Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины
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Президент Владимир Зеленский отреагировал на решение США о выделении Украине вакцины от коронавируса. Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства на странице в Twitter.
"Благодарен за решение президента Байдена о дополнительных поставках Украине вакцины от COVID-19. Стратегическое партнерство Украины и США познается в решении именно таких глобальных вызовов. Верю, что поддерживая и помогая друг другу сможем наконец побороть пандемию", - подчеркнул президент.
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Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!
Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
ой что-то рановато закудахтал гунявый (лишний повод напомнить о себе? )))))
пі.сі. дяка містер байден. сумімасен за наше позорище в кріслі преза. він ще стіко х..ні натворит, тож іншаллаh у Вас вистачить сили та розуму оцінити то
...машины моей нету...
Звоню Шефу: Где мой конь?
-- Алекс! -- извини, щас другого дам! Перезвоню...
...жду...
-- Бери 173!
-- Там водила уже заводится!
-- Как так? -- не может быть...
-- Короче, Шеф -- я домой поехал...
-- Нет! Стой! Я тебе щас всё найду!
...нашёл в итоге... -- мухой!
Если ты нужен -- то тебя возьмут, какой бы ты нибыл! А если не нужен -- то, какой бы ты нибыл -- от тебя избавятся.
Шефа я не поблагодарил, кстати... -- а он меня, таки да -- от всей души! *)
🤣