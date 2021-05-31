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Усі вислані російські дипломати покинули Чехію

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Усі вислані російські дипломати покинули Чехію

Всі російські дипломати, які мали покинути Чехію, вилетіли до Росії з Праги.

Про це заявив прессекретар російського посольства Микола Брякін, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на росЗМІ.

"Прагу покинула друга група співробітників посольства РФ, що складається з 60 осіб, включаючи членів їхніх сімей. Вони потрапили під ініційоване чеською стороною скорочення штатів диппредставництв. Колеги вилетіли в Москву о 16.40 за місцевим часом (17:40 мск) спецбортом льотного загону "Росія"", - сказав Брякін.

Він нагадав, що перша група росіян у кількості 54 співробітників посольства і членів їхніх сімей покинула Чехію в суботу, 29 травня.

У Празі залишилися працювати 7 дипломатів, 25 відряджених адміністративно-технічних службовців і 19 прийнятих на місці співробітників. Така ж кількість співробітників буде і в посольстві Чехії в Москві.

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни
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Топ коментарі
+8
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 328
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31.05.2021 18:59
+7
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 2874
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31.05.2021 19:02
+7
Гоните кацапов ссаными тряпками!!!
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31.05.2021 19:27
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Надеюсь на границе пограничники давали подсрачники ?
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31.05.2021 18:58 Відповісти
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 328
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31.05.2021 18:59 Відповісти
прикрыли фсбшный хаб в восточной европе.....
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31.05.2021 19:01 Відповісти
На рідну тундру...
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31.05.2021 19:01 Відповісти
Там багато корисного *****)))
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31.05.2021 19:07 Відповісти
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 2874
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31.05.2021 19:02 Відповісти
На дорожку им самая подходящая:
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 9925
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31.05.2021 19:14 Відповісти
Гоните кацапов ссаными тряпками!!!
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31.05.2021 19:27 Відповісти
И воздух в Чехии сразу стал чище...
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31.05.2021 19:53 Відповісти
Если утилизировать в Украине всю путинскую нечисть, то население уменьшится на несколько миллионов....
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31.05.2021 20:20 Відповісти
Мардвань на мастосрань. Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 8716 Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 8716 Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 8716
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31.05.2021 20:20 Відповісти
Усі вислані російські дипломати покинули Чехію - Цензор.НЕТ 6093
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31.05.2021 20:42 Відповісти
И по медальке им "За освобождение Чехии"...
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31.05.2021 23:37 Відповісти
НЕ ПОКИНУЛИ, А ПШЛИ ВОН !!!
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01.06.2021 04:18 Відповісти
 
 