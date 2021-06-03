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Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів

США отримали від влади Білорусі повідомлення про висилку американських дипломатів і технічних співробітників з посольства в Мінську. У Держдепартаменті висловили розчарування цим рішенням, але про відповідні заходи не повідомили.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ході брифінгу заявив представник Держдепартаменту Нед Прайс.

"Сьогодні Білорусія інформувала США, що вона вводить нові обмеження на чисельність американського дипломатичного і технічного персоналу в нашому посольстві в Мінську", - сказав він.

За його словами, ці заходи набирають чинності з 13 червня. Прайс також нагадав, що США 28 травня оголосили про відновлення з 3 червня санкцій проти дев'яти підприємств Білорусі. "Це було зроблено у відповідь на все частіші репресії білоруської влади проти власного народу", - уточнив він.

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Представник Держдепу висловив розчарування рішенням білоруської влади, а також станом відносин Вашингтона і Мінська.

Про заходи у відповідь на висилку американських дипломатів Прайс нічого не сказав. Він зазначив, що посол США в Білорусі Джулі Фішер, що знаходиться за межами країни, продовжить підтримувати демократичні прагнення білоруського народу і взаємодіяти з продемократичним рухом, ЗМІ, студентами та іншими членами громадянського суспільства.
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Топ коментарі
+6
Білорусія це губернія маасковії.
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03.06.2021 22:45
+3
Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 3962 Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 2645
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03.06.2021 22:59
+3
прежде, чем лезть в проблемы других стран, нужно навести порядок в своей, а ****..ь - не мешки ворочать, мозгов не надо. У самих дома народ последний хер без соли доедает, а туда же!
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03.06.2021 23:06
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***** оголошує війну США через "Бульбо міністра закордонних справ "Вялікой параші від Бреста до Владивостока"
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03.06.2021 22:44 Відповісти
Білорусія це губернія маасковії.
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03.06.2021 22:45 Відповісти
Образцово-показательная!
...главно, шо нихто на жизнь не жалуется... -- токо на Луку...*)
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03.06.2021 22:58 Відповісти
Тогда Украина это Малороссия .
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03.06.2021 23:21 Відповісти
сиди на бутылке молча, чучело лишнехромосомное Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів - Цензор.НЕТ 4003
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04.06.2021 01:07 Відповісти
такого не бывает но - таракан закусил удила......
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03.06.2021 22:46 Відповісти
У кого лукашенко бацка тому уйло дядька . Лапоть ты московский .
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03.06.2021 23:19 Відповісти
Та, было уже -- Лука всех повыганял... -- откель они снова в Беларуси появились?

...наверное, сильно обратно просились...
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03.06.2021 22:55 Відповісти
Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 3962 Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 2645
показати весь коментар
03.06.2021 22:59 Відповісти
бегите послы по магазинам. Когда вас будут гнать из НьюЙорка это навсегда
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03.06.2021 23:05 Відповісти
прежде, чем лезть в проблемы других стран, нужно навести порядок в своей, а ****..ь - не мешки ворочать, мозгов не надо. У самих дома народ последний хер без соли доедает, а туда же!
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03.06.2021 23:06 Відповісти



Մιtαuskαs

Ответные меры Беларуси на санкции США вступают в силу. ФОТОФАКТ

Госдеп США подтвердил высылку властями Беларуси американских дипломатов - Цензор.НЕТ 8338
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03.06.2021 23:17 Відповісти
Путин изо всех сил старается сделать из Беларуси росейскую губернию и ему помогают продажные и тупые еврочиновники .
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03.06.2021 23:18 Відповісти
Белокацапы во всей красе Держдеп США підтвердив висилку владою Білорусі американських дипломатів - Цензор.НЕТ 8398
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04.06.2021 01:08 Відповісти
 
 