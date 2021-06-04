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Всі українці, які застрягли в Непалі через карантин, повернулися додому, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Всі українці, які застрягли в Непалі через карантин, повернулися додому, - МЗС

Всі українські громадяни, які у квітні-травні застрягли в Непалі через карантинні обмеження і тимчасове закриття авіасполучення, повернулись на батьківщину.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 – спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину", - розповів Ніколенко.

За його словами, усі українські громадяни, які потребували термінового повернення в Україну, вже виїхали з Непалу.

"Нині в Непалі перебувають трохи більше ніж 20 українців, 10 з яких - у високогірних районах. Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і в разі потреби готові надати необхідне сприяння. 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів", - додав Ніколенко.

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Топ коментарі
+3
судя по фото возвращались пешком Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8751
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03.06.2021 20:17
+3
Вся страна ликует. Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 2907
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03.06.2021 20:24
+2
наконец-то! каждому по квартире!
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03.06.2021 20:29
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судя по фото возвращались пешком Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 8751
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03.06.2021 20:17 Відповісти
-- Ну шо там в Непале?
-- Мы попали!
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03.06.2021 20:22 Відповісти
А два,Зорян і Шкіряк , теж??
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03.06.2021 20:23 Відповісти
Вся страна ликует. Все украинцы, застрявшие в Непале из-за карантина, вернулись домой, - МИД - Цензор.НЕТ 2907
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03.06.2021 20:24 Відповісти
наконец-то! каждому по квартире!
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03.06.2021 20:29 Відповісти
не...дешевле медаль каку-нить...ну или грамоту )))
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03.06.2021 20:53 Відповісти
мне как то побоку в Украине они или еще где. нехрен шастать за счет налогоплательщиков. высчитать все расходы!!! а мид нужно делами заниматься а не туристов по миру собирать. я их туда не посилал.
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03.06.2021 21:04 Відповісти
на евересте гибнут пачками. кто нибудь видел там президенский борт или спец рейс какой либо другой страны??? за все отвечает организатор или заказчик. мид в редких случаях.
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03.06.2021 21:07 Відповісти
Вы абсолютно правы - во время войны государство должно думать и заботиться об армии, о солдатах на передовой. Им помогать , их спасать, умирающих на передовой без помощи, брошенных в угоду врагу - кремлёвской шизанутой крысе путену....
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03.06.2021 21:32 Відповісти
Так интересно, где таскается всякая шелупонь... Плевать, куда они вернулись или где они пропали...
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03.06.2021 21:36 Відповісти
Ну всьо, тепер хоч сьогодні спокійно засну... А то переживав за них сильно...
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03.06.2021 21:38 Відповісти
Лучше застрять в Неаполе от ковида, чем в Кирилловке)))
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04.06.2021 14:27 Відповісти
 
 