Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД

Все украинские граждане, которые в апреле-мае застряли в Непале из-за карантинных ограничений и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 - спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина", - рассказал Николенко.

По его словам, все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала.

"Сейчас в Непале находятся чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах. Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие. 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно регулярными рейсами до Гуанчжоу, Дохи и Стамбула. Впоследствии ожидается открытие и других маршрутов", - добавил Николенко.

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