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Білорусь (5969) санкції (6845) США (14476)

Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території

Офіційний Мінськ відкликає рішення про роботу в республіці Агентства США з міжнародного розвитку. Крім цього, Білорусь скорочує чисельність персоналу дипмісії США.

Про це повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми також відкликали рішення про роботу в Білорусі Агентства США з міжнародного розвитку", - зазначив Глаз.

Мінськ також скорочує дипломатичний та адміністративно-технічний персонал американської дипмісії, повідомив Глаз.

"Сьогодні в МЗС був викликаний Тимчасовий повірений у справах США в Білорусі, якому оголошено про заходи у відповідь. В їх числі скорочення дипломатичного й адміністративно-технічного персоналу американської дипмісії, посилення візових процедур, обмеження роботи американських фахівців у Білорусі на тимчасовій основі", - повідомив Глаз.

Прессекретар нагадав, що 3 червня "формально почали діяти раніше оголошені односторонні санкції США проти декількох білоруських підприємств нафтохімічного комплексу".

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Наприкінці травня прессекретарка Білого дому Джен Псакі заявила, що США введуть санкції проти дев'яти підприємств Білорусі, Вашингтон у координації з ЄС та іншими партнерами також розроблять цільові санкції проти представників білоруської влади.

Водночас, як повідомлялося, у квітні Мінфін і Держдепартамент США вже оголошували про відновлення санкційного режиму стосовно дев'яти державних підприємств Білорусі.

У "чорний список" Управління з контролю над іноземними активами (OFAC) повертаються "Белнефтехим", "Нафтан", "Гродно азот", "Гродно химволокно", "Лакокраска" і "Полоцьк скловолокно".
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Топ коментарі
+10
Не губернское это дело... иметь на своей территории дипмиссии, решил бульбоупырь после встречи с фуйлом.
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03.06.2021 18:44
+8
Это замечательно.
Чем больше будет быковать мелкое *****, тем больше ответных мер оно получит.
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03.06.2021 18:44
+8
Ах, совсем забыл - закрыть Интернет и объявить кибернетику лженаукой.
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03.06.2021 18:54
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Не губернское это дело... иметь на своей территории дипмиссии, решил бульбоупырь после встречи с фуйлом.
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03.06.2021 18:44 Відповісти
Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території - Цензор.НЕТ 3854 Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території - Цензор.НЕТ 3854 Білорусь заборонила USAID працювати на своїй території - Цензор.НЕТ 9637

