Все высланные российские дипломаты покинули Чехию

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию, вылетели в Россию из Праги.

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Коллеги вылетели в Москву в 16:40 по местному времени (17:40 мск) спецбортом летного отряда "Россия"", - сказал Брякин.

Он напомнил, что первая группа россиян в количестве 54 сотрудника посольства и членов их семей покинула Чехию в субботу, 29 мая.

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В Праге остались работать 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников. Такое же количество сотрудников будет и в посольстве Чехии в Москве.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.