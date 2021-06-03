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Новости Политика Украины
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Зеленский ветировал законопроект об институте старост

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский ветировал законопроект об институте старост

Президент Украины Владимир Зеленский вернул в Верховную Раду со своими предложениями Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" (№ 4535), который Верховная Рада приняла 15 апреля 2021.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Документ направлен на совершенствование правового регулирования вопросов института старост и образования старостинских округов. В то же время документ содержит изменения в закон о Конституционном Суде Украины, которые не касаются вопросов старост.

"В частности, статья 11 Закона "О Конституционном Суде Украины" предложено изложить в новой редакции, которая не обеспечивает соблюдение принципа политической нейтральности судей КС, ведь из закона исключаются положения, которые фактически раскрывают составляющие такой нейтральности. Исключение этих положений создает почву для произвольной трактовки того, соответствует ли тот или иной кандидат на должность судьи КС указанным требованиям", - говорится в сообщении.

В то же время политическая нейтральность - это составная независимости судей, которая является неотъемлемым элементом закрепленного Конституцией Украины принципа верховенства права (часть первая статьи 8 Основного закона).

"Следовательно, такие изменения в законодательство нарушают Конституцию и принцип независимости деятельности КС. Учитывая это, Президент Владимир Зеленский предлагает парламенту исключить из Закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно развития института старост" пункт о внесении изменений в Закон "О Конституционном Суде Украины", - подытожили в ОП.

Также читайте: ВР провалила законопроект Бужанского: Документ в русле российской пропаганды. Зачем пропихивать такой треш? - Вятрович

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+12
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 3928
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03.06.2021 14:54
+2
Сча зелебобики отменят в институте старост Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 2937
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03.06.2021 14:52
+2
Ему не звонить, его уже бить пора.
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03.06.2021 14:59
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Сча зелебобики отменят в институте старост Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 2937
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03.06.2021 14:52 Ответить
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 3928
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03.06.2021 14:54 Ответить
Ему не звонить, его уже бить пора.
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03.06.2021 14:59 Ответить
ВЫВОД КАК ТОГ ЗАШМОРГ ЗАТЯНУЛСЯ НА ЕШЕЕ БУБУОЧКИ ЗА ПОПЫТКУ ГОСПЕРЕВОРОТА И ПЕРПИСАТЬ КОНСТИТУЦИЮ ПОД СЕБЯ уроки Януковича видим долго стучали в мосх Вовочке.. достучалось.. одна попытка переворота в стране узурпации власти построение Еврейской Хунты Рейха Диктатуры провалилась я надеюсь....
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03.06.2021 15:01 Ответить
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9153
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03.06.2021 15:05 Ответить
как ребята вы не называйтесь и не садитесь -
всё равно вы в музыканты ....
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03.06.2021 15:09 Ответить
Так институт старост уже есть, а когда будет академия гауляйтеров ?Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 7731
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03.06.2021 15:19 Ответить
Уже была, ее упразднили в 2019! Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 8589
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03.06.2021 15:37 Ответить
президент желает назначать старост в отг единолично
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03.06.2021 15:27 Ответить
Статья ни о чём.
Даже боты уху ели и не знают что ляпнуть.
Служба требует, а смысл в статье отсутствует.
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03.06.2021 15:36 Ответить
Покойная бабка мне рассказывала, что в 1942 году был у них староста и при нем было пару дядек с белыми повязками на рукаве и винтовками. Правда в 1943 году их всех повесили вошедшие в город бойцы красной армии. Больше мне в голову ничего де приходит при слове староста. А в ваших ОТГ уже на одного раба три прораба. По селах уже отделы освіти создают. Один отдел на одну две школы, НА ДВЕ ШКОЛЫ ПЯТЬ - ШЕСТЬ ДАРМОЕДОВ, КАРЛ. Вот теперь то порядок в образовании будет.
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03.06.2021 15:49 Ответить
"Прокынулась вранци, а Гарабцы цверичать, цверинчать!"
Не коробит от фамилии?
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03.06.2021 17:45 Ответить
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Vladimir Karat 36b24cc2

Меня читают: 0
Я читаю: 0Як може коробити, від чма Vladimir Karat 36b24cc2, якого по факту немає.
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03.06.2021 18:09 Ответить
Да ладно) Вы ни в школе, ни в институте не учились? Там старост не было?)
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03.06.2021 21:55 Ответить
Это где у вас добавились дармоеды? У нас их в разы меньше стало)
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03.06.2021 21:56 Ответить
Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 5582.
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03.06.2021 22:22 Ответить
Деіндустріалізація успішно проведена, аграрна (супер)держава побудована, громади вже є, старости є, поліцаї є, комірне вже платимо. Залишилось почати платить подушне і все, ми в 18 столітті...
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03.06.2021 23:29 Ответить
 
 