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На посаду голови Нацслужби здоров'я претендують 13 кандидатів

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На посаду голови Нацслужби здоров'я претендують 13 кандидатів

На посаду голови Національної служби здоров'я України (НСЗУ) претендують 13 кандидатів, зокрема троє увійшли до шорт-листа учасників минулого конкурсу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Згідно з інформацією, розміщеною на сайті Нацагенства з питань держслужби, до участі в повторному конкурсі на цю посаду допущені (в алфавітному порядку) Вадим Арістов, Андрій Віленський, Андрій Дзьоба, Геннадій Заболотний, Олександр Кришко, Андрій Левковський, Максим Литвиненко, Вікторія Мілютіна, Ірина Назаренко, Тетяна Пискливець, Валентина Резніченко, Роман Шустик і Олександр Ярошенко.

Як повідомлялося, згідно з розпорядженням уряду про повторний конкурс на посаду голови НСЗУ, тестування кандидатів відбудеться 8 червня.

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Попередній конкурс на посаду голови НСЗУ відбувся на початку квітня 2021 року. За його результатами в шорт-лист кандидатів на посаду глави Служби увійшли три кандидати, зокрема два вихідці з НСЗУ - тимчасово виконуючий обов'язки голови НСЗУ Андрій Віленський і директор департаменту комунікацій НСЗУ Тетяна Бойко. Третім кандидатом був засновник консалтингової компанії Revival Institute for Future Вадим Арістов.

Водночас тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов не назвав переможця конкурсу.

Зі свого боку, чинний міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що сподівається, що конкурс буде прозорим.
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Нехорошее число На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 8605
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03.06.2021 19:49 Відповісти
А шо у моносброда хорошее?
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03.06.2021 19:54 Відповісти
"Мечты мечты где ваша сладость" На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 9744 На самом деле, самое хорошее то, что они показали 73-процентным баранам что они бараны На должность главы Нацслужбы здоровья претендуют 13 кандидатов - Цензор.НЕТ 6155
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03.06.2021 20:01 Відповісти
Курточка степанова мотивирует людей ломится в зе-медицину. Ведь уже нет Супрушни, которая не крала и не давала красть, теперь при земародерах, можно хорошо прибарахлится на медицине.
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03.06.2021 19:53 Відповісти
В стране угар єпидемии... -- кстати.
...а начальников не хватает...
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03.06.2021 19:53 Відповісти
ух ты сколько свиней кандидатов то на кормушку!!!
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03.06.2021 20:01 Відповісти
Це паразитуюча організація. Гроші розбазарили, ковідний фонд розбазарили і "пресують" лікарні і лікарів, обмежуючи фінансування. Таке у них завдання...
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04.06.2021 08:27 Відповісти
 
 