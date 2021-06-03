Почтальонам в Беларуси раздадут пистолеты
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Кроме почтальонов, оружие в Беларуси смогут получить инкассаторы, лесничие, охотники, почтальоны и члены физкультурно-спортивного общества "Динамо".
Соответствующее постановление МВД опубликовано на правовом портале Беларуси, информирует Цензор.НЕТ.
Пистолет или револьвер при себе будут иметь сотрудники "Белпочты" – начальники узлов связи, начальники участка, начальники отделений связи, начальники главной кассы, операторы связи (они получат еще и автомат), почтальоны, водители.
Кроме этого, оружие теперь положено белорусским инкассаторам, лесничим и егерям. Также пистолеты, ружья и винтовка выдадут физкультурно-спортивному обществу "Динамо".
Напомним, в мае захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко подписал закон, который снимает с силовиков ответственность за вред, причиненный в результате применения физической силы, боевой и спецтехники, спецсредств и оружия, если это делалось в рамках закона.
Милиция получила право использовать боевую и специальную технику для пресечения массовых беспорядков, а также право запрещать гражданам вести видео- и фотосъемку для проведения процессуальных действий, обеспечения общественного порядка, личной и общественной безопасности.
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ай да Тараканище, боится захвата
"телеграфа, телефона и вокзала..."
пусть меня научат....
метко стрелять из калаша в....
Давай, Лука, - жги!
Вооружайте народ!!
Палка при двух кінцях!!
😁
- давай уже без шуточек. Эти могут и вольнуть...
- кто там?
- белоруский почтальен, вы вчера на митинг ходили ? руки вгору !
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
квітами і шаріками протестувати так як би проти казкового персонажа воювали. Добігались,
майбутнє Белорусі скоріш за все стати ще одним дотаційним регіоном Кремляндії (хоча це
непогано, 2 млрд.$ на підтримку Мінська це мінус з бюджета Кремляндії)