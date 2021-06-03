Пєсков стверджує, що в РФ триває постійний процес дедоларизації
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У Кремлі заявили, що процес дедоларизації має в Росії постійний характер.
Раніше глава Мінфіну РФ Антон Силуанов повідомив про намір влади максимально знизити доларовий компонент Фонду національного добробуту. Журналісти попросили прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова прокоментувати заяву Силуанова, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський "Интерфакс".
"Процес дедоларизації - він постійний. Зараз вже видно неозброєним оком, і цей процес має місце не тільки у нас у країні, але і в багатьох країнах світу, які почали відчувати занепокоєння в зв'язку з надійністю основної резервної валюти", - сказав Пєсков.
Представник президентської адміністрації зазначив при цьому, що плани Мінфіну щодо дедоларизації ФНБ повинні пояснювати не в Кремлі, а в уряді РФ.
На уточнювальне запитання, чи повинна знижуватися частка долара в загальних резервах Центробанку Росії, Пєсков відповів: "Кремль не має права про це говорити".
Будь ласка, зачекайте...
«Мы, как и ЦБ, приняли решение о сокращении вложений средств ФНБ в долларовые активы. Если сегодня у нас по структуре порядка 35% вложений ФНБ в доллары, 35% - в евро, то мы приняли решение о том, чтобы выйти из долларовых активов полностью, заместив вложения в доллары увеличением евро, увеличением в золото. Доллары [составят] 0%, евро - 40%, юань - 30%, золото - 20%, фунты и иены - по 5%», - заявил Силуанов.
дефлорации?
ково?
Уничтожение (сожжение) долларов в рашке - это БЛАГО для экономики США и подрыв экономики рашки.
Ведь эти доллара были получены взамен сырья из рашки.. Сырье пошло на развитие экономики США, а долары эти долбень просто сжёг... и пользы они не принесли (более того, расходы на добычу сырья оказались не компенсированы).
Аналогично и с уничтожением ним же айпадов/айфонов.. как и с уничтожением еды бульдозерами: все купленно за деньги, полученные от продажи сырья.. т.е. за счет средств расейского ввп/бюджета (пусть и в валюте)..
А потом - уничтоженно.. ))
По состоянию на 30 июня 2020 года 22,9% активов ЦБ было размещено в золоте. В денежном выражении это $128,5 млрд из совокупных $561,1 млрд. В долларах США было номинировано 22,2% активов ($124,6 млрд).
Вот то, что они в юань уходят, кроме всего прочего, вот это лично я одобряю. Это дальновидно и практично. Это я без всякого сарказма. А вот что в золото - это они психи. Нет никакого обоснования и смысла, кроме разве что "диды в золоте всё хранили и мы будем".
Если вдруг уйдет электроника с кремния на какие-нибудь углеродные трубки или даже какие оптические принципы работы, как предрекают аналитики, цена на золото будет падать в десятки раз.
Но тут другое. Это речь не о зажиточном мужике, который купил стограммовый слиток золота, и через 20 лет однажды решил продать. Речь о государстве. Которому однажды могут срочно понадобиться деньги. Причем сразу. Появление на рынке продавца даже с парой сотен тонн толкнет рынок вниз так, что смысл в продаже сразу потеряется. А активы в виде валюты, доллара, юаня или евро - это просто деньги, сразу деньги. Бери и плати.
Бентли в Британии выпускают, а оплату за ВУЗы детей в евро берут.
На самый "надежный и скрепный" срубль наверняка переходят.