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Чехию покинули 54 российских дипломата, - пресс-секретарь посольства РФ Брякин

Чехию покинули 54 российских дипломата, - пресс-секретарь посольства РФ Брякин

54 сотрудника посольства России в Чехии, которые попали под сокращение, покинули европейскую страну.

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии", — сказал он.

Пресс-секретарь уточнил, что они вылетели из Праги в Москву. В Россию их доставит спецборт летного отряда "Россия".

По его словам, вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей в понедельник, 31 мая, во второй половине дня вылетит из Чехии также на спецборте летного отряда "Россия".

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Также читайте: Болгария объявила очередного российского дипломата персоной нон грата, - МИД страны

Автор: 

дипломатия (1462) россия (95381) Чехия (1701) дипломаты (635)


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Топ комментарии
+11
Напакостили в древней европейской стране, а теперь обратно в мордор. В идеале русозверей, включая рядовых ватников надо выкинуть со всех стран от Латинской Америки до Австралии.
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29.05.2021 16:12
+9
Воздух в Чехии стал чище...
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29.05.2021 16:28
+8
Вообще то 54 человека - это версия русни...
А на самом деле чехи вышвырнули почти 270 дипломатов
и технических сотрудников (с военной выправкой)...
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29.05.2021 16:15
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на месте чехов, я бы удвоил охрану везде....
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29.05.2021 16:08 Ответить
Вообще то 54 человека - это версия русни...
А на самом деле чехи вышвырнули почти 270 дипломатов
и технических сотрудников (с военной выправкой)...
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29.05.2021 16:15 Ответить
значит утроить охрану.
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29.05.2021 16:15 Ответить
Теперь посольство Мокшандии в Праге будет состоять
из 7 дипломатов и 19 тех-персонала...
вот в этих 19 и будет состоять вся охрана, плюс
уборщицы, шоферы, повара и прочая обслуга...
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29.05.2021 16:22 Ответить
таково *****...
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29.05.2021 16:32 Ответить
Уважаемый https://censor.net/ru/user/70964!
Не следует путать касапстан с угро-финскими народами(мокша, эрзя,...)
Они пострадали от касапов не меьше, чем другие народы мира.
Вспомните, хотя бы судьбу Лидии Руслановой. Она представительница народности мокша.
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29.05.2021 20:26 Ответить
Напакостили в древней европейской стране, а теперь обратно в мордор. В идеале русозверей, включая рядовых ватников надо выкинуть со всех стран от Латинской Америки до Австралии.
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29.05.2021 16:12 Ответить
назад на родные просторы...
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29.05.2021 16:14 Ответить
А как же ж неохота из чистенькой,добродушной,богатой,ухоженной Европы чураить в засранный,нищий,злобствующий на весь Мир лаптестан.- А может не нужно?
-Нужно,Федя,нужно!
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29.05.2021 20:06 Ответить
Чехия заявила о высылке 18 рашодиломатов. Срассея заявила о покидании Чехии 54 шт. И это только первая партия. Опять бомбежка Воронежа началась?
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29.05.2021 16:18 Ответить
кацапня и без высылки башаровых рвет и травит все шо увидит, а тут будет мстя...
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29.05.2021 16:20 Ответить
Воздух в Чехии стал чище...
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29.05.2021 16:28 Ответить
Покинули 54 российских "дипломата".
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29.05.2021 16:29 Ответить
_Вылезло шилом из мешка очередное нападение расии на ЕС - и НАТО! А обайден даже ни гу-гу... падла!
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29.05.2021 16:31 Ответить
54 в одной малой Чехии??? Хорошо живется родственникам Калантарянов(Лавровых) на Руси , в то время когда "колхоз не сдал план по шерсти и мяса".Армия и дипломатов тоже на горбу народа.
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29.05.2021 16:32 Ответить
боюсь мы все еще не до конца поняли шо сидит на Банковой - етот утырок еще горькими слезами отольется Украине...
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29.05.2021 16:47 Ответить
С Америки очень видно? Бесят псевдопатриоты, что живут в США...
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29.05.2021 16:52 Ответить
а идиоты вроде тебя тебя не бесят?
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29.05.2021 16:53 Ответить
О, а ти ще і хамло...
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29.05.2021 17:46 Ответить
ты у нас пример вежливости и етикета?
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29.05.2021 17:52 Ответить
Звичайно, і не тобі запроданцю нас вчити жити...
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29.05.2021 18:26 Ответить
він просто дуже хоче в Америку
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29.05.2021 17:12 Ответить
Дамой,свинособаки,дамой..к бьярезкам,лаптям и балалайкам в жопах..
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29.05.2021 17:13 Ответить
I know...
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29.05.2021 17:55 Ответить
Сегодня арабохайи ,которые даже по советским границам влезившие до 40км(в Кельбаджаре где золото наше.) на тер-ию ИндоПэриджана=Одэрбэйджана,справоцировав стрельбы(это помимо Карабаха) ОБРАТИЛИСЬ В С.Е. С ПРОСЬБОЙ О ВВОДЕ МИРОТВОРЦЕВ. Тайный План массонов Кремлевских и Макронских(хотя их истор.Родина Др.Персия) вылезает.Ну чтож начнем обьединять ВСЕХ.Кстати Ахыр Ян(Конец Горящего)=ГУРАН первоначально был написан на одэри(азэри).Кавказ Родина Богов!
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29.05.2021 17:16 Ответить
Слушайте Ильхама.
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29.05.2021 18:04 Ответить
Вот нахiба в Чехии стока кацаподипломатов?
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29.05.2021 17:27 Ответить
***, скільки ж їх там.
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29.05.2021 17:27 Ответить
даже не заморачивайтесь - все.
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29.05.2021 17:57 Ответить
В Чехии находился центр разведывательных операций по Западной Европе
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29.05.2021 18:09 Ответить
Украина всех призывает,а сама торгует напропалую с улусом.Давно надо готовиться к блокаде от Евразэс.А тут горючку превратили в золото.Цены на все -космические.Все живут на минималку .Львиная доля населения.Голодать начали.Даже олию украинцы внесли в разряд дорогущих деликатесов(резко снизилось потребление).Лекарства стали недоступны.Мор в Украине пенсов и слабых.Зеленскому пенсионеры глаза мулят.Решил по совету мудрых экономических советников выморить их.В США для неимущих и слабых лимит бесплатного горючего выдают.Не говоря о жратве.Оплачивают жильё,даже бомжам.Женщины Украины перестали рожать.Львиная доля роддомов- закрыты.Нельзя так издеваться над 90% населения!
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29.05.2021 18:16 Ответить
Не забагато їх в маленькій Чехії було?!
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29.05.2021 20:42 Ответить
 
 