Скоро Білорусь увійде до паРаші у вигляді 4-х областей і таке поняття як Білорусь зникне із життя. Залишиться тільки історія, і то на деякий час. Ось так ***** принизливо забирає собі цілу країну.
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03.06.2021 22:00 Відповісти
Это замечательно.
Чем больше будет быковать мелкое *****, тем больше ответных мер оно получит.
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03.06.2021 18:44 Відповісти
Посмотрите ролик об аресте Протасевича в ютуб и поймёте, почему протесты идут на спад.
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03.06.2021 18:48 Відповісти
Да нам как-то эти протесты с воздушными шариками до одного места. Нас больше волнует тот факт, что военные базы наиболее вероятного противника появятся к северу от Киева.
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03.06.2021 18:53 Відповісти
Чем больше луку наши международные партнёры будут загонять в угол, тем быстрей там и базы появятся.
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03.06.2021 18:57 Відповісти
Он и сам себя прекрасно загоняет.
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03.06.2021 18:58 Відповісти
это все от лукавого... он передаст и сам не против тех баз... независимо от санкций и Западного мира - он махровый коммунист и привык в зубы кремлю смотреть и быть мацковским лакем.
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03.06.2021 19:05 Відповісти
Правильно. Только его не в угол загонять нужно а уничтожать
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03.06.2021 21:26 Відповісти
Как бы нас вперёд не уничтожили.
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03.06.2021 21:33 Відповісти
Чтошь. Значицца нужна нормальная армия и сильная страна. А без этого только и остаётся что мира в глазах смертельных врагов искать
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04.06.2021 10:01 Відповісти
Вот тут я батьку поддерживаю. Еще нужно запретить хождение грязных зеленых бумажек, джинсы и рок-н-ролл на всей территории БССР.
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03.06.2021 18:51 Відповісти
Ах, совсем забыл - закрыть Интернет и объявить кибернетику лженаукой.
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03.06.2021 18:54 Відповісти
Многие айтишники свалили из Белорусии, так что задел есть...
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03.06.2021 19:36 Відповісти
Закрыть выезд из белорашки, чтобы чистые белорусы не растлевались западными либеральными ценностями!
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03.06.2021 21:27 Відповісти
Бедные беларусы, вырастили такого монстра у себя. Кстати пропали на Цензоре, постоянные форумчане из Беларуси, наверное интернет вырубили)
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03.06.2021 18:51 Відповісти
Гордість за Бацьку почала розпрямляти бяларусам копита.
Вони ж бо так старанно роками повчали тут українців політиці та клеймили їх кацапами та малоросами.
А фактично самі виявилися недолугими хробаками
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03.06.2021 19:01 Відповісти
А кто цветочным терпилам доктор...
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03.06.2021 20:06 Відповісти
Більше дивує як після всього цього, білоруси взагалі дозволили піндосам знаходитись в Білорусі. Беларусь запретила USAID работать на своей территории - Цензор.НЕТ 3524
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03.06.2021 18:51 Відповісти
Ты хотел сказаь - бульбаши американцам ? Так бульбаши ничего не решают. Овощи-с.
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03.06.2021 18:55 Відповісти
слово "пиндос" - маркер недалёкого мокшанского шовиниста
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03.06.2021 21:29 Відповісти
где же теперь лукавый харчеваться станет?
в общем болотное чучхе у него получается.
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03.06.2021 18:59 Відповісти
Оно теперь на подсосе будет у более крупного пуйла.
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03.06.2021 19:00 Відповісти
хитрожопая гейроппа теперь ему бабла не даст. даст только глубокую озабоченность.
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03.06.2021 19:01 Відповісти
Колхозник децствует по кальке кремля.
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03.06.2021 19:45 Відповісти
Не под кальку действует, там бульбострана - гольная калька кацапстана.
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03.06.2021 20:04 Відповісти
Да. Это шоб американцы не выведали секреты колхоза по выращиванию бульбы😜
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03.06.2021 19:54 Відповісти
Бацька разрешил военные кацапобазы располагать в Беларуси (покомфортней) несколько лет назад, так шо санкции не являются причиной кацапомилитаризации Беларуси... Ща - тока щимить бацьку всем миром. Бо оно хитросделанное... Хочет кацапонефть по льготной цене перерабатывать и впарывать налево-направо в тридорога бульбобензин , в частности , нам, имея перевес в торговом сальдо с нами - втюривает нам больше чем у нас покупает... Но не долго будет фрайер веселиться. Кацапы уже лимитировали отпуск бульбохитросделанной сытыране кацапонефть. Недостачу кацапы сами втюривают бульбофюреру втридорога... и эта тенденция прогрессирует(химудобрения , мясо-молочка), бо кацапы уже сами скоро основательно положат зубы на полку (за ненадобностью)... Так шо всем запасаться попкорном... Тем более , шо не за горами в нарапсее, по всем каналам, будут транслировать шлягер "Лебединое озеро". А за лаштунками большие кацаподыкуны будут друг друга иметь на поражение, в попытке овладеть освободившимся пынеместом, а там и таукитайцы дадут о себе знать, не зря же пыня в Космос взвыл, мол мало не покажется тому , кто вздумает Сибирь оттяпать... Так шо бульбофюреру - гаплык. Но нам не легче , бо злыдари ябатьки с любителями цветочных букетиков, в пострыгорыче время потянутся к нам(харчеваться).
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03.06.2021 20:01 Відповісти
Русский мир пришел к бульбашам, в скором времени будете жить с шиком, как в лнр - днр, спросите их,им точно подобается,или не очень.
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03.06.2021 20:32 Відповісти
Не розумію, чим завинили підприємства, на які накладено санкції, перед американцями?
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03.06.2021 23:08 Відповісти
Так предприятия же принадлежат государтству, государство принадлежит усатому, усатый принадлежит плешивому, и оба быкуют перед американцами. Понятная логическая цепь?
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04.06.2021 06:21 Відповісти
Ні, не зрозумів. Ще раз ставлю питання: чим завинили підприємства (а конкретно, всі, хто на ньому працюють, бо страждатимуть від санкцій саме вони, а не усатий, який насправді до тих підприємств ніяким боком не відноситься, він не власник їх і навіть не директор, і не він залишиться без зарплати і без роботи, а працівники підприємств) перед американцями?
ПС. За вашою "логікою" за злочини, скоєні, припустимо, міським головою, слід покарати мешканців міста, головним лікарем - медперсонал лікарні, директором школи - вчителів і т.д. Правильно? Ви також згодні бути покараним за злочини вашого шефа?
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04.06.2021 20:41 Відповісти
Вот 73% тоже не понимают. Попробую пояснить.

Ответь, чем были виноваты студенты, которые вышли на мирный протест в 2013м против Януковича? В чем была виновата небесная сотня? В чем вина матерей, жен, детей тех украинцев, которых убивали кацапы и их наемники в этой войне? Они же никому ничего плохого не сделали, а их оставили без сыновей, мужей, а ребенок никогда в жизни больше не сможет увидеть своего папу? Чем виновны перед россией украинские дети, за что им все это ?

Пока 25% Украины истекало кровью, добиваясь свободы от Империи, 75% украинцев и 99% белорусов для себя выбрали позицию "моя хата с краю" и "как бы чего не вышло". Они и предыдущие годы, когда в Украине случились акции "Украина без Кучмы", Помаранчевая революция, хвалили своего батьку и очень ценили "стабильность" в обмен на отсутствие прав и свобод. И вот последствия этого многолетнего конформизма сегодня постучались в их дома.

Вот ты пишешь, что усатый не имеет к предприятиям никакого отношения. А ведь на этих предприятиях весь менеджмент - ставленники его вассалов, часть жесткой вертикали власти, где никто и пукнуть не смеет без одобрения вождя. Никаких альтернативных мнений, никакой конкуренции, никаких сдержек и противовесов. Фактически Беларусь сегодня - это парк советского периода в многолетнем подчинении у феодала, так что Лукашенко имеет прямое отношение ко всему, что творится в стране, включая предприятия.

Насчет примеров с главным врачом или директором школы - аналогия неверная. Если эти люди совершают преступления, их можно арестовать и судить. В случае с диктаторами, их нужно еще выцарапать из страны или ликвидировать, что непросто и является крайней мерой. Вместо этого западные страны создают такие условия, при которых либо диктатор начинает уступать часть власти под давлением санкций и гражданских протестов, либо окончательно закручивает гайки, как Ким Чен Ын. Ведь все что нужно для того, чтобы беларусы вернулись к более-менее норальной жизни - это чтобы захвативший власть в Беларуси воздушный пират Лукашенко отпустил заложника Протасевича и его девушку, извинился перед ними и всем миром, заплатил за моральный и физический ущерб и наказал причастных к пыткам. Но Лукашенко не идет на эти простые действия, потому что для него власть и чувство собственного величия гораздо важнее жизни и благополучия какого-то маленького беларуса, включая того, что работает на предприятиях страны.

В общем, ты кидаешь камень не в тот огород.
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04.06.2021 21:22 Відповісти
Тобто, санкції за те, що не хочуть скидати невигідного америці Лукашенка? А повинні? З якого переляку народи повинні обирати собі президентів вигідних комусь, а не собі? З якого переляку білоруси повинні були майданити? І до чого тут студенти?
ПС. Чомусь думав, що ти здатен адекватно мислити. Помилився, на жаль...
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04.06.2021 22:56 Відповісти
"невигідного америці Лукашенка" - неверный ответ. А теперь правильный ответ: невыгодного беларусам Лукашенко, который довел внешнюю политику до состояния, в котором Беларусь перессорилась практически со всеми соседними странами и быстро превращается в страну-изгоя а экономику до состояния, когда за ее спасение нужно отдать государственный суверенитет Кремлю.
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05.06.2021 00:08 Відповісти
Санкції проти Білорусі введені вже давно, в тому числі і за смертну кару. При тому, що проти америки за неї чомусь ніхто не вводить. Лукашенко диктатор? Та проти того ж Ердогана він взірець справжнього демократа. Отам, в Туреччині, і справжня цензура, і політв"язні, і порушення прав людини, але, чомусь, проти Ердогана ніхто і рота не розкриє. Розгін демонстрантів? Знайди і подивись як розганяли демонстрації в демократичній Європі хоча б за останні півроку - рік. Але на цей рахунок чомусь знов тиша...
ПС. Подвійні стандарти? Ні, не чули...
ППС. Студенти? Небесна сотня? А хто побив тих студентів і хто вбив небесну сотню? Де розслідування? Де відкриті процеси над вбивцями з неспростовними доказами провини? При тому, що є (були, у всякому разі), тисячі фото і відео з майдану, на яких всі події зафіксовані ледь не похвилинно, є навіть з відкритими обличчями тих, хто стріляє. Чому досі не встановлені їх особи? Якщо це дійсно українські беркутівці, як стверджує офіційна пропаганда, встановити їх особи - справа максимум трьох днів. І не тільки їх, а і їх командирів і начальників, в яких вони служили підрозділах і яке завдання і за чиїм наказом виконували в будь-який момент. Але цього чомусь не зроблено. Призначено винними та засуджено (причому, знову ж, за закритими дверима) кількох якихось рядових беркутівців, які, скоріше за все, навіть і на самому майдані не були, та й по всьому. Чому це так? Думай сам...
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05.06.2021 01:10 Відповісти
Очередная порция бреда от тебя.

1. Первые санкции против Беларуси введены не за смертную казнь, а за жестокое подавлением властями акций протеста белорусской оппозиции в 2010г.. Лукашенко и белорусским чиновникам был запрещен въезд на территорию ЕС. Под санкции попали прежде всего судьи и адвокаты, принимавшие участие в судебных процессах против оппозиции, а также предприятия, принадлежащие слугам Лукашенко вроде Пефтиева, банковские счета и активы других цепных псов режима.

2. Ты мне, человеку, прошедшему 2 Майдана и жившему в США, будешь рассказывать про отсутствие разницы в разгоне демонстрантов? Посмотри: на Майдане избили студентов женщин, журналистов; менты гонялись по всему Киеву за людьми, избивали, раскраивали черепа дубинками, валили на землю, ставили ноги в берцах на голову пойманным и так фотографировались. А в конце концов расстреляли более 100 человек в центре Европейского города.
А теперь посмотрим на США: случайное убийство при превышении силы полицейским одного чернокожего привело к массовым протестам, и даже при неадекватном Трампе все это не превратилось в массовую бойню, преследование оппозиции, пытки людей и судебные процессы с решениями в стиле 15 лет за плакат. Что касается протестов в Минске и реакции на них власти Беларуси, то они как раз очень похожи на те, как были в Украине при Януковиче и очень мало похоже на BLM в США при Трампе.

3. Про три дня это ты очень неудачно пошутил. Расследования по Майдану уже сейчас имеют сотни томов и тысячи страниц, это огромный объем работы. Следствием и экспертизами были установлены конкретные бойцы "Беркута", стрелявшие в людей, ты бы хоть поинтересовался результатами перед тем как называть это пропагандой. Я лично был на Институтской через пару дней после массовых убийств людей и видел отверстия от пуль в деревьях малого диаметра со стороны правительственного квартала и большего с противоположной. А до этого в нас бросали светошумовые гранаты со стороны Беркута, я лично видел как жестоко менты избивали пойманных людей, у моих знакомых сын за участие в Майдане был замучен титушками, которые скорее всего были переодетыми ментами.
Почему медленно идет следствие? Да потому что судебно-прокурорско-ментовская система -это спрут, сковырнуть который очень сложно даже имея президентский пост и большинство в парламенте. