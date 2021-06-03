Листоношам у Білорусі роздадуть пістолети
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Крім листонош, зброю в Білорусі зможуть отримати інкасатори, лісничі, мисливці і члени фізкультурно-спортивного товариства "Динамо".
Відповідну постанову МВС опубліковано на правовому порталі Білорусі, інформує Цензор.НЕТ.
Пістолет або револьвер при собі матимуть співробітники "Белпочта" - начальники вузлів зв'язку, начальники ділянки, начальники відділень зв'язку, начальники головної каси, оператори зв'язку (вони отримають ще й автомат), листоноші, водії.
Крім цього, зброю тепер слід мати білоруським інкасаторам, лісничим і єгерям. Також пістолети, рушниці і гвинтівки видадуть фізкультурно-спортивному товариству "Динамо".
Нагадаємо, у травні "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, підписав закон, який знімає з силовиків відповідальність за шкоду, заподіяну внаслідок застосування фізичної сили, бойової та спецтехніки, спецзасобів та зброї, якщо це робилося в межах закону.
Міліція отримала право використовувати бойову та спеціальну техніку для припинення масових заворушень, а також право забороняти громадянам вести відео- та фотозйомку для проведення процесуальних дій, забезпечення громадського порядку, особистої та громадської безпеки.
Будь ласка, зачекайте...
ай да Тараканище, боится захвата
"телеграфа, телефона и вокзала..."
пусть меня научат....
метко стрелять из калаша в....
Давай, Лука, - жги!
Вооружайте народ!!
Палка при двух кінцях!!
😁
- давай уже без шуточек. Эти могут и вольнуть...
- кто там?
- белоруский почтальен, вы вчера на митинг ходили ? руки вгору !
- Да!? А я думал пистолет выдали и крутись как хочешь...
квітами і шаріками протестувати так як би проти казкового персонажа воювали. Добігались,
майбутнє Белорусі скоріш за все стати ще одним дотаційним регіоном Кремляндії (хоча це
непогано, 2 млрд.$ на підтримку Мінська це мінус з бюджета Кремляндії)