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Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты

Кроме почтальонов, оружие в Беларуси смогут получить инкассаторы, лесничие, охотники, почтальоны и члены физкультурно-спортивного общества "Динамо".

Соответствующее постановление МВД опубликовано на правовом портале Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.

Пистолет или револьвер при себе будут иметь сотрудники "Белпочты" – начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.

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Кроме этого, оружие теперь положено белорусским инкассаторам, лесничим и егерям. Также пистолеты, ружья и винтовка выдадут физкультурно-спортивному обществу "Динамо".

Напомним, в мае захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это делалось в рамках закона.

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Милиция получила право использовать боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, а также право запрещать гражданам вести видео- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+25
у нас клоунократия
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03.06.2021 20:17
+16
только бы наш кретин идею не подхватил, возьмёт и дворников вооружит Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 9192
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03.06.2021 20:10
+13
надо же . я оказывается многого не знал про " Белпочту" Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 9501 так вот какие они скрытые лукашенковские эскадроны смерти Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 8401
Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 7043
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03.06.2021 20:15
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только бы наш кретин идею не подхватил, возьмёт и дворников вооружит Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 9192
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03.06.2021 20:10 Ответить
...... операторы связи (они получат еще и автомат)

ай да Тараканище, боится захвата
"телеграфа, телефона и вокзала..." Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 5887
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03.06.2021 20:23 Ответить
всё чьётко по членину)
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03.06.2021 21:18 Ответить
тогда я в дворники пойду,

пусть меня научат....
метко стрелять из калаша в.... Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 7273
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03.06.2021 20:24 Ответить
дать народу оружие? наверное, только когда Х##ло в Киеве будет, не раньше. и то еще думать будут, до последнего.
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03.06.2021 20:25 Ответить
причём здесь "дать народу оружие"? Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 3466
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03.06.2021 20:27 Ответить
Ага, особенно обществу "Динамо", то есть титушкам.
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03.06.2021 20:48 Ответить
совок совком и сабли шпаги дворникам и титул графа бульба маркиза де картошка
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03.06.2021 20:11 Ответить
А говорят тоталитарный режим...У нас тогда что?
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03.06.2021 20:11 Ответить
у нас клоунократия
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03.06.2021 20:17 Ответить
у нас Цирк . только не обычный . клоунов больше чем зрителей Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 8536
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03.06.2021 20:19 Ответить
Самая настоящая клоунада у нас, я не прав???
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03.06.2021 20:53 Ответить
У нас олигархическо-полицейский
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03.06.2021 22:45 Ответить
Я почему вредным был? Потому что у меня велосипеда не было. А теперь я сразу добреть стану!©
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03.06.2021 20:13 Ответить
В данном случае ..."пистолета не было"...)
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03.06.2021 20:45 Ответить
Та слово"вялосіпєд" на"піштолєт" поміняйте..
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03.06.2021 20:48 Ответить
И не факт, что добреть Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 3427
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04.06.2021 08:06 Ответить
не взял газетку, распространяемую на улице бесплатно, а тебе две пули в живот..
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03.06.2021 20:14 Ответить
Так кто её теперь брать не будет?)) От греха подальше будут брать по две, по три...
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03.06.2021 20:26 Ответить
надо же . я оказывается многого не знал про " Белпочту" Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 9501 так вот какие они скрытые лукашенковские эскадроны смерти Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 8401
Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 7043
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03.06.2021 20:15 Ответить
Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью=)
Давай, Лука, - жги!
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03.06.2021 20:16 Ответить
А че-отлично!!
Вооружайте народ!!
Палка при двух кінцях!!
😁
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03.06.2021 20:18 Ответить
Почтальонам раздадут пистолеты, а почту они будут развозить на БТРах (если бандерольки) и БелАЗах (если посылка).
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03.06.2021 20:24 Ответить
- А физкультурно-спортивное общество "Динамо" бежит?

