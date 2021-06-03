УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15117 відвідувачів онлайн
Новини ЕкономікаЗа кордоном
4 243 55
долар (133) Пєсков (1443) Росія (47217) Сілуанов (27)

Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації

У Кремлі заявили, що процес дедоларизації має в Росії постійний характер.

Раніше глава Мінфіну РФ Антон Силуанов повідомив про намір влади максимально знизити доларовий компонент Фонду національного добробуту. Журналісти попросили прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова прокоментувати заяву Силуанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".

"Процес дедоларизації - він постійний. Зараз вже видно неозброєним оком, і цей процес має місце не тільки у нас у країні, але і в багатьох країнах світу, які почали відчувати занепокоєння в зв'язку з надійністю основної резервної валюти", - сказав Пєсков.

Представник президентської адміністрації зазначив при цьому, що плани Мінфіну щодо дедоларизації ФНБ повинні пояснювати не в Кремлі, а в уряді РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СЗР Росії та КДБ Білорусі домовилися "боротися з деструктивною діяльністю Заходу"

На уточнювальне запитання, чи повинна знижуватися частка долара в загальних резервах Центробанку Росії, Пєсков відповів: "Кремль не має права про це говорити".

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+26
Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 5228
показати весь коментар
03.06.2021 14:51
+21
У населения изымают доллары и переводят на свои личные счета в зарубежных банках?...Ух, шайтаны!.... Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
03.06.2021 14:52
+14
Мы рады за вас: СССР 2.0 Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7023
показати весь коментар
03.06.2021 14:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы рады за вас: СССР 2.0 Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7023
показати весь коментар
03.06.2021 14:50 Відповісти
Теперь ********** идёт постоянный процесс юанизации
показати весь коментар
03.06.2021 15:03 Відповісти
Скорее процесс полной дебилизации
показати весь коментар
03.06.2021 16:21 Відповісти
Ну юань и евро, гораздо важнее доллара, это главные торговые партнеры, а с США, объем мизерный.

