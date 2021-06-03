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Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов

Киевский апелляционный суд наложил арест на недвижимое имущество народного депутата Украины из группы "За майбутнє" Виктора Мялика. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 97 миллионов гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Так, 3 июня суд рассмотрел апелляционную жалобу, поданную прокурором на определение следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 6 апреля 2021 года. Тогда прокурорам отказали в наложении ареста на имущество подозреваемого нардепа.

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"По результатам апелляционного рассмотрения... принято новое постановление, которым удовлетворено ходатайство следователя Главного следственного управления Государственного бюро расследований и наложен арест на имущество подозреваемого М., определенного постановлением", - говорится в сообщении.

По информации СМИ, речь идет о народном депутате из группы "За майбутнє" Викторе Мялике. Согласно декларации, он также имеет очень много квартир.

Отметим, что ранее сам нардеп Мялик подтвердил, что прокуратура вручила ему подозрение в уклонении от налогов на 97 млн грн.

Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов 01
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Людей сажают за копейки, а пи..расы миллионами воруют !
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03.06.2021 15:04 Ответить
Это хорошо. Еще б всех пэсовцев проверить , а также их главного.
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03.06.2021 15:10 Ответить
Отважный борец "за будущее". Безусловно, за свое личное будущее. Кто за этих негодяев голосовал? Опять домбабве? Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 7521
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03.06.2021 15:12 Ответить
конфискат разнести сразу по детским домам! Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 6907
нечего хранить по прокурорским карманам! Апелляционный суд арестовал недвижимое имущество нардепа Мялика, подозреваемого в уклонении от уплаты 97 млн грн налогов - Цензор.НЕТ 5456
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03.06.2021 15:21 Ответить
Нормальный бизнесмен не будет уходить в тень от налогов.Ему выгодно работать в белую.Но в Украине концентрация налоговых идиотов таких как Гетманцев зашкаливает.Шо они делают?Они поднимают налоги,вынуждая бизнес работать в тёмную,а потом обвиняют в неуплате налогов.Кто сюда инвестировать придёт с такими идиотами у власти? Апеляційний суд заарештував нерухоме майно нардепа М’ялика, підозрюваного в ухиленні від сплати 97 млн ​​грн податків - Цензор.НЕТ 9344
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03.06.2021 15:42 Ответить
Це не бізнесмен, а слуга народу. Де слуга із зарплатнею у 25000 грн. взяв 497435897,46 грн. ?
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03.06.2021 17:27 Ответить
 
 