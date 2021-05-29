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Чехію покинули 54 російські дипломати, - прессекретар посольства РФ Брякін

Чехію покинули 54 російські дипломати, - прессекретар посольства РФ Брякін

54 співробітники посольства Росії в Чехії, які потрапили під скорочення, покинули європейську країну.

Про це заявив прессекретар російського посольства Микола Брякін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Перша група із 54 співробітників посольства РФ у Празі, які потрапили з ініціативи чеської сторони під скорочення, разом із членами сімей покинула територію Чехії", - сказав він.

Прессекретар уточнив, що вони вилетіли з Праги до Москви. До Росії їх доставить спецборт льотного загону "Росія".

За його словами, друга група співробітників диппредставництва разом з членами їхніх сімей у понеділок, 31 травня, у другій половині дня вилетить із Чехії також  спецбортом льотного загону "Росія".

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни

Автор: 

дипломатія (710) росія (64946) Чехія (1607) дипломати (565)


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Топ коментарі
+11
Напакостили в древней европейской стране, а теперь обратно в мордор. В идеале русозверей, включая рядовых ватников надо выкинуть со всех стран от Латинской Америки до Австралии.
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29.05.2021 16:12
+9
Воздух в Чехии стал чище...
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29.05.2021 16:28
+8
Вообще то 54 человека - это версия русни...
А на самом деле чехи вышвырнули почти 270 дипломатов
и технических сотрудников (с военной выправкой)...
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29.05.2021 16:15
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на месте чехов, я бы удвоил охрану везде....
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29.05.2021 16:08 Відповісти
Вообще то 54 человека - это версия русни...
А на самом деле чехи вышвырнули почти 270 дипломатов
и технических сотрудников (с военной выправкой)...
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29.05.2021 16:15 Відповісти
значит утроить охрану.
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29.05.2021 16:15 Відповісти
Теперь посольство Мокшандии в Праге будет состоять
из 7 дипломатов и 19 тех-персонала...
вот в этих 19 и будет состоять вся охрана, плюс
уборщицы, шоферы, повара и прочая обслуга...
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29.05.2021 16:22 Відповісти
таково *****...
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29.05.2021 16:32 Відповісти
Уважаемый https://censor.net/ru/user/70964!
Не следует путать касапстан с угро-финскими народами(мокша, эрзя,...)
Они пострадали от касапов не меьше, чем другие народы мира.
Вспомните, хотя бы судьбу Лидии Руслановой. Она представительница народности мокша.
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29.05.2021 20:26 Відповісти
Напакостили в древней европейской стране, а теперь обратно в мордор. В идеале русозверей, включая рядовых ватников надо выкинуть со всех стран от Латинской Америки до Австралии.
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29.05.2021 16:12 Відповісти
назад на родные просторы...
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29.05.2021 16:14 Відповісти
А как же ж неохота из чистенькой,добродушной,богатой,ухоженной Европы чураить в засранный,нищий,злобствующий на весь Мир лаптестан.- А может не нужно?
-Нужно,Федя,нужно!
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29.05.2021 20:06 Відповісти
Чехия заявила о высылке 18 рашодиломатов. Срассея заявила о покидании Чехии 54 шт. И это только первая партия. Опять бомбежка Воронежа началась?
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29.05.2021 16:18 Відповісти
кацапня и без высылки башаровых рвет и травит все шо увидит, а тут будет мстя...
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29.05.2021 16:20 Відповісти
Воздух в Чехии стал чище...
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29.05.2021 16:28 Відповісти
Покинули 54 российских "дипломата".
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29.05.2021 16:29 Відповісти
_Вылезло шилом из мешка очередное нападение расии на ЕС - и НАТО! А обайден даже ни гу-гу... падла!
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29.05.2021 16:31 Відповісти
54 в одной малой Чехии??? Хорошо живется родственникам Калантарянов(Лавровых) на Руси , в то время когда "колхоз не сдал план по шерсти и мяса".Армия и дипломатов тоже на горбу народа.
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29.05.2021 16:32 Відповісти
боюсь мы все еще не до конца поняли шо сидит на Банковой - етот утырок еще горькими слезами отольется Украине...
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29.05.2021 16:47 Відповісти
С Америки очень видно? Бесят псевдопатриоты, что живут в США...
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29.05.2021 16:52 Відповісти
а идиоты вроде тебя тебя не бесят?
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29.05.2021 16:53 Відповісти
О, а ти ще і хамло...
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29.05.2021 17:46 Відповісти
ты у нас пример вежливости и етикета?
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29.05.2021 17:52 Відповісти
Звичайно, і не тобі запроданцю нас вчити жити...
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29.05.2021 18:26 Відповісти
він просто дуже хоче в Америку
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29.05.2021 17:12 Відповісти
Дамой,свинособаки,дамой..к бьярезкам,лаптям и балалайкам в жопах..
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29.05.2021 17:13 Відповісти
I know...
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29.05.2021 17:55 Відповісти
Сегодня арабохайи ,которые даже по советским границам влезившие до 40км(в Кельбаджаре где золото наше.) на тер-ию ИндоПэриджана=Одэрбэйджана,справоцировав стрельбы(это помимо Карабаха) ОБРАТИЛИСЬ В С.Е. С ПРОСЬБОЙ О ВВОДЕ МИРОТВОРЦЕВ. Тайный План массонов Кремлевских и Макронских(хотя их истор.Родина Др.Персия) вылезает.Ну чтож начнем обьединять ВСЕХ.Кстати Ахыр Ян(Конец Горящего)=ГУРАН первоначально был написан на одэри(азэри).Кавказ Родина Богов!
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29.05.2021 17:16 Відповісти
Слушайте Ильхама.
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29.05.2021 18:04 Відповісти
Вот нахiба в Чехии стока кацаподипломатов?
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29.05.2021 17:27 Відповісти
***, скільки ж їх там.
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29.05.2021 17:27 Відповісти
даже не заморачивайтесь - все.
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29.05.2021 17:57 Відповісти
В Чехии находился центр разведывательных операций по Западной Европе
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29.05.2021 18:09 Відповісти
Украина всех призывает,а сама торгует напропалую с улусом.Давно надо готовиться к блокаде от Евразэс.А тут горючку превратили в золото.Цены на все -космические.Все живут на минималку .Львиная доля населения.Голодать начали.Даже олию украинцы внесли в разряд дорогущих деликатесов(резко снизилось потребление).Лекарства стали недоступны.Мор в Украине пенсов и слабых.Зеленскому пенсионеры глаза мулят.Решил по совету мудрых экономических советников выморить их.В США для неимущих и слабых лимит бесплатного горючего выдают.Не говоря о жратве.Оплачивают жильё,даже бомжам.Женщины Украины перестали рожать.Львиная доля роддомов- закрыты.Нельзя так издеваться над 90% населения!
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29.05.2021 18:16 Відповісти
Не забагато їх в маленькій Чехії було?!
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29.05.2021 20:42 Відповісти
 
 