или прописки обвиняемого и членов его семьи, включая внебрачные связи. ...-- это бы спасло страну! -- и массово укомфортило бы тюрьмы...*)
ДАНО:
1. "Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення Закону про мову.
2. "СН" хочуть відмінити чи відтермінувати вступ в дію (з 16.07.2021 року) норми про демонстрацію фільмів державною мовою.
ЗНАЙТИ:
Слугами якого народу вони є? 🤔😟