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Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.

"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США выделят 80 млн доз вакцин другим странам - среди них и Украина

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Позорище то какое......
Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
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03.06.2021 20:44
+4
Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
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03.06.2021 20:46
+3
Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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03.06.2021 20:45
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Позорище то какое......
Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
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03.06.2021 20:44 Ответить
Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
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03.06.2021 20:46 Ответить
То-то и оно, что при поставке выделенных вакцин зеля сможет еще отщипнуть из ковидного фонда (и никакая бородатая бабушка тут не причем)
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03.06.2021 23:07 Ответить
Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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03.06.2021 20:45 Ответить
В бурном сознании и болезненном воображении зебилов, наверное, это будет смягчающим обстоятельством в деле Байдена-Порошенко... пару лет скостят и строгий режим заменят на общий, но без права на амнистию - чтобы не зазнавался...
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03.06.2021 20:47 Ответить
США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина. - цитата

ой что-то рановато закудахтал гунявый (лишний повод напомнить о себе? )))))
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03.06.2021 20:48 Ответить
Не можна просто так взяти і не спробувати підняти собі рейтинг на заяві про те що щось буде обіцяно зробити, колись в майбутньому, ...можливо, ...при умові якщо, ...все залежить не від ЗЄ.
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03.06.2021 20:55 Ответить
ти как холоп царю челобітную падайьош? на калені Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины - Цензор.НЕТ 4415
пі.сі. дяка містер байден. сумімасен за наше позорище в кріслі преза. він ще стіко х..ні натворит, тож іншаллаh у Вас вистачить сили та розуму оцінити то
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03.06.2021 20:49 Ответить
Приехал вчера вечером на работу -- в ночную...
...машины моей нету...
Звоню Шефу: Где мой конь?
-- Алекс! -- извини, щас другого дам! Перезвоню...
...жду...
-- Бери 173!

-- Там водила уже заводится!
-- Как так? -- не может быть...
-- Короче, Шеф -- я домой поехал...
-- Нет! Стой! Я тебе щас всё найду!
...нашёл в итоге... -- мухой!

Если ты нужен -- то тебя возьмут, какой бы ты нибыл! А если не нужен -- то, какой бы ты нибыл -- от тебя избавятся.
Шефа я не поблагодарил, кстати... -- а он меня, таки да -- от всей души! *)
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03.06.2021 20:53 Ответить
Вот шо Карл Маркс с Энгельсом натварили!!))
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03.06.2021 21:04 Ответить
...шоб я так пиво пил и детей строгал, как тот Маркс, за счёт Энгельса...*)
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03.06.2021 21:13 Ответить
Агга..знаю...
🤣
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03.06.2021 21:16 Ответить
Неужели пфайзер или модерну? Да нет, астру-зенеку, которую американцы признали нежелательной...
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03.06.2021 21:00 Ответить
Доказано исследованиями что вакцина Файзер приводит к болезни Альцгеймера .
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04.06.2021 00:04 Ответить
Je n'ai pas mangé depuis six jours...
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03.06.2021 21:01 Ответить
зачем эту мировую дурь в себя заганять???
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03.06.2021 21:02 Ответить
вагина лучше)
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03.06.2021 21:58 Ответить
Ивермектин дешевле и гораздо еффективнее вакцинации .
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04.06.2021 00:03 Ответить
 
 