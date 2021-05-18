43 украинца в Непале уже купили билеты домой, - Кулеба

43 гражданина Украины, которые не могли вылететь из Непала из-за карантина, уже купили билеты на авиарейсы из страны.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 18 мая, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Следовательно, министр отметил, что сразу после сообщения о запрете полетов в Непале посольство Украины в Индии и почетный консул в Непале стали активно способствовать украинцам.

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Кулеба сообщил, что МИД договорился с корейскими и катарскими авиалиниями о возможности приобрести билеты для вывоза граждан.

"Из почти сотни людей, которые у нас изъявили желание вернуться в Украину, 43 человека уже купили билеты на самолеты авиакомпаний, которые смогли туда пробиться", - сказал Кулеба, сославшись на информацию, которую он получил вчера.

Министр добавил, что отдельные граждане отказывались идти на контакт с представителями государства и планируют оставаться в Непале до конца ограничений.

Также известно о четырех украинцах, больных коронавирусом, с которыми министерство поддерживает контакт.

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"Мы будем оказывать полную поддержку и тем, кто находится в Катманду и нуждается в этой помощи, и тем, кто пытается вылететь из этой страны", - подчеркивает Кулеба.

Глава МИД обратил внимание и на попытки России предлагать украинцам билеты в Москву.

"Там, кстати, была очень интересная еще история с российским трюком. Российский представитель от имени Аэрофлота начал предлагать всем приобрести билеты на рейс российской авиакомпании в Москву, хотя разрешения на этот рейс еще не было, но уже Россия начала себя позиционировать как спаситель всех граждан независимо от их национальности и гражданства", - сообщил глава украинской дипломатии.

Отдельно Кулеба отметил поддержание связи с гражданами Украины, которые находятся в Израиле и Палестине.

"У нас очень сложная ситуация в Палестине, как вы знаете, и в Израиле и поэтому там тоже мы на связи с нашими согражданами и всем, кто нуждается в помощи, мы будем ее предоставлять", - добавил он.

Как сообщалось, на территории Непала в связи с приостановлением правительством до 31 мая международного авиасообщения вынужденно остались 107 граждан Украины, в основном альпинисты и туристы.