«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - заявил Силуанов.
показати весь коментар
03.06.2021 21:10 Відповісти
Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 5228
показати весь коментар
03.06.2021 14:51 Відповісти
Деинтеллектуализации уже почти завершился
показати весь коментар
03.06.2021 14:51 Відповісти
У населения изымают доллары и переводят на свои личные счета в зарубежных банках?...Ух, шайтаны!.... Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9286
показати весь коментар
03.06.2021 14:52 Відповісти
когда уже их перестанут выпускать - валюту экономить - они сами быстренько границу оборудуют - шоб не убегали как в сссрии
показати весь коментар
03.06.2021 14:52 Відповісти
Письков правду говорит, нефть/ газ за доллары продаются, валюта переводится в срубли, которые в бюджет, а баксы даже не заходят, идут сразу на офшоры. Дедолларизация однако.
показати весь коментар
03.06.2021 14:54 Відповісти
Теперь давай декомпьютеризацию, деFordеризацию и деSWIFTизацию. Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9729
показати весь коментар
03.06.2021 14:55 Відповісти
шо?
дефлорации?
ково?
показати весь коментар
03.06.2021 14:56 Відповісти
Мадам, не варто так хвилюватись! Якщо квіточку зірвати, то іншу тільки хірурги допоможуть виростити. Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 9626
показати весь коментар
03.06.2021 16:13 Відповісти
Звездит паршивец, как обычно . Иностранные банки рубли не держат
показати весь коментар
03.06.2021 14:56 Відповісти
Там дерево не приймають.Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 9047
показати весь коментар
03.06.2021 15:01 Відповісти
Кацапы переводят активы в юани. Хотят понравиться будущему хозяину, да и тому проще дела вести...
показати весь коментар
03.06.2021 15:05 Відповісти
Лаптям доляри не потрібні і вони їх спалили. У них є рупь.Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 8579
показати весь коментар
03.06.2021 14:56 Відповісти
а вот здесь ржака полная: заставь идиотов молится - они лбы себе расшибут))
Уничтожение (сожжение) долларов в рашке - это БЛАГО для экономики США и подрыв экономики рашки.
Ведь эти доллара были получены взамен сырья из рашки.. Сырье пошло на развитие экономики США, а долары эти долбень просто сжёг... и пользы они не принесли (более того, расходы на добычу сырья оказались не компенсированы).
Аналогично и с уничтожением ним же айпадов/айфонов.. как и с уничтожением еды бульдозерами: все купленно за деньги, полученные от продажи сырья.. т.е. за счет средств расейского ввп/бюджета (пусть и в валюте)..
А потом - уничтоженно.. ))
показати весь коментар
03.06.2021 15:15 Відповісти
.московиты диким темпом доллары скупают, а это по песковски дедолларицией называется, тают в казне залежи зеленых))) Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 1759
показати весь коментар
03.06.2021 14:57 Відповісти
Весь этот базар чистые понты гопоты кремлевской перед встречей с Байденом. Типа от доллара откажутся и америга рухнет. По-моему, кремлевская хунта одебинела окончательно.
показати весь коментар
03.06.2021 14:58 Відповісти
Золото в составе международных резервов России впервые в истории обошло по стоимости доллар США, следует из обнародованной 11 января статистики Банка России. Обзор ЦБ по управлению золотовалютными активами опубликован с традиционным полугодовым лагом и отражает композицию портфеля ЦБ на середину 2020 года.
По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).
показати весь коментар
03.06.2021 15:01 Відповісти
Больные на голову. Золото - такой же товар, как и их нефть. Пусть глянут на котировки золота на товарных биржах, золото по цене может в 2-3 раза гулять, в зависимости от конъюнктуры рынка. Пусть тогда уж просто в нефти сразу резервы держат.
показати весь коментар
03.06.2021 15:08 Відповісти
Это их выбор. Сейчас всё товар, включая валюты.
показати весь коментар
03.06.2021 15:10 Відповісти
Никакой это не "их выбор". Вся правящая свора во главе с ****** не отказались от доллара на своих личных зарубежных счетах. Так что не надо втирать про "статистику банка росии" Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 8737
показати весь коментар
03.06.2021 15:17 Відповісти
Я же и говорю, что больные на голову. У психов в психбольнице тоже есть выбор.
Вот то, что они в юань уходят, кроме всего прочего, вот это лично я одобряю. Это дальновидно и практично. Это я без всякого сарказма. А вот что в золото - это они психи. Нет никакого обоснования и смысла, кроме разве что "диды в золоте всё хранили и мы будем".
показати весь коментар
03.06.2021 15:27 Відповісти
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 5887
показати весь коментар
03.06.2021 15:48 Відповісти
И?
показати весь коментар
03.06.2021 16:58 Відповісти
На длительный период (скажем не менее 20 лет) сбережения лучше держать в золоте, а не долларах.
показати весь коментар
03.06.2021 17:29 Відповісти
Этот совет держится исключительно на массовом производстве электроники. Которое подпитывает спрос на золото (а значит и цены) гораздо сильнее банков с их банковскими металлами. Потому как из трех с половиной тысяч тонн мирового годового производства во всякие мобилки и прочий электронный мусор уходит пара тысяч и большинство этого металла попадает на свалки и на рынок уже не возвращается. А банковское золото консервативно и ходит по кругу, только меняет руки, и его накоплено немеряное количество.
