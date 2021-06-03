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Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

У нинішній редакції законопроєкт про відповідальність за недостовірне декларування робить ще гірше, ніж було до цього.

Про це у Facebook повідомляє глава ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно Рада фактично знищила систему електронного декларування (відкоригувавши правками президентський законопроєкт #4651). Депутати проголосували поправку Ігоря Фріса №50 (Слуга народу), яка робить неможливим покарання за брехню щодо майна родичів (навіть, якщо декларант знає про майно!). Більш того, тепер зазначати майно, яким користується чи володіє член сім’ї тепер треба лише коли сам член сім’ї надав таку інформацію декларанту", - йдеться в повідомленні.

За словами Шабуніна, раніше декларант мав вказати усю відому йому інформацію, а щодо іншого - вказати, що член сім’ї відмовився надати дані.

"В такій редакції законопроєкт робить ще гірше, ніж було до цього. Сподіваюся, що Зеленський його ветує. Або нам усім попрощатися з європейською інтеграцією. Іншою правкою 59 Ковальова депутати знесли покарання у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларацій", - підсумував глава ЦПК.

Нагадаємо, сьогодні Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+15
Гениальная схема: крадёт юзик или агрохимия, а их жены становятся успешными бизнесвуменшами. Зато не порошенко, правильно зебилы.
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03.06.2021 14:33
+13
Так зебилам все нравится. Пороха они ненавидели, потому что он грамотно и сдержанно говорит, чувствуется высокий интеллект и эрудированость. А агрохимии, юзики ,зеленские это быдло с подворотни, такое же как и зебилы. Поэтому выборщики вазеленского и довольны всем
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03.06.2021 14:38
+9
т.е. вы отрицаете, что были уголовные дела и даже приговоры по этой статье?
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03.06.2021 14:33
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идиот. в этот раз уже не зеленский. хотя он тоже.
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03.06.2021 14:23 Відповісти
- Как распорядиться проклятым кушем, - думал Остап, - который обогащает меня только моральными муками?(с)
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03.06.2021 15:03 Відповісти
Виталя, найди себе работу.
От безделья совсем отупеешь.
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03.06.2021 14:24 Відповісти
шабуня тупо пиарится, декларирование как было пустышкой все время, так ней и осталось. раньше было просто достаточно указать, мол жена/муж отказались предоставить данные, откуда дровишки и все. ни у кого не возникал интерес, как у этого важного и нужного человека родственник баблишко заполучил. а сейчас можно не указывать, что твой "бизнесмен"-родственник отказался предоставить инфу о спонсоре благосостояния.
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03.06.2021 14:27 Відповісти
раньше, это когда?
когда зеленые отменой уничтожили сотни дел открытых САП? или до того?
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03.06.2021 14:30 Відповісти
с момента появления этого, так называемого, декларирования.
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03.06.2021 14:31 Відповісти
т.е. вы отрицаете, что были уголовные дела и даже приговоры по этой статье?
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03.06.2021 14:33 Відповісти
как и ожидалось, сотрясание воздуха зебилом.
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03.06.2021 15:01 Відповісти
о Ылитная пороховата налетела, прям на говно исходит.
прикинь, люди заняты в отличии от тебеподобного дерьма, и не сидят на форумах пожизненно
зы и да что при твоем свыночолом гетьмане это декларирование было профанацией для стада, что при нынешнем *********** - такая же профанация для лохтората.
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03.06.2021 16:47 Відповісти
Ага, и именно поэтому Зеля со своими холуями и уничтожил эту систему. И именно поэтому он всеми путями выводил своих помощников и сотрудников своей администрации из ранга госслужащих, чтобы они не подавали декларации. Да?
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03.06.2021 15:04 Відповісти
нельзя уничтожить то, чего не было никогда.
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03.06.2021 16:49 Відповісти
Ну да. И прекращения более 100 уголовных дел не было. И массового увольнения около 40% судей в 2016, чтобы только не подавать декларации, тоже не было. Что вы курите?
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03.06.2021 19:59 Відповісти
шибунин - хуже не будет ? да подонок
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03.06.2021 14:27 Відповісти
Шото много стало этой Шабуни....
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03.06.2021 14:30 Відповісти
Гениальная схема: крадёт юзик или агрохимия, а их жены становятся успешными бизнесвуменшами. Зато не порошенко, правильно зебилы.
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03.06.2021 14:33 Відповісти
Так зебилам все нравится. Пороха они ненавидели, потому что он грамотно и сдержанно говорит, чувствуется высокий интеллект и эрудированость. А агрохимии, юзики ,зеленские это быдло с подворотни, такое же как и зебилы. Поэтому выборщики вазеленского и довольны всем
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03.06.2021 14:38 Відповісти
краде мертвечук, а петя багатіє
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03.06.2021 18:37 Відповісти
Ага, почти. Так-то оно так, только вот совсем не так

Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3153
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03.06.2021 20:03 Відповісти
Шабунин прав. Система электронного декларирования уничтожена. Только идиоты могут ожидать после этого траншей МВФ. Нас могут кредитовать только сами олигархи по 11-15 % годовых.
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03.06.2021 14:37 Відповісти
Найвеличнішого Зелю не поважають навіть шавки з його партії?

Навряд. Розіграли чергову виставу "Зєля хоче жорстко карати корупціонерів, крадіїв, але депутатни не дозволяють".
Хоча ці депутани з його гарему.

"Депутаты проголосовали поправку Игоря Фриса №50 (Слуга народа), которая делает невозможным наказание за ложь в отношении имущества родственников (даже если декларант знает об имуществе!)."

"В редакции законопроект делает еще хуже, чем было до этого. Надеюсь, что Зеленский его ветирует. Или нам всем попрощаться с европейской интеграцией. Другой правкой 59 Ковалева депутаты снесли наказание в виде лишения свободы за умышленное непредставление деклараций", - подытожил глава ЦПК.

Источник: https://censor.net/ru/n3269271
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03.06.2021 14:42 Відповісти
За голосування слуги отримали чергові конверти.
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03.06.2021 14:46 Відповісти
Не для того они его голосовали, чтоб ветировать.
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03.06.2021 14:48 Відповісти
Баран Шабунин - это блазень его и инициировал
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03.06.2021 14:49 Відповісти
простое засиранее мозгов. типа, мы стараемся что то сделать. а потом когда все видят очередной обман, говорят: (извините НЕПОЛУЧИЛОСЯ) но мы же старались...
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03.06.2021 14:50 Відповісти
Паскуди!
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03.06.2021 15:06 Відповісти
"надеюсь Зеленский ветирует законопроект, - Шабунин"

На що ж ще сподіватися "есперту" шабуніну, як не на те, що вазеленский- хАроший, то "слугі"- плохіЄ.
"ГАлАсуйте за зЕ!!!",- правда, шабунін?
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03.06.2021 15:30 Відповісти
шо ти тепер скажеш?
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03.06.2021 19:19 Відповісти
Не надейся.
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03.06.2021 15:55 Відповісти
Если бы я был Генералом, то ввёл бы для чиновников и гос. политических деятелей Указ:
"Покарання тяжкою тюрмою" -- за декларирование, или сокрытие ден. и мат. ценностей, превышающих сумму, расходуемую в один месяц на содержание налоговой инспекции, по месту работы, или прописки обвиняемого и членов его семьи, включая внебрачные связи. ...-- это бы спасло страну! -- и массово укомфортило бы тюрьмы...*)
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03.06.2021 16:01 Відповісти
Дозвольте писати: ШО БОГ ПОСЛАВ.
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03.06.2021 16:01 Відповісти
Бедный, бедный шабуня. Он так тужился, тонны фекалий вылил на Пороха, а бубочка не оценил все его высеры, не пристроил его , как серлеща и пуштуна на хлебные места, где они получают больше 300 000 гр. в месяц. Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589 Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589 Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін - Цензор.НЕТ 6589
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03.06.2021 16:57 Відповісти
тільки особисте збагачення, ТІЛЬКИ ХАРДКОР!!!
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03.06.2021 17:45 Відповісти
ЗАДАЧА.
ДАНО:
1. "Слуги народу" хочуть скасувати штрафи за порушення Закону про мову.
2. "СН" хочуть відмінити чи відтермінувати вступ в дію (з 16.07.2021 року) норми про демонстрацію фільмів державною мовою.
ЗНАЙТИ:
Слугами якого народу вони є? 🤔😟
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03.06.2021 18:42 Відповісти
Педалік, ви зробили це разом.
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03.06.2021 18:45 Відповісти
 
 