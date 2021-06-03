Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины

Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.

"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.

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