Зеленский ветировал законопроект об институте старост
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Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№ 4535), который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, которые не касаются вопросов старост.
"В частности, статья 11 Закона "О Конституционном Суде Украины" предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности. Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям", - говорится в сообщении.
В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона).
"Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС. Учитывая это, Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в Закон "О Конституционном Суде Украины", - подытожили в ОП.
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всё равно вы в музыканты ....
Даже боты уху ели и не знают что ляпнуть.
Служба требует, а смысл в статье отсутствует.
Не коробит от фамилии?
Vladimir Karat 36b24cc2
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Я читаю: 0Як може коробити, від чма Vladimir Karat 36b24cc2, якого по факту немає.