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43 украинца в Непале уже купили билеты домой, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

43 украинца в Непале уже купили билеты домой, - Кулеба

43 гражданина Украины, которые не могли вылететь из Непала из-за карантина, уже купили билеты на авиарейсы из страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 18 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следовательно, министр отметил, что сразу после сообщения о запрете полетов в Непале посольство Украины в Индии и почетный консул в Непале стали активно способствовать украинцам.

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Кулеба сообщил, что МИД договорился с корейскими и катарскими авиалиниями о возможности приобрести билеты для вывоза граждан.

"Из почти сотни людей, которые у нас изъявили желание вернуться в Украину, 43 человека уже купили билеты на самолеты авиакомпаний, которые смогли туда пробиться", - сказал Кулеба, сославшись на информацию, которую он получил вчера.

Министр добавил, что отдельные граждане отказывались идти на контакт с представителями государства и планируют оставаться в Непале до конца ограничений.

Также известно о четырех украинцах, больных коронавирусом, с которыми министерство поддерживает контакт.

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"Мы будем оказывать полную поддержку и тем, кто находится в Катманду и нуждается в этой помощи, и тем, кто пытается вылететь из этой страны", - подчеркивает Кулеба.

Глава МИД обратил внимание и на попытки России предлагать украинцам билеты в Москву.

"Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени Аэрофлота начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства", - сообщил глава украинской дипломатии.

Отдельно Кулеба отметил поддержание связи с гражданами Украины, которые находятся в Израиле и Палестине.

"У нас очень сложная ситуация в Палестине, как вы знаете, и в Израиле и поэтому там тоже мы на связи с нашими согражданами и всем, кто нуждается в помощи, мы будем ее предоставлять", - добавил он.

Как сообщалось, на территории Непала в связи с приостановлением правительством до 31 мая международного авиасообщения вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.
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Ура! Непальський штамм їде до нас.
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18.05.2021 13:24 Ответить
Эх было время: Чіп, Дейл та Зорян Шкіряк 43 українці в Непалі вже придбали квитки додому, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9620
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18.05.2021 13:34 Ответить
Дякую за цікаву інфо!
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18.05.2021 13:27 Ответить
а те шо не купили с собачками ?? 43 украинца в Непале уже купили билеты домой, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6304
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18.05.2021 13:30 Ответить
Скай ап отменит как 50 направлений до этого
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18.05.2021 13:35 Ответить
"43 гражданина Украины, которые не могли вылететь из Непала из-за карантина, уже купили билеты на авиарейсы из страны..."
Це наші заробітчани?
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18.05.2021 13:49 Ответить
наверное самолет будет украинской авиакомпании.
опять не прилетит...
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18.05.2021 14:00 Ответить
Ну ура, што-ли?
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18.05.2021 14:09 Ответить
Спасибо! Спасибо правительству за индийский штамм! В каком санатории на карантин размещать будут?
Вот почему я должна буду ходить в маске из-за идиота, поехавшего на отдых или работу во - внимание! - Непал! А нет страны под названием "мусорка", или это оно и было?
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18.05.2021 19:23 Ответить
 
 