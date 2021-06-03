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Новости Общество
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На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов

Новости Цензор.НЕТ Общество

На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов

На должность главы Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) претендуют 13 кандидатов, в том числе трое вошедших в шорт-лист участников прошлого конкурса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно информации, размещенной на сайте Нацагенства по вопросам госслужбы, к участию в повторном конкурсе на эту должность допущены (в алфавитном порядке) Вадим Аристов, Андрей Виленский, Андрей Дзьоба, Геннадий Заболотный, Александр Кришко, Андрей Левковский, Максим Литвиненко, Виктория Милютина, Ирина Назаренко, Татьяна Пискливец, Валентина Резниченко, Роман Шустик и Александр Ярошенко.

Как сообщалось, согласно распоряжению правительства о повторном конкурсе на должность председателя НСЗУ, тестирование кандидатов состоится 8 июня.

Предыдущий конкурс на должность главы НСЗУ состоялся в начале апреля 2021 года. По его результатам в шорт-лист кандидатов на должность главы Службы вошли три кандидата, в том числе два выходца из НСЗУ - временно исполняющий обязанности главы НСЗУ Андрей Виленский и директор департамента коммуникаций НСЗУ Татьяна Бойко. Третьим кандидатом был основатель консалтинговой компании Revival Institute for Future Вадим Аристов.

Вместе с тем тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов не назвал победителя конкурса.

В свою очередь, действующий министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что надеется, что конкурс будет прозрачным.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На должность главы НСЗУ объявили повторный конкурс

Автор: Роман Свиридович
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Нехорошее число На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 8605
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03.06.2021 19:49 Ответить
А шо у моносброда хорошее?
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03.06.2021 19:54 Ответить
"Мечты мечты где ваша сладость" На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 9744 На самом деле, самое хорошее то, что они показали 73-процентным баранам что они бараны На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 6155
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03.06.2021 20:01 Ответить
Курточка степанова мотивирует людей ломится в зе-медицину. Ведь уже нет Супрушни, которая не крала и не давала красть, теперь при земародерах, можно хорошо прибарахлится на медицине.
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03.06.2021 19:53 Ответить
В стране угар єпидемии... -- кстати.
...а начальников не хватает...
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03.06.2021 19:53 Ответить
ух ты сколько свиней кандидатов то на кормушку!!!
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03.06.2021 20:01 Ответить
Це паразитуюча організація. Гроші розбазарили, ковідний фонд розбазарили і "пресують" лікарні і лікарів, обмежуючи фінансування. Таке у них завдання...
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04.06.2021 08:27 Ответить
 
 