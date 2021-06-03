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Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов

США получили от властей Беларуси уведомление о высылке американских дипломатов и технических сотрудников из посольства в Минске. В Госдепартаменте выразили разочарование этим решением, но про ответные меры не сообщили.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина,  об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня Белоруссия информировала США, что она вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске", - сказал он.

По его словам, эти меры вступают в силу с 13 июня. Прайс также напомнил, что США 28 мая объявили о восстановлении с 3 июня санкций против девяти предприятий Беларуси. "Это было сделано в ответ на усиливающиеся репрессии белорусских властей против собственного народа", - уточин он.

Представитель Госдепа выразил разочарование решением белорусских властей, а также состоянием отношений Вашингтона и Минска.

Об ответных мерах на высылку американских дипломатов Прайс ничего не сказал. Он отметил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, находящаяся за пределами страны, продолжит поддерживать демократические стремления белорусского народа и взаимодействовать с продемократическим движением, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Беларусь запретила USAID работать на своей территории

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+6
Білорусія це губернія маасковії.
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03.06.2021 22:45
+3
Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 3962 Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 2645
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03.06.2021 22:59
+3
прежде, чем лезть в проблемы других стран, нужно навести порядок в своей, а ****..ь - не мешки ворочать, мозгов не надо. У самих дома народ последний хер без соли доедает, а туда же!
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03.06.2021 23:06
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***** оголошує війну США через "Бульбо міністра закордонних справ "Вялікой параші від Бреста до Владивостока"
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03.06.2021 22:44 Ответить
Білорусія це губернія маасковії.
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03.06.2021 22:45 Ответить
Образцово-показательная!
...главно, шо нихто на жизнь не жалуется... -- токо на Луку...*)
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03.06.2021 22:58 Ответить
Тогда Украина это Малороссия .
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03.06.2021 23:21 Ответить
сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів - Цензор.НЕТ 4003
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04.06.2021 01:07 Ответить
такого не бывает но - таракан закусил удила......
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03.06.2021 22:46 Ответить
У кого лукашенко бацка тому уйло дядька . Лапоть ты московский .
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03.06.2021 23:19 Ответить
Та, было уже -- Лука всех повыганял... -- откель они снова в Беларуси появились?

...наверное, сильно обратно просились...
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03.06.2021 22:55 Ответить
Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 3962 Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 2645
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03.06.2021 22:59 Ответить
бегите послы по магазинам. Когда вас будут гнать из НьюЙорка это навсегда
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03.06.2021 23:05 Ответить
прежде, чем лезть в проблемы других стран, нужно навести порядок в своей, а ****..ь - не мешки ворочать, мозгов не надо. У самих дома народ последний хер без соли доедает, а туда же!
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03.06.2021 23:06 Ответить



Մιtαuskαs

Ответные меры Беларуси на санкции США вступают в силу. ФОТОФАКТ

Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 8338
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03.06.2021 23:17 Ответить
Путин изо всех сил старается сделать из Беларуси росейскую губернию и ему помогают продажные и тупые еврочиновники .
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03.06.2021 23:18 Ответить
Белокацапы во всей красе Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів - Цензор.НЕТ 8398
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04.06.2021 01:08 Ответить
 
 