Если вдруг уйдет электроника с кремния на какие-нибудь углеродные трубки или даже какие оптические принципы работы, как предрекают аналитики, цена на золото будет падать в десятки раз.
Но тут другое. Это речь не о зажиточном мужике, который купил стограммовый слиток золота, и через 20 лет однажды решил продать. Речь о государстве. Которому однажды могут срочно понадобиться деньги. Причем сразу. Появление на рынке продавца даже с парой сотен тонн толкнет рынок вниз так, что смысл в продаже сразу потеряется. А активы в виде валюты, доллара, юаня или евро - это просто деньги, сразу деньги. Бери и плати.
показати весь коментар
05.06.2021 14:12 Відповісти
А стоимость того золота измеряется в тех же самых баксах..а не в рупелях...так что это вообще ничего не значит..
показати весь коментар
03.06.2021 15:16 Відповісти
Переходят на фунты и евро.
Бентли в Британии выпускают, а оплату за ВУЗы детей в евро берут.
показати весь коментар
03.06.2021 15:04 Відповісти
Процесс дебилизации населения срассеи уже закончен, процесс дедолларизации заметно ускорился, прерываясь периодически процессом дедывоевализации.
показати весь коментар
03.06.2021 15:05 Відповісти
трахтенберги с абрамовичами затянули пояса? лаптеногим нравятся такие статейки Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7229скрепно и по православному Песков утверждает, что в РФ идет постоянный процесс дедолларизации - Цензор.НЕТ 7229
показати весь коментар
03.06.2021 15:08 Відповісти
Письков, ты это Ротенбергу расскажи, а то он наверное не курсе.
показати весь коментар
03.06.2021 15:10 Відповісти
Нужно в паРаше ввести уголовную ответственность за баксы...как было в совке....сто баксов нашли и вышку сразу...за месяц дедолларизация свершится...
показати весь коментар
03.06.2021 15:13 Відповісти
Или патроны закончатся.
показати весь коментар
03.06.2021 15:26 Відповісти
Хм. На Роиссе где-то 140 млн населения. Последние открытые источники начала 2000-х, когда Роисся ещё не скрывала и не секретила свои запасы, говорили о 5-7 миллиардах патронов к калашам на складах. Ты точно думаешь, что патроны могут раньше закончиться?
показати весь коментар
03.06.2021 15:32 Відповісти
Может не "дедолларизациии" а продолжается процесс где-долларизации?
показати весь коментар
03.06.2021 15:17 Відповісти
А вот и правильно! И зачем ордынцам валюта ? Валюту надо сдать! На курорты тока на свои ,краденный и китайские. А одеваться в Милане -это для близких к фюреру.
показати весь коментар
03.06.2021 15:18 Відповісти
Результат закономерен. Зашел в банк или обменник с долларами - ты уважаемый человек. И никаких очередей!
показати весь коментар
03.06.2021 15:20 Відповісти
Дибилизация
показати весь коментар
03.06.2021 15:22 Відповісти
Даешь зарплату балалайками !
показати весь коментар
03.06.2021 15:28 Відповісти
Ведётся борьба с иностранным злом повсюду.Надо зло перепрятать
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 898 Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 891
показати весь коментар
03.06.2021 15:32 Відповісти
Да, єто правда. Все долларьі вьіводятся в офшорьі.
показати весь коментар
03.06.2021 15:39 Відповісти
Счастливого пути в зад .
показати весь коментар
03.06.2021 15:44 Відповісти
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 4796
показати весь коментар
03.06.2021 15:56 Відповісти
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 265
показати весь коментар
03.06.2021 15:57 Відповісти
Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 2162
показати весь коментар
03.06.2021 15:59 Відповісти
Интересно , влияет ли цифровая валюта на силу доллара?
показати весь коментар
03.06.2021 16:04 Відповісти
Насолодаааа...
показати весь коментар
03.06.2021 16:42 Відповісти
"этот процесс имеет место не только у нас в стране, но и во многих странах мира, которые начали испытывать обеспокоенность в связи с надежностью основной резервной валюты"
На самый "надежный и скрепный" срубль наверняка переходят. Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації - Цензор.НЕТ 181
показати весь коментар
03.06.2021 18:16 Відповісти
Робинпут - забирает доллары у бедных и отдает богатым😁😁😁😁
показати весь коментар
03.06.2021 18:18 Відповісти
Забавно... А что Колумбия и Панама будут продавать кокаин орлам Путина за рубли? А Венесуэла торговать с Рашкой тоже рублями будет?
показати весь коментар
03.06.2021 19:08 Відповісти
Стас Тихонов У Венесуэлы, в США., были 9 млрд $, их арестовали и говорят, что отдадут только законно назначенному американцами, президенту Гуайдо))) Держать доллары, не так уж надежно.
показати весь коментар
03.06.2021 22:44 Відповісти
Роман Троян 63487dbd предлагаешь в юанях деньги держать? Что то я не вижу, что бы "слуги народа" открывали гривневые счета в иностранных банках! Да и взятки все как то больше в проклятых доллярах берут... И за голосования для Ермака и Зеленского "слугам" в конвертах опять таки долларами платят. Что же это за не патриотизм то такой? Ну и Ахметов, Коломойский, Косюк, Медведчук, Ярославский, Пенчук, опять же все больше по долларам... Не хотят свои сбережения в гривнях держать!
показати весь коментар
04.06.2021 09:06 Відповісти
 
 