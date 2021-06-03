Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации
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В Кремле заявили, что процесс дедолларизации в носит в России постоянный характер.
Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о намерении властей максимально снизить долларовый компонент Фонда национального благосостояния. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомменитровать заявление Силуанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".
"Процесс дедолларизации – он постоянный. Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - сказал Песков.
Представитель президентской администрации отметил при этом, что планы Минфина в отношении дедолларизации ФНБ должны пояснять не в Кремле, а в правительстве РФ.
На уточняющий вопрос, должна ли снижаться доля доллара в общих резервах Центробанка России, Песков ответил: "Кремль не имеет права об этом говорить".
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«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - заявил Силуанов.
дефлорации?
ково?
Уничтожение (сожжение) долларов в рашке - это БЛАГО для экономики США и подрыв экономики рашки.
Ведь эти доллара были получены взамен сырья из рашки.. Сырье пошло на развитие экономики США, а долары эти долбень просто сжёг... и пользы они не принесли (более того, расходы на добычу сырья оказались не компенсированы).
Аналогично и с уничтожением ним же айпадов/айфонов.. как и с уничтожением еды бульдозерами: все купленно за деньги, полученные от продажи сырья.. т.е. за счет средств расейского ввп/бюджета (пусть и в валюте)..
А потом - уничтоженно.. ))
По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).
Вот то, что они в юань уходят, кроме всего прочего, вот это лично я одобряю. Это дальновидно и практично. Это я без всякого сарказма. А вот что в золото - это они психи. Нет никакого обоснования и смысла, кроме разве что "диды в золоте всё хранили и мы будем".
Если вдруг уйдет электроника с кремния на какие-нибудь углеродные трубки или даже какие оптические принципы работы, как предрекают аналитики, цена на золото будет падать в десятки раз.
Но тут другое. Это речь не о зажиточном мужике, который купил стограммовый слиток золота, и через 20 лет однажды решил продать. Речь о государстве. Которому однажды могут срочно понадобиться деньги. Причем сразу. Появление на рынке продавца даже с парой сотен тонн толкнет рынок вниз так, что смысл в продаже сразу потеряется. А активы в виде валюты, доллара, юаня или евро - это просто деньги, сразу деньги. Бери и плати.
Бентли в Британии выпускают, а оплату за ВУЗы детей в евро берут.
На самый "надежный и скрепный" срубль наверняка переходят.