- давай уже без шуточек. Эти могут и вольнуть...
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03.06.2021 20:24 Ответить
- тук-тук-тук !!
- кто там?
- белоруский почтальен, вы вчера на митинг ходили ? руки вгору ! Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 3823
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03.06.2021 20:27 Ответить
так посмотреть по действиям - прям хз у кого война, оккупированные территории и 15 000 убитых, а у кого одни союзники, кореша и торговые партнеры ...
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03.06.2021 20:29 Ответить
Бред, теперь не только пенсии отберут но еще и вооружатся. Ну чем поможет ствол женщине когда её по голове в подьезде отоварят.
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03.06.2021 20:29 Ответить
ей не поможет, а тому кто отоварит этот ствол очень даже поможет. Для чего-нибудь..
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03.06.2021 21:40 Ответить
Ты не путай с Украиной , там если почтальон вдруг от удара по голове умрет - убийцу расстреляют .....
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04.06.2021 00:41 Ответить
Почтальоны это пыль в глаза, главное общество "Динамо", это же сколько вооружённых отрядов, никому не подконтрольных и преданных лично фюреру, можно создать, эдакие картофельные СС.
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03.06.2021 20:31 Ответить
Где-то в Бобруйске мужик устроился работать на почту. Получил служебный пистолет и ушел. Месяц его нет, второй... Начальник звонит ему домой и говорит: - Ты где пропадаешь? И зарплату уже два раза давали. Приходи. Тот удивленно:
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
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03.06.2021 20:32 Ответить
Не дай Бог волиняку заблукати, збираючи гриби, чи журавлину... Бульбаші пристрелять, тільки так...
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03.06.2021 20:33 Ответить
А зачем почтальонам оружие? Грабить пенсионеров? Если защищаться, то от кого? Ведь при Лукашенко в Беларуси порядок, жить комфортно и безопасно (по крайней мере мне многие знакомые с придыханием доказывали, хотя сами там не были и родственников там не имеют).
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03.06.2021 20:37 Ответить
"мы будем отстреливаться я дам вам парабеллум"(с)
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03.06.2021 20:37 Ответить
а с другой стороны. почтальонша теперь не только сумка с пенсиями....
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03.06.2021 20:42 Ответить
будут охотиться на почтальонов - легкая мишень
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03.06.2021 22:03 Ответить
Колись був фільм-"Почтальон всегда звонит дважды"...
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03.06.2021 20:51 Ответить
почтальоны кгб-исты? оригинально
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03.06.2021 20:52 Ответить
Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты - Цензор.НЕТ 9740
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03.06.2021 21:04 Ответить
Наверное угроза со стороны Вейшнории?
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03.06.2021 21:14 Ответить
Треш какой-то! Да они сами себя перестреляют.
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03.06.2021 21:16 Ответить
Это я, Почтальон Печкин! Вам тут повестка из военкомата для вашего мальчика!

Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 4596
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03.06.2021 21:17 Ответить
А начальникам ЖЭКов раздадут полицейские свистки. Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 1133
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03.06.2021 21:18 Ответить
А сантехникам - глубинные бомбы. Гулять, так гулять!
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03.06.2021 21:26 Ответить
Була можливість зробити Майдан і обрати собі гарне майбутнє, але білоруси вибрали з
квітами і шаріками протестувати так як би проти казкового персонажа воювали. Добігались,
майбутнє Белорусі скоріш за все стати ще одним дотаційним регіоном Кремляндії (хоча це

непогано, 2 млрд.$ на підтримку Мінська це мінус з бюджета Кремляндії) Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 2635
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03.06.2021 21:30 Ответить
ДАВАЙТЕ СРАЗУ СПРЕИ С РАДИОАКТИВНЫМИ ИЗОТОПАМИ! ЧЕГО МЕЛОЧИТСЯ ТО?!!!
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03.06.2021 21:31 Ответить
Револьверы у них могут отобрать даже бомжи , лучше вооружить их петардами и хлопушками .
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03.06.2021 22:25 Ответить
Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 9339.
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03.06.2021 22:26 Ответить
Если им еще и патроны выдадут - перестреляют друг друга нахрен.
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03.06.2021 22:42 Ответить
Странно .....проезжал мимо полицейского околотка сегодня . Все тихо . Стрельбы не слышал .Посмотрел на полицейских (новых) подумал что это обычная гламурная тусовка возле одесского ночного клуба в Аркадии .Только тематическая .Все в форме и при оружии .А еще говорят что украинцам нельзя иметь оружия потому что они (якобы) исключительные дебилы и сразу друг дружку укокошат (тоже якобы ) .НО ведь этим тинейджерам армянский чорт раздал же .Значит можно , НО только если это кому то сильно нужно .......ну а теперь самое время посмеяться над почтальонами усатого белорусского дидька ((
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03.06.2021 22:58 Ответить
Національною ідеєю білорусів стало русскаязичіє замість білоруськомовлення. Все останнє є похідним.
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03.06.2021 23:20 Ответить
деды воевали в "Дирлевангер"
Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 4370
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03.06.2021 23:27 Ответить
Потім поштарки Білорусь будуть у лукушенко стріляти. Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети - Цензор.НЕТ 491
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03.06.2021 23:38 Ответить
и то верно
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04.06.2021 00:51 Ответить
Бозезьтымой, скока теперь пропьется-затеряется-расползется в тень оружия... Слава богу , шо теперь бульбофюреру тяжело будет спихнуть на Украину снабжение цветочников страны оружием.
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04.06.2021 00:50 Ответить
Одним словом в Беларуси тока зачинается процесс из серии , мол, как закалялася сталь.
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04.06.2021 00:54 Ответить
Хороша ідея.
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04.06.2021 04:54 Ответить
Теперь нужно приставить охрану, чтобы пистолет не забрали.
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04.06.2021 08:55 Ответить
 
 