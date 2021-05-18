43 українці в Непалі вже придбали квитки додому, - Кулеба

43 громадянина України, які не могли вилетіти з Непалу через карантин, вже купили квитки на авіарейси з країни.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, 18 травня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Міністр зазначив, що одразу після повідомлення про заборону польотів у Непалі посольство України в Індії та почесний консул у Непалі почали активно сприяти українцям.

Кулеба поінформував, що МЗС домовилося з корейськими і катарськими авіалініями про можливість придбати квитки для вивезення громадян.

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"З майже сотні людей, які у нас виявили бажання повернутися до України, 43 особи вже купили квитки на літаки авіакомпаній, які змогли туди пробитися", - сказав Кулеба, пославшися на інформацію, яку він отримав вчора вночі.

Міністр додав, що окремі громадяни відмовлялися йти на контакт з представниками держави і планують залишатися в Непалі до кінця обмежень.

Також відомо про чотирьох українців, хворих на коронавірусну хворобу, з якими міністерство підтримує контакт.

"Ми будемо надавати повну підтримку і тим, хто перебуває в Катманду та потребує цієї допомоги, і тим, хто намагається вилетіти з цієї країни", - підкреслює Кулеба.

Глава МЗС звернув увагу і на спроби Росії пропонувати українцям квитки до Москви.

"Там, до речі, була дуже цікава ще історія з російським трюком. Російський представник від імені Аерофлоту почав пропонувати всім придбати квитки на рейс російської авіакомпанії до Москви, хоча дозволу на цей рейс ще не було, але вже Росія почала себе позиціонувати як рятівник усіх громадян незалежно від їхньої національності і громадянства", - повідомив глава української дипломатії.

Окремо Кулеба наголосив на підтриманні зв’язку з громадянами України, які перебувають в Ізраїлі і Палестині.

"У нас дуже складна ситуація в Палестині, як ви знаєте, і в Ізраїлі і тому теж там ми на зв’язку з нашими співгромадянами і всім, хто потребує допомоги, ми будемо її надавати", - додав він.

Як повідомлялося, на території Непалу у зв‘язку із призупиненням урядом до 31 травня міжнародного авіасполучення вимушено залишилися 107 громадян України, здебільшого альпіністи та туристи.