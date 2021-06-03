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Новости Политика Украины
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МИД (6653) Непал (88) туристы (96)

Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД

Все украинские граждане, которые в апреле-мае застряли в Непале из-за карантинных ограничений и временного закрытия авиасообщения, вернулись на родину.

Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 - спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина", - рассказал Николенко.

По его словам, все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже уехали из Непала.

"Сейчас в Непале находятся чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах. Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь, и в случае необходимости готовы оказать необходимое содействие. 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно регулярными рейсами до Гуанчжоу, Дохи и Стамбула. Впоследствии ожидается открытие и других маршрутов", - добавил Николенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Непале застряли не менее 107 украинских туристов, карантин там продлили до 31 мая

Автор: Володимир Янченко
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Топ комментарии
+3
судя по фото возвращались пешком Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8751
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03.06.2021 20:17
+3
Вся страна ликует. Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 2907
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03.06.2021 20:24
+2
наконец-то! каждому по квартире!
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03.06.2021 20:29
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судя по фото возвращались пешком Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8751
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03.06.2021 20:17 Ответить
-- Ну шо там в Непале?
-- Мы попали!
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03.06.2021 20:22 Ответить
А два,Зорян і Шкіряк , теж??
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03.06.2021 20:23 Ответить
Вся страна ликует. Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 2907
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03.06.2021 20:24 Ответить
наконец-то! каждому по квартире!
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03.06.2021 20:29 Ответить
не...дешевле медаль каку-нить...ну или грамоту )))
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03.06.2021 20:53 Ответить
мне как то побоку в Украине они или еще где. нехрен шастать за счет налогоплательщиков. высчитать все расходы!!! а мид нужно делами заниматься а не туристов по миру собирать. я их туда не посилал.
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03.06.2021 21:04 Ответить
на евересте гибнут пачками. кто нибудь видел там президенский борт или спец рейс какой либо другой страны??? за все отвечает организатор или заказчик. мид в редких случаях.
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03.06.2021 21:07 Ответить
Вы абсолютно правы - во время войны государство должно думать и заботиться об армии, о солдатах на передовой. Им помогать , их спасать, умирающих на передовой без помощи, брошенных в угоду врагу - кремлёвской шизанутой крысе путену....
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03.06.2021 21:32 Ответить
Так интересно, где таскается всякая шелупонь... Плевать, куда они вернулись или где они пропали...
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03.06.2021 21:36 Ответить
Ну всьо, тепер хоч сьогодні спокійно засну... А то переживав за них сильно...
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03.06.2021 21:38 Ответить
Лучше застрять в Неаполе от ковида, чем в Кирилловке)))
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04.06.2021 14:27 Ответить
 
 