Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов

США получили от властей Беларуси уведомление о высылке американских дипломатов и технических сотрудников из посольства в Минске. В Госдепартаменте выразили разочарование этим решением, но про ответные меры не сообщили.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на РБК-Украина, об этом в ходе брифинга заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

"Сегодня Белоруссия информировала США, что она вводит новые ограничения на численность американского дипломатического и технического персонала в нашем посольстве в Минске", - сказал он.

По его словам, эти меры вступают в силу с 13 июня. Прайс также напомнил, что США 28 мая объявили о восстановлении с 3 июня санкций против девяти предприятий Беларуси. "Это было сделано в ответ на усиливающиеся репрессии белорусских властей против собственного народа", - уточин он.

Представитель Госдепа выразил разочарование решением белорусских властей, а также состоянием отношений Вашингтона и Минска.

Об ответных мерах на высылку американских дипломатов Прайс ничего не сказал. Он отметил, что посол США в Беларуси Джули Фишер, находящаяся за пределами страны, продолжит поддерживать демократические стремления белорусского народа и взаимодействовать с продемократическим движением, СМИ, студентами и другими членами гражданского общества.

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