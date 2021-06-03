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Зеленський подякував Байденові за виділення владою США вакцини для України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Зеленський подякував Байденові за виділення владою США вакцини для України

Президент Володимир Зеленський відреагував на рішення США про виділення Україні вакцини від коронавірусу. Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві глави держави на сторінці в Twitter.

"Вдячний за рішення президента Байдена про додаткові поставки Україні вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство України і США пізнається в рішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи і допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - підкреслив президент.

Читайте також: План вакцинації проти коронавірусу за травень в Україні недовиконано у 14 разів, - експерт KSE Ганиченко
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Топ коментарі
+6
Позорище то какое......
Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
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03.06.2021 20:44
+4
Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
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03.06.2021 20:46
+3
Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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03.06.2021 20:45
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Позорище то какое......
Кучу бабок спиз-ли на великом крадивництве.....
7,2 ярда бубочка потратит на универ имени себя любимого.....
Х-й положили на закупку вакцин, лекарств по программам, армию, доплаты врачам...
Тратим налоги украинцев на что попало, кроме того что нужно!!!!

Предлагаю бубочке получив благотворительные вакцины - продать их, а бабки - в стройку....
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03.06.2021 20:44 Відповісти
Не буде ніякого універу, просто розпиляють бабки в стилі своїх братушок з кооперативу "Озеро".
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03.06.2021 20:46 Відповісти
То-то и оно, что при поставке выделенных вакцин зеля сможет еще отщипнуть из ковидного фонда (и никакая бородатая бабушка тут не причем)
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03.06.2021 23:07 Відповісти
Порноактриса не забула дорікнути Байдену що вакцин мало передали, чому так довго тягнули з передачею?
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03.06.2021 20:45 Відповісти
В бурном сознании и болезненном воображении зебилов, наверное, это будет смягчающим обстоятельством в деле Байдена-Порошенко... пару лет скостят и строгий режим заменят на общий, но без права на амнистию - чтобы не зазнавался...
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03.06.2021 20:47 Відповісти
США выделят 80 млн доз вакцины от коронавируса другим странам. Среди получателей будет и Украина. - цитата

ой что-то рановато закудахтал гунявый (лишний повод напомнить о себе? )))))
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03.06.2021 20:48 Відповісти
Не можна просто так взяти і не спробувати підняти собі рейтинг на заяві про те що щось буде обіцяно зробити, колись в майбутньому, ...можливо, ...при умові якщо, ...все залежить не від ЗЄ.
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03.06.2021 20:55 Відповісти
ти как холоп царю челобітную падайьош? на калені Зеленский поблагодарил Байдена за выделение властями США вакцины для Украины - Цензор.НЕТ 4415
пі.сі. дяка містер байден. сумімасен за наше позорище в кріслі преза. він ще стіко х..ні натворит, тож іншаллаh у Вас вистачить сили та розуму оцінити то
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03.06.2021 20:49 Відповісти
Приехал вчера вечером на работу -- в ночную...
...машины моей нету...
Звоню Шефу: Где мой конь?
-- Алекс! -- извини, щас другого дам! Перезвоню...
...жду...
-- Бери 173!

-- Там водила уже заводится!
-- Как так? -- не может быть...
-- Короче, Шеф -- я домой поехал...
-- Нет! Стой! Я тебе щас всё найду!
...нашёл в итоге... -- мухой!

Если ты нужен -- то тебя возьмут, какой бы ты нибыл! А если не нужен -- то, какой бы ты нибыл -- от тебя избавятся.
Шефа я не поблагодарил, кстати... -- а он меня, таки да -- от всей души! *)
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03.06.2021 20:53 Відповісти
Вот шо Карл Маркс с Энгельсом натварили!!))
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03.06.2021 21:04 Відповісти
...шоб я так пиво пил и детей строгал, как тот Маркс, за счёт Энгельса...*)
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03.06.2021 21:13 Відповісти
Агга..знаю...
🤣
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03.06.2021 21:16 Відповісти
Неужели пфайзер или модерну? Да нет, астру-зенеку, которую американцы признали нежелательной...
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03.06.2021 21:00 Відповісти
Доказано исследованиями что вакцина Файзер приводит к болезни Альцгеймера .
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04.06.2021 00:04 Відповісти
Je n'ai pas mangé depuis six jours...
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03.06.2021 21:01 Відповісти
зачем эту мировую дурь в себя заганять???
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03.06.2021 21:02 Відповісти
вагина лучше)
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03.06.2021 21:58 Відповісти
Ивермектин дешевле и гораздо еффективнее вакцинации .
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04.06.2021 00:03 Відповісти
 
 