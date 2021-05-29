Чехию покинули 54 российских дипломата, - пресс-секретарь посольства РФ Брякин
54 сотрудника посольства России в Чехии, которые попали под сокращение, покинули европейскую страну.
Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Первая группа, состоящая из 54 попавших по инициативе чешской стороны под сокращение сотрудников посольства РФ в Праге вместе с членами семей, покинула территорию Чехии", — сказал он.
Пресс-секретарь уточнил, что они вылетели из Праги в Москву. В Россию их доставит спецборт летного отряда "Россия".
По его словам, вторая группа сотрудников диппредставительства и членов их семей в понедельник, 31 мая, во второй половине дня вылетит из Чехии также на спецборте летного отряда "Россия".
Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.
В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.
Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.
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А на самом деле чехи вышвырнули почти 270 дипломатов
и технических сотрудников (с военной выправкой)...
из 7 дипломатов и 19 тех-персонала...
вот в этих 19 и будет состоять вся охрана, плюс
уборщицы, шоферы, повара и прочая обслуга...
Не следует путать касапстан с угро-финскими народами(мокша, эрзя,...)
Они пострадали от касапов не меьше, чем другие народы мира.
Вспомните, хотя бы судьбу Лидии Руслановой. Она представительница народности мокша.
-Нужно,Федя,нужно!