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Все высланные российские дипломаты покинули Чехию

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Все высланные российские дипломаты покинули Чехию

Все российские дипломаты, которые должны были покинуть Чехию, вылетели в Россию из Праги.

Об этом заявил пресс-секретарь российского посольства Николай Брякин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

"Прагу покинула вторая группа сотрудников посольства РФ, состоящая из 60 человек, включая членов их семей. Они попали под инициированное чешской стороной сокращение штатов диппредставительств. Коллеги вылетели в Москву в 16:40 по местному времени (17:40 мск) спецбортом летного отряда "Россия"", - сказал Брякин.

Он напомнил, что первая группа россиян в количестве 54 сотрудника посольства и членов их семей покинула Чехию в субботу, 29 мая.

Читайте: Чехию покинули 54 российских дипломата, - пресс-секретарь посольства РФ Брякин

В Праге остались работать 7 дипломатов, 25 командированных административно-технических служащих и 19 принятых на месте сотрудников. Такое же количество сотрудников будет и в посольстве Чехии в Москве.

Напомним, власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. Так Прага ответила на вероятную причастность Москвы к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

По версии чешских властей, к взрыву причастны российские спецслужбы. При этом полиция Чехии объявила в розыск двух граждан РФ - Александра Петрова и Руслана Боширова, обвиняемых ранее в нападении на Скрипалей в Солсбери в Великобритании.

В МИД РФ выразили чешским властям протест и пообещали ответить на их действия. Так, российский МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов. Они должны были покинуть страну до конца 19 апреля.

Чехию в ее действиях поддержал Запад. Украина также заявила, что поддерживает действия Чехии в ответ на подтвержденную правоохранителями причастность России к взрывам на складах вооружений в 2014 году, которые привели к человеческим жертвам.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 328
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31.05.2021 18:59
+7
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 2874
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31.05.2021 19:02
+7
Гоните кацапов ссаными тряпками!!!
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31.05.2021 19:27
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Надеюсь на границе пограничники давали подсрачники ?
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31.05.2021 18:58 Ответить
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 328
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31.05.2021 18:59 Ответить
прикрыли фсбшный хаб в восточной европе.....
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31.05.2021 19:01 Ответить
На рідну тундру...
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31.05.2021 19:01 Ответить
Там багато корисного *****)))
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31.05.2021 19:07 Ответить
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 2874
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31.05.2021 19:02 Ответить
На дорожку им самая подходящая:
Все высланные российские дипломаты покинули Чехию - Цензор.НЕТ 9925
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31.05.2021 19:14 Ответить
Гоните кацапов ссаными тряпками!!!
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31.05.2021 19:27 Ответить
И воздух в Чехии сразу стал чище...
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31.05.2021 19:53 Ответить
Если утилизировать в Украине всю путинскую нечисть, то население уменьшится на несколько миллионов....
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31.05.2021 20:20 Ответить
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31.05.2021 20:20 Ответить
Усі вислані російські дипломати покинули Чехію - Цензор.НЕТ 6093
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31.05.2021 20:42 Ответить
И по медальке им "За освобождение Чехии"...
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31.05.2021 23:37 Ответить
НЕ ПОКИНУЛИ, А ПШЛИ ВОН !!!
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01.06.2021 04:18 Ответить
 
 