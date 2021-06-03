Беларусь запретила USAID работать на своей территории
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Официальный Минск отзывает решение о работе в республике Агентства США по международному развитию. Кроме этого, Беларусь сокращает численность персонала дипмиссии США.
Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Нами также отозвано решение о работе в Беларуси Агентства США по международному развитию", - отметил Глаз.
Минск также сокращает дипломатический и административно-технический персонал американской дипмиссии, сообщил Глаз.
"Сегодня в МИД был вызван Временный поверенный в делах США в Беларуси, которому объявлено об ответных мерах. В их числе сокращение дипломатического и административно-технического персонала американской дипмиссии, ужесточение визовых процедур, ограничение работы американских специалистов в Беларуси на временной основе", - сообщил Глаз.
Пресс-секретарь напомнил, что 3 июня "формально начали действовать ранее объявленные односторонние санкции США в отношении нескольких белорусских предприятий нефтехимического комплекса".
В конце мая пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США введут санкции против девяти предприятий Беларуси, Вашингтон в координации с ЕС и другими партнерами также разработают целевые санкции в отношении представителей белорусской власти.
В то же время, как сообщалось, в апреле Минфин и Госдепартамент США уже объявляли о возобновлении санкционного режима в отношении девяти государственных предприятий Беларуси.
В "черный список" Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) возвращаются "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" и "Полоцк стекловолокно".
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Скоро Білорусь увійде до паРаші у вигляді 4-х областей і таке поняття як Білорусь зникне із життя. Залишиться тільки історія, і то на деякий час. Ось так ***** принизливо забирає собі цілу країну.
Чем больше будет быковать мелкое *****, тем больше ответных мер оно получит.
Вони ж бо так старанно роками повчали тут українців політиці та клеймили їх кацапами та малоросами.
А фактично самі виявилися недолугими хробаками
в общем болотное чучхе у него получается.
ПС. За вашою "логікою" за злочини, скоєні, припустимо, міським головою, слід покарати мешканців міста, головним лікарем - медперсонал лікарні, директором школи - вчителів і т.д. Правильно? Ви також згодні бути покараним за злочини вашого шефа?
Ответь, чем были виноваты студенты, которые вышли на мирный протест в 2013м против Януковича? В чем была виновата небесная сотня? В чем вина матерей, жен, детей тех украинцев, которых убивали кацапы и их наемники в этой войне? Они же никому ничего плохого не сделали, а их оставили без сыновей, мужей, а ребенок никогда в жизни больше не сможет увидеть своего папу? Чем виновны перед россией украинские дети, за что им все это ?
Пока 25% Украины истекало кровью, добиваясь свободы от Империи, 75% украинцев и 99% белорусов для себя выбрали позицию "моя хата с краю" и "как бы чего не вышло". Они и предыдущие годы, когда в Украине случились акции "Украина без Кучмы", Помаранчевая революция, хвалили своего батьку и очень ценили "стабильность" в обмен на отсутствие прав и свобод. И вот последствия этого многолетнего конформизма сегодня постучались в их дома.
Вот ты пишешь, что усатый не имеет к предприятиям никакого отношения. А ведь на этих предприятиях весь менеджмент - ставленники его вассалов, часть жесткой вертикали власти, где никто и пукнуть не смеет без одобрения вождя. Никаких альтернативных мнений, никакой конкуренции, никаких сдержек и противовесов. Фактически Беларусь сегодня - это парк советского периода в многолетнем подчинении у феодала, так что Лукашенко имеет прямое отношение ко всему, что творится в стране, включая предприятия.
Насчет примеров с главным врачом или директором школы - аналогия неверная. Если эти люди совершают преступления, их можно арестовать и судить. В случае с диктаторами, их нужно еще выцарапать из страны или ликвидировать, что непросто и является крайней мерой. Вместо этого западные страны создают такие условия, при которых либо диктатор начинает уступать часть власти под давлением санкций и гражданских протестов, либо окончательно закручивает гайки, как Ким Чен Ын. Ведь все что нужно для того, чтобы беларусы вернулись к более-менее норальной жизни - это чтобы захвативший власть в Беларуси воздушный пират Лукашенко отпустил заложника Протасевича и его девушку, извинился перед ними и всем миром, заплатил за моральный и физический ущерб и наказал причастных к пыткам. Но Лукашенко не идет на эти простые действия, потому что для него власть и чувство собственного величия гораздо важнее жизни и благополучия какого-то маленького беларуса, включая того, что работает на предприятиях страны.
В общем, ты кидаешь камень не в тот огород.
ПС. Чомусь думав, що ти здатен адекватно мислити. Помилився, на жаль...
ПС. Подвійні стандарти? Ні, не чули...
ППС. Студенти? Небесна сотня? А хто побив тих студентів і хто вбив небесну сотню? Де розслідування? Де відкриті процеси над вбивцями з неспростовними доказами провини? При тому, що є (були, у всякому разі), тисячі фото і відео з майдану, на яких всі події зафіксовані ледь не похвилинно, є навіть з відкритими обличчями тих, хто стріляє. Чому досі не встановлені їх особи? Якщо це дійсно українські беркутівці, як стверджує офіційна пропаганда, встановити їх особи - справа максимум трьох днів. І не тільки їх, а і їх командирів і начальників, в яких вони служили підрозділах і яке завдання і за чиїм наказом виконували в будь-який момент. Але цього чомусь не зроблено. Призначено винними та засуджено (причому, знову ж, за закритими дверима) кількох якихось рядових беркутівців, які, скоріше за все, навіть і на самому майдані не були, та й по всьому. Чому це так? Думай сам...
1. Первые санкции против Беларуси введены не за смертную казнь, а за жестокое подавлением властями акций протеста белорусской оппозиции в 2010г.. Лукашенко и белорусским чиновникам был запрещен въезд на территорию ЕС. Под санкции попали прежде всего судьи и адвокаты, принимавшие участие в судебных процессах против оппозиции, а также предприятия, принадлежащие слугам Лукашенко вроде Пефтиева, банковские счета и активы других цепных псов режима.
2. Ты мне, человеку, прошедшему 2 Майдана и жившему в США, будешь рассказывать про отсутствие разницы в разгоне демонстрантов? Посмотри: на Майдане избили студентов женщин, журналистов; менты гонялись по всему Киеву за людьми, избивали, раскраивали черепа дубинками, валили на землю, ставили ноги в берцах на голову пойманным и так фотографировались. А в конце концов расстреляли более 100 человек в центре Европейского города.
А теперь посмотрим на США: случайное убийство при превышении силы полицейским одного чернокожего привело к массовым протестам, и даже при неадекватном Трампе все это не превратилось в массовую бойню, преследование оппозиции, пытки людей и судебные процессы с решениями в стиле 15 лет за плакат. Что касается протестов в Минске и реакции на них власти Беларуси, то они как раз очень похожи на те, как были в Украине при Януковиче и очень мало похоже на BLM в США при Трампе.
3. Про три дня это ты очень неудачно пошутил. Расследования по Майдану уже сейчас имеют сотни томов и тысячи страниц, это огромный объем работы. Следствием и экспертизами были установлены конкретные бойцы "Беркута", стрелявшие в людей, ты бы хоть поинтересовался результатами перед тем как называть это пропагандой. Я лично был на Институтской через пару дней после массовых убийств людей и видел отверстия от пуль в деревьях малого диаметра со стороны правительственного квартала и большего с противоположной. А до этого в нас бросали светошумовые гранаты со стороны Беркута, я лично видел как жестоко менты избивали пойманных людей, у моих знакомых сын за участие в Майдане был замучен титушками, которые скорее всего были переодетыми ментами.
Почему медленно идет следствие? Да потому что судебно-прокурорско-ментовская система -это спрут, сковырнуть который очень сложно даже имея президентский пост и большинство в парламенте. А если этого нет, да еще в стране идет война, то ломать систему, которая много лет покрывает своих - это здача огромной сложности, требующая ресурсов и времени.
Дальше - все прекрасно знают, что от рядового бойца "Беркута" или "Альфы", участвовавших в убийствах мирных протестующих на Майдане до дважды несидевшего президента - все сбежали из Украины под защиту главорка путлера, и только ты пребываешь в счастливом неведении и искренне удивляешься почему же они не наказаны. Кстати, многие преступники из бывшего "Беркута" засветились в Крыму, Москве и Минске как раз на разгонах демонстраций.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю тебе самому критически поразмыслить, хотя, сомневаюсь, что ты на это способен.
2. В держкомпаніях працює не білоруський народ?
3. Неминучий спад білоруської економіки в результаті санкцій відчує на собі якраз білоруський народ, а не лукашенко чи члени уряду. Що, "страни ЄС" цього не розуміють? Ні,прекрасно розуміють, як і розуміли твої добрі американці, коли в 30-і роки продавали Союзу верстати та інше обладнання за зерно, відібране в українських селян, прекрасно знаючи при цьому, що ті селяни в цей час помирають від голоду. Але західним панам до сраки якісь аборигени і скільки їх зубожіє та вимре. Нажитись самим та задовольнити свої амбіції будь-якою ціною - оце все, що їх цікавить.
В реальности ЕС, естественно, самостоятелен в принятии решений, с учетом необходимости согласования мнений всех его членов и разных политических партий в Европарламенте, а также интересов стран, с которыми у ЕС есть экономические или военно-политические отношения.
2. Беларусские госкомпании - не весь народ, и не весь народ Беларуси работает в госкомпаниях, попавших под санкции. Ты так договоришься до того, что Лукашенко - часть беларусского народа, плоть от плоти его, а значит санкции против усатого фюрера - санкции против народа.
3. Беларусский народ сам должен решать свою судьбу и делать свой выбор. Если бОльшая часть народа хочет обратно в совок - пусть будут готовы к тому, что невозможно пользоваться благами и технологиями развитых стран, хранить там деньги, отправлять детей на учебу, ездить на отдых и работать, при этом втихую или открыто плюя на ценности, на которых основана цивилизация этих стран. Как видно на примере последних протестов в Беларуси, когда таракан всерьез испугался, что его может ждать участь Каддафи и бегал там с автоматом, далеко не все беларусы хотят обратно в совок или мафиозное государство путина. Но, к сожалению, беларусское общество, в отличие от украинского, пока не набрало достаточно пассионарной энергии, чтобы избавиться от диктатуры захватившего власть фюрера и развернуться в сторону прогресса и цивилизации.
В конце концов, если руководство страны, избранное народом (а ведь ты считаешь, что Лукашенко честно избрал беларусский народ), не желает соблюдать законы и разделять ценности стран ЕС, какого ляда эти страны обязаны что-то там разрешать гражданам такой страны?
4. Про американцев, ответственных за убийство украинских селян - типичная манипуляция в стиле киселева и соловьева, с больной головы на здоровую. За голодомор, репрессии и убийства того времени прежде всего несет ответственность советская власть, которую Украине и Беларуси навязала россия, а также ее диктатор, подражать которому пытаются путлер и лукашенко, карательные структуры вроде НКВД, превратившиеся сегодня в ФСБ и КГБ.
Ты вообще, как-то непоследователен - то критикуешь санкции, снижающие товарооборот с недемократическими странами, то ругаешь американцев, продававших СССР станки.
Кстати, ты забыл об еще одном вашем любимом занятии - обвинять американцев в том, что они помогали СССР по программе Ленд-лиза. Или в том, что в 90-е спасли от голода "ножками Буша " нищих жителей всего пространства распадавшегося совка.
P.S. Про бессильную медицину спроси своего папу - почему он к ней не обращался, пока ты рос.