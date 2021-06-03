Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Офіційний Мінськ відкликає рішення про роботу в республіці Агентства США з міжнародного розвитку. Крім цього, Білорусь скорочує чисельність персоналу дипмісії США.
Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми також відкликали рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - зазначив Глаз.
Мінськ також скорочує дипломатичний та адміністративно-технічний персонал американської дипмісії, повідомив Глаз.
"Сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. В їх числі скорочення дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців у Білорусі на тимчасовій основі", - повідомив Глаз.
Прессекретар нагадав, що 3 червня "формально почали діяти раніше оголошені односторонні санкції США проти декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу".
Наприкінці травня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США введуть санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, Вашингтон у координації з ЄС та іншими партнерами також розроблять цільові санкції проти представників білоруської влади.
Водночас, як повідомлялося, у квітні Мінфін і Держдепартамент США вже оголошували про відновлення санкційного режиму стосовно дев'яти державних підприємств Білорусі.
У "чорний список" Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) повертаються "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".
Будь ласка, зачекайте...
Скоро Білорусь увійде до паРаші у вигляді 4-х областей і таке поняття як Білорусь зникне із життя. Залишиться тільки історія, і то на деякий час. Ось так ***** принизливо забирає собі цілу країну.
Чем больше будет быковать мелкое *****, тем больше ответных мер оно получит.
Вони ж бо так старанно роками повчали тут українців політиці та клеймили їх кацапами та малоросами.
А фактично самі виявилися недолугими хробаками
в общем болотное чучхе у него получается.
ПС. За вашою "логікою" за злочини, скоєні, припустимо, міським головою, слід покарати мешканців міста, головним лікарем - медперсонал лікарні, директором школи - вчителів і т.д. Правильно? Ви також згодні бути покараним за злочини вашого шефа?
Ответь, чем были виноваты студенты, которые вышли на мирный протест в 2013м против Януковича? В чем была виновата небесная сотня? В чем вина матерей, жен, детей тех украинцев, которых убивали кацапы и их наемники в этой войне? Они же никому ничего плохого не сделали, а их оставили без сыновей, мужей, а ребенок никогда в жизни больше не сможет увидеть своего папу? Чем виновны перед россией украинские дети, за что им все это ?
Пока 25% Украины истекало кровью, добиваясь свободы от Империи, 75% украинцев и 99% белорусов для себя выбрали позицию "моя хата с краю" и "как бы чего не вышло". Они и предыдущие годы, когда в Украине случились акции "Украина без Кучмы", Помаранчевая революция, хвалили своего батьку и очень ценили "стабильность" в обмен на отсутствие прав и свобод. И вот последствия этого многолетнего конформизма сегодня постучались в их дома.
Вот ты пишешь, что усатый не имеет к предприятиям никакого отношения. А ведь на этих предприятиях весь менеджмент - ставленники его вассалов, часть жесткой вертикали власти, где никто и пукнуть не смеет без одобрения вождя. Никаких альтернативных мнений, никакой конкуренции, никаких сдержек и противовесов. Фактически Беларусь сегодня - это парк советского периода в многолетнем подчинении у феодала, так что Лукашенко имеет прямое отношение ко всему, что творится в стране, включая предприятия.
Насчет примеров с главным врачом или директором школы - аналогия неверная. Если эти люди совершают преступления, их можно арестовать и судить. В случае с диктаторами, их нужно еще выцарапать из страны или ликвидировать, что непросто и является крайней мерой. Вместо этого западные страны создают такие условия, при которых либо диктатор начинает уступать часть власти под давлением санкций и гражданских протестов, либо окончательно закручивает гайки, как Ким Чен Ын. Ведь все что нужно для того, чтобы беларусы вернулись к более-менее норальной жизни - это чтобы захвативший власть в Беларуси воздушный пират Лукашенко отпустил заложника Протасевича и его девушку, извинился перед ними и всем миром, заплатил за моральный и физический ущерб и наказал причастных к пыткам. Но Лукашенко не идет на эти простые действия, потому что для него власть и чувство собственного величия гораздо важнее жизни и благополучия какого-то маленького беларуса, включая того, что работает на предприятиях страны.
В общем, ты кидаешь камень не в тот огород.
ПС. Чомусь думав, що ти здатен адекватно мислити. Помилився, на жаль...
ПС. Подвійні стандарти? Ні, не чули...
ППС. Студенти? Небесна сотня? А хто побив тих студентів і хто вбив небесну сотню? Де розслідування? Де відкриті процеси над вбивцями з неспростовними доказами провини? При тому, що є (були, у всякому разі), тисячі фото і відео з майдану, на яких всі події зафіксовані ледь не похвилинно, є навіть з відкритими обличчями тих, хто стріляє. Чому досі не встановлені їх особи? Якщо це дійсно українські беркутівці, як стверджує офіційна пропаганда, встановити їх особи - справа максимум трьох днів. І не тільки їх, а і їх командирів і начальників, в яких вони служили підрозділах і яке завдання і за чиїм наказом виконували в будь-який момент. Але цього чомусь не зроблено. Призначено винними та засуджено (причому, знову ж, за закритими дверима) кількох якихось рядових беркутівців, які, скоріше за все, навіть і на самому майдані не були, та й по всьому. Чому це так? Думай сам...
1. Первые санкции против Беларуси введены не за смертную казнь, а за жестокое подавлением властями акций протеста белорусской оппозиции в 2010г.. Лукашенко и белорусским чиновникам был запрещен въезд на территорию ЕС. Под санкции попали прежде всего судьи и адвокаты, принимавшие участие в судебных процессах против оппозиции, а также предприятия, принадлежащие слугам Лукашенко вроде Пефтиева, банковские счета и активы других цепных псов режима.
2. Ты мне, человеку, прошедшему 2 Майдана и жившему в США, будешь рассказывать про отсутствие разницы в разгоне демонстрантов? Посмотри: на Майдане избили студентов женщин, журналистов; менты гонялись по всему Киеву за людьми, избивали, раскраивали черепа дубинками, валили на землю, ставили ноги в берцах на голову пойманным и так фотографировались. А в конце концов расстреляли более 100 человек в центре Европейского города.
А теперь посмотрим на США: случайное убийство при превышении силы полицейским одного чернокожего привело к массовым протестам, и даже при неадекватном Трампе все это не превратилось в массовую бойню, преследование оппозиции, пытки людей и судебные процессы с решениями в стиле 15 лет за плакат. Что касается протестов в Минске и реакции на них власти Беларуси, то они как раз очень похожи на те, как были в Украине при Януковиче и очень мало похоже на BLM в США при Трампе.
3. Про три дня это ты очень неудачно пошутил. Расследования по Майдану уже сейчас имеют сотни томов и тысячи страниц, это огромный объем работы. Следствием и экспертизами были установлены конкретные бойцы "Беркута", стрелявшие в людей, ты бы хоть поинтересовался результатами перед тем как называть это пропагандой. Я лично был на Институтской через пару дней после массовых убийств людей и видел отверстия от пуль в деревьях малого диаметра со стороны правительственного квартала и большего с противоположной. А до этого в нас бросали светошумовые гранаты со стороны Беркута, я лично видел как жестоко менты избивали пойманных людей, у моих знакомых сын за участие в Майдане был замучен титушками, которые скорее всего были переодетыми ментами.
Почему медленно идет следствие? Да потому что судебно-прокурорско-ментовская система -это спрут, сковырнуть который очень сложно даже имея президентский пост и большинство в парламенте. А если этого нет, да еще в стране идет война, то ломать систему, которая много лет покрывает своих - это здача огромной сложности, требующая ресурсов и времени.
Дальше - все прекрасно знают, что от рядового бойца "Беркута" или "Альфы", участвовавших в убийствах мирных протестующих на Майдане до дважды несидевшего президента - все сбежали из Украины под защиту главорка путлера, и только ты пребываешь в счастливом неведении и искренне удивляешься почему же они не наказаны. Кстати, многие преступники из бывшего "Беркута" засветились в Крыму, Москве и Минске как раз на разгонах демонстраций.
Учитывая вышеизложенное, предлагаю тебе самому критически поразмыслить, хотя, сомневаюсь, что ты на это способен.
2. В держкомпаніях працює не білоруський народ?
3. Неминучий спад білоруської економіки в результаті санкцій відчує на собі якраз білоруський народ, а не лукашенко чи члени уряду. Що, "страни ЄС" цього не розуміють? Ні,прекрасно розуміють, як і розуміли твої добрі американці, коли в 30-і роки продавали Союзу верстати та інше обладнання за зерно, відібране в українських селян, прекрасно знаючи при цьому, що ті селяни в цей час помирають від голоду. Але західним панам до сраки якісь аборигени і скільки їх зубожіє та вимре. Нажитись самим та задовольнити свої амбіції будь-якою ціною - оце все, що їх цікавить.
В реальности ЕС, естественно, самостоятелен в принятии решений, с учетом необходимости согласования мнений всех его членов и разных политических партий в Европарламенте, а также интересов стран, с которыми у ЕС есть экономические или военно-политические отношения.
2. Беларусские госкомпании - не весь народ, и не весь народ Беларуси работает в госкомпаниях, попавших под санкции. Ты так договоришься до того, что Лукашенко - часть беларусского народа, плоть от плоти его, а значит санкции против усатого фюрера - санкции против народа.
3. Беларусский народ сам должен решать свою судьбу и делать свой выбор. Если бОльшая часть народа хочет обратно в совок - пусть будут готовы к тому, что невозможно пользоваться благами и технологиями развитых стран, хранить там деньги, отправлять детей на учебу, ездить на отдых и работать, при этом втихую или открыто плюя на ценности, на которых основана цивилизация этих стран. Как видно на примере последних протестов в Беларуси, когда таракан всерьез испугался, что его может ждать участь Каддафи и бегал там с автоматом, далеко не все беларусы хотят обратно в совок или мафиозное государство путина. Но, к сожалению, беларусское общество, в отличие от украинского, пока не набрало достаточно пассионарной энергии, чтобы избавиться от диктатуры захватившего власть фюрера и развернуться в сторону прогресса и цивилизации.
В конце концов, если руководство страны, избранное народом (а ведь ты считаешь, что Лукашенко честно избрал беларусский народ), не желает соблюдать законы и разделять ценности стран ЕС, какого ляда эти страны обязаны что-то там разрешать гражданам такой страны?
4. Про американцев, ответственных за убийство украинских селян - типичная манипуляция в стиле киселева и соловьева, с больной головы на здоровую. За голодомор, репрессии и убийства того времени прежде всего несет ответственность советская власть, которую Украине и Беларуси навязала россия, а также ее диктатор, подражать которому пытаются путлер и лукашенко, карательные структуры вроде НКВД, превратившиеся сегодня в ФСБ и КГБ.
Ты вообще, как-то непоследователен - то критикуешь санкции, снижающие товарооборот с недемократическими странами, то ругаешь американцев, продававших СССР станки.
Кстати, ты забыл об еще одном вашем любимом занятии - обвинять американцев в том, что они помогали СССР по программе Ленд-лиза. Или в том, что в 90-е спасли от голода "ножками Буша " нищих жителей всего пространства распадавшегося совка.
P.S. Про бессильную медицину спроси своего папу - почему он к ней не обращался, пока ты рос.