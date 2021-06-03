РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
7124 посетителя онлайн
Новости ЭкономикаЗа рубежом
4 243 55
доллар (1572) Песков (1738) Россия (91250) Силуанов (50)

Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации

В Кремле заявили, что процесс дедолларизации в носит в России постоянный характер.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов сообщил о намерении властей максимально снизить долларовый компонент Фонда национального благосостояния. Журналисты попросили пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова прокомменитровать заявление Силуанова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Процесс дедолларизации – он постоянный. Сейчас уже виден невооруженным глазом, и этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты", - сказал Песков.

Представитель президентской администрации отметил при этом, что планы Минфина в отношении дедолларизации ФНБ должны пояснять не в Кремле, а в правительстве РФ.

На уточняющий вопрос, должна ли снижаться доля доллара в общих резервах Центробанка России, Песков ответил: "Кремль не имеет права об этом говорить".

Читайте также: Лавров заявил, что Россия "активно занимается" вопросом отказа от доллара

Автор: Ірина Дашківська
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+26
Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 5228
показать весь комментарий
03.06.2021 14:51
+21
У населения изымают доллары и переводят на свои личные счета в зарубежных банках?...Ух, шайтаны!.... Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9286
показать весь комментарий
03.06.2021 14:52
+14
Мы рады за вас: СССР 2.0 Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7023
показать весь комментарий
03.06.2021 14:50
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мы рады за вас: СССР 2.0 Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7023
показать весь комментарий
03.06.2021 14:50 Ответить
Теперь ********** идёт постоянный процесс юанизации
показать весь комментарий
03.06.2021 15:03 Ответить
Скорее процесс полной дебилизации
показать весь комментарий
03.06.2021 16:21 Ответить
Ну юань и евро, гораздо важнее доллара, это главные торговые партнеры, а с США, объем мизерный.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - заявил Силуанов.
показать весь комментарий
03.06.2021 21:10 Ответить
Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 5228
показать весь комментарий
03.06.2021 14:51 Ответить
Деинтеллектуализации уже почти завершился
показать весь комментарий
03.06.2021 14:51 Ответить
У населения изымают доллары и переводят на свои личные счета в зарубежных банках?...Ух, шайтаны!.... Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9286
показать весь комментарий
03.06.2021 14:52 Ответить
когда уже их перестанут выпускать - валюту экономить - они сами быстренько границу оборудуют - шоб не убегали как в сссрии
показать весь комментарий
03.06.2021 14:52 Ответить
Письков правду говорит, нефть/ газ за доллары продаются, валюта переводится в срубли, которые в бюджет, а баксы даже не заходят, идут сразу на офшоры. Дедолларизация однако.
показать весь комментарий
03.06.2021 14:54 Ответить
Теперь давай декомпьютеризацию, деFordеризацию и деSWIFTизацию. Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9729
показать весь комментарий
03.06.2021 14:55 Ответить
шо?
дефлорации?
ково?
показать весь комментарий
03.06.2021 14:56 Ответить
Мадам, не варто так хвилюватись! Якщо квіточку зірвати, то іншу тільки хірурги допоможуть виростити. Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 9626
показать весь комментарий
03.06.2021 16:13 Ответить
Звездит паршивец, как обычно . Иностранные банки рубли не держат
показать весь комментарий
03.06.2021 14:56 Ответить
Там дерево не приймають.Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9047
показать весь комментарий
03.06.2021 15:01 Ответить
Кацапы переводят активы в юани. Хотят понравиться будущему хозяину, да и тому проще дела вести...
показать весь комментарий
03.06.2021 15:05 Ответить
Лаптям доляри не потрібні і вони їх спалили. У них є рупь.Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 8579
показать весь комментарий
03.06.2021 14:56 Ответить
а вот здесь ржака полная: заставь идиотов молится - они лбы себе расшибут))
Уничтожение (сожжение) долларов в рашке - это БЛАГО для экономики США и подрыв экономики рашки.
Ведь эти доллара были получены взамен сырья из рашки.. Сырье пошло на развитие экономики США, а долары эти долбень просто сжёг... и пользы они не принесли (более того, расходы на добычу сырья оказались не компенсированы).
Аналогично и с уничтожением ним же айпадов/айфонов.. как и с уничтожением еды бульдозерами: все купленно за деньги, полученные от продажи сырья.. т.е. за счет средств расейского ввп/бюджета (пусть и в валюте)..
А потом - уничтоженно.. ))
показать весь комментарий
03.06.2021 15:15 Ответить
.московиты диким темпом доллары скупают, а это по песковски дедолларицией называется, тают в казне залежи зеленых))) Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 1759
показать весь комментарий
03.06.2021 14:57 Ответить
Весь этот базар чистые понты гопоты кремлевской перед встречей с Байденом. Типа от доллара откажутся и америга рухнет. По-моему, кремлевская хунта одебинела окончательно.
показать весь комментарий
03.06.2021 14:58 Ответить
Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля ЦБ на середину 2020 года.
По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).
показать весь комментарий
03.06.2021 15:01 Ответить
Больные на голову. Золото - такой же товар, как и их нефть. Пусть глянут на котировки золота на товарных биржах, золото по цене может в 2-3 раза гулять, в зависимости от конъюнктуры рынка. Пусть тогда уж просто в нефти сразу резервы держат.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:08 Ответить
Это их выбор. Сейчас всё товар, включая валюты.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:10 Ответить
Никакой это не "их выбор". Вся правящая свора во главе с ****** не отказались от доллара на своих личных зарубежных счетах. Так что не надо втирать про "статистику банка росии" Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 8737
показать весь комментарий
03.06.2021 15:17 Ответить
Я же и говорю, что больные на голову. У психов в психбольнице тоже есть выбор.
Вот то, что они в юань уходят, кроме всего прочего, вот это лично я одобряю. Это дальновидно и практично. Это я без всякого сарказма. А вот что в золото - это они психи. Нет никакого обоснования и смысла, кроме разве что "диды в золоте всё хранили и мы будем".
показать весь комментарий
03.06.2021 15:27 Ответить
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 5887
показать весь комментарий
03.06.2021 15:48 Ответить
И?
показать весь комментарий
03.06.2021 16:58 Ответить
На длительный период (скажем не менее 20 лет) сбережения лучше держать в золоте, а не долларах.
показать весь комментарий
03.06.2021 17:29 Ответить
Этот совет держится исключительно на массовом производстве электроники. Которое подпитывает спрос на золото (а значит и цены) гораздо сильнее банков с их банковскими металлами. Потому как из трех с половиной тысяч тонн мирового годового производства во всякие мобилки и прочий электронный мусор уходит пара тысяч и большинство этого металла попадает на свалки и на рынок уже не возвращается. А банковское золото консервативно и ходит по кругу, только меняет руки, и его накоплено немеряное количество.
Если вдруг уйдет электроника с кремния на какие-нибудь углеродные трубки или даже какие оптические принципы работы, как предрекают аналитики, цена на золото будет падать в десятки раз.
Но тут другое. Это речь не о зажиточном мужике, который купил стограммовый слиток золота, и через 20 лет однажды решил продать. Речь о государстве. Которому однажды могут срочно понадобиться деньги. Причем сразу. Появление на рынке продавца даже с парой сотен тонн толкнет рынок вниз так, что смысл в продаже сразу потеряется. А активы в виде валюты, доллара, юаня или евро - это просто деньги, сразу деньги. Бери и плати.
показать весь комментарий
05.06.2021 14:12 Ответить
А стоимость того золота измеряется в тех же самых баксах..а не в рупелях...так что это вообще ничего не значит..
показать весь комментарий
03.06.2021 15:16 Ответить
Переходят на фунты и евро.
Бентли в Британии выпускают, а оплату за ВУЗы детей в евро берут.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:04 Ответить
Процесс дебилизации населения срассеи уже закончен, процесс дедолларизации заметно ускорился, прерываясь периодически процессом дедывоевализации.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:05 Ответить
трахтенберги с абрамовичами затянули пояса? лаптеногим нравятся такие статейки Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7229скрепно и по православному Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7229
показать весь комментарий
03.06.2021 15:08 Ответить
Письков, ты это Ротенбергу расскажи, а то он наверное не курсе.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:10 Ответить
Нужно в паРаше ввести уголовную ответственность за баксы...как было в совке....сто баксов нашли и вышку сразу...за месяц дедолларизация свершится...
показать весь комментарий
03.06.2021 15:13 Ответить
Или патроны закончатся.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:26 Ответить
Хм. На Роиссе где-то 140 млн населения. Последние открытые источники начала 2000-х, когда Роисся ещё не скрывала и не секретила свои запасы, говорили о 5-7 миллиардах патронов к калашам на складах. Ты точно думаешь, что патроны могут раньше закончиться?
показать весь комментарий
03.06.2021 15:32 Ответить
Может не "дедолларизациии" а продолжается процесс где-долларизации?
показать весь комментарий
03.06.2021 15:17 Ответить
А вот и правильно! И зачем ордынцам валюта ? Валюту надо сдать! На курорты тока на свои ,краденный и китайские. А одеваться в Милане -это для близких к фюреру.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:18 Ответить
Результат закономерен. Зашел в банк или обменник с долларами - ты уважаемый человек. И никаких очередей!
показать весь комментарий
03.06.2021 15:20 Ответить
Дибилизация
показать весь комментарий
03.06.2021 15:22 Ответить
Даешь зарплату балалайками !
показать весь комментарий
03.06.2021 15:28 Ответить
Ведётся борьба с иностранным злом повсюду.Надо зло перепрятать
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 898 Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 891
показать весь комментарий
03.06.2021 15:32 Ответить
Да, єто правда. Все долларьі вьіводятся в офшорьі.
показать весь комментарий
03.06.2021 15:39 Ответить
Счастливого пути в зад .
показать весь комментарий
03.06.2021 15:44 Ответить
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 4796
показать весь комментарий
03.06.2021 15:56 Ответить
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 265
показать весь комментарий
03.06.2021 15:57 Ответить
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 2162
показать весь комментарий
03.06.2021 15:59 Ответить
Интересно , влияет ли цифровая валюта на силу доллара?
показать весь комментарий
03.06.2021 16:04 Ответить
Насолодаааа...
показать весь комментарий
03.06.2021 16:42 Ответить
"этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты"
На самый "надежный и скрепный" срубль наверняка переходят. Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 181
показать весь комментарий
03.06.2021 18:16 Ответить
Робинпут - забирает доллары у бедных и отдает богатым😁😁😁😁
показать весь комментарий
03.06.2021 18:18 Ответить
Забавно... А что Колумбия и Панама будут продавать кокаин орлам Путина за рубли? А Венесуэла торговать с Рашкой тоже рублями будет?
показать весь комментарий
03.06.2021 19:08 Ответить
Стас Тихонов У Венесуэлы, в США., были 9 млрд $, их арестовали и говорят, что отдадут только законно назначенному американцами, президенту Гуайдо))) Держать доллары, не так уж надежно.
показать весь комментарий
03.06.2021 22:44 Ответить
Роман Троян 63487dbd предлагаешь в юанях деньги держать? Что то я не вижу, что бы "слуги народа" открывали гривневые счета в иностранных банках! Да и взятки все как то больше в проклятых доллярах берут... И за голосования для Ермака и Зеленского "слугам" в конвертах опять таки долларами платят. Что же это за не патриотизм то такой? Ну и Ахметов, Коломойский, Косюк, Медведчук, Ярославский, Пенчук, опять же все больше по долларам... Не хотят свои сбережения в гривнях держать!
показать весь комментарий
04.06.2021 09:06 Ответить
 
 