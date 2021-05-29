Чехію покинули 54 російські дипломати, - прессекретар посольства РФ Брякін

54 співробітники посольства Росії в Чехії, які потрапили під скорочення, покинули європейську країну.

Про це заявив прессекретар російського посольства Микола Брякін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС.

"Перша група із 54 співробітників посольства РФ у Празі, які потрапили з ініціативи чеської сторони під скорочення, разом із членами сімей покинула територію Чехії", - сказав він.

Прессекретар уточнив, що вони вилетіли з Праги до Москви. До Росії їх доставить спецборт льотного загону "Росія".

За його словами, друга група співробітників диппредставництва разом з членами їхніх сімей у понеділок, 31 травня, у другій половині дня вилетить із Чехії також спецбортом льотного загону "Росія".

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про вислання 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. Водночас поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Читайте також: Болгарія оголосила чергового російського дипломата персоною нон грата, - МЗС країни