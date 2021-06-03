Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации

В Кремле заявили, что процесс дедолларизации в носит в России постоянный характер.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о намерении властей максимально снизить долларовый компонент Фонда национального благосостояния. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомменитровать заявление Силуанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Процесс дедолларизации – он постоянный. Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - сказал Песков.

Представитель президентской администрации отметил при этом, что планы Минфина в отношении дедолларизации ФНБ должны пояснять не в Кремле, а в правительстве РФ.

На уточняющий вопрос, должна ли снижаться доля доллара в общих резервах Центробанка России, Песков ответил: "Кремль не имеет права об этом говорить".

Читайте также: Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара