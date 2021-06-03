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Новини Політика України
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вето (132) ВР (11731) законопроєкт (1779) Зеленський (17450) КС (1154)

Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост

Президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№ 4535), який Верховна Рада ухвалила 15 квітня 2021 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Документ спрямовано на вдосконалення правового регулювання питань щодо інституту старост та утворення старостинських округів. Водночас документ містить зміни до закону про Конституційний Суд України, які не стосуються питань старост.

"Зокрема, статтю 11 Закону "Про Конституційний Суд України" запропоновано викласти у новій редакції, яка не забезпечує додержання принципу політичної нейтральності суддів КС, адже із закону виключаються положення, які фактично розкривають складові такої нейтральності. Виключення цих положень створює підґрунтя для довільного трактування того, чи відповідає той чи інший кандидат на посаду судді КС вказаним вимогам", - йдеться в повідомленні.

Водночас політична нейтральність – це складова незалежності суддів, яка є невід’ємним елементом закріпленого Конституцією України принципу верховенства права (частина перша статті 8 Основного закону).

"Отже, такі зміни до законодавства порушують Конституцію і принцип незалежності діяльності КС. З огляду на це, Президент Володимир Зеленський пропонує парламенту виключити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" пункт про внесення змін до Закону "Про Конституційний Суд України"", - підсумували в ОП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВР провалила законопроєкт Бужанського: Документ у руслі російської пропаганди. Навіщо пропихати такий треш? - В'ятрович

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 3928
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03.06.2021 14:54
+2
Сча зелебобики отменят в институте старост Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 2937
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03.06.2021 14:52
+2
Ему не звонить, его уже бить пора.
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03.06.2021 14:59
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Сча зелебобики отменят в институте старост Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 2937
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03.06.2021 14:52 Відповісти
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 3928
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03.06.2021 14:54 Відповісти
Ему не звонить, его уже бить пора.
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03.06.2021 14:59 Відповісти
ВЫВОД КАК ТОГ ЗАШМОРГ ЗАТЯНУЛСЯ НА ЕШЕЕ БУБУОЧКИ ЗА ПОПЫТКУ ГОСПЕРЕВОРОТА И ПЕРПИСАТЬ КОНСТИТУЦИЮ ПОД СЕБЯ уроки Януковича видим долго стучали в мосх Вовочке.. достучалось.. одна попытка переворота в стране узурпации власти построение Еврейской Хунты Рейха Диктатуры провалилась я надеюсь....
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03.06.2021 15:01 Відповісти
Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 9153
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03.06.2021 15:05 Відповісти
как ребята вы не называйтесь и не садитесь -
всё равно вы в музыканты ....
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03.06.2021 15:09 Відповісти
Так институт старост уже есть, а когда будет академия гауляйтеров ?Зеленский ветировал законопроект об институте старост - Цензор.НЕТ 7731
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03.06.2021 15:19 Відповісти
Уже была, ее упразднили в 2019! Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 8589
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03.06.2021 15:37 Відповісти
президент желает назначать старост в отг единолично
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03.06.2021 15:27 Відповісти
Статья ни о чём.
Даже боты уху ели и не знают что ляпнуть.
Служба требует, а смысл в статье отсутствует.
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03.06.2021 15:36 Відповісти
Покойная бабка мне рассказывала, что в 1942 году был у них староста и при нем было пару дядек с белыми повязками на рукаве и винтовками. Правда в 1943 году их всех повесили вошедшие в город бойцы красной армии. Больше мне в голову ничего де приходит при слове староста. А в ваших ОТГ уже на одного раба три прораба. По селах уже отделы освіти создают. Один отдел на одну две школы, НА ДВЕ ШКОЛЫ ПЯТЬ - ШЕСТЬ ДАРМОЕДОВ, КАРЛ. Вот теперь то порядок в образовании будет.
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03.06.2021 15:49 Відповісти
"Прокынулась вранци, а Гарабцы цверичать, цверинчать!"
Не коробит от фамилии?
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03.06.2021 17:45 Відповісти
Профиль

Vladimir Karat 36b24cc2

Меня читают: 0
Я читаю: 0Як може коробити, від чма Vladimir Karat 36b24cc2, якого по факту немає.
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03.06.2021 18:09 Відповісти
Да ладно) Вы ни в школе, ни в институте не учились? Там старост не было?)
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03.06.2021 21:55 Відповісти
Это где у вас добавились дармоеды? У нас их в разы меньше стало)
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03.06.2021 21:56 Відповісти
Зеленський ветував законопроєкт про інститут старост - Цензор.НЕТ 5582.
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03.06.2021 22:22 Відповісти
Деіндустріалізація успішно проведена, аграрна (супер)держава побудована, громади вже є, старости є, поліцаї є, комірне вже платимо. Залишилось почати платить подушне і все, ми в 18 столітті...
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03.06.2021 23:29 Відповісти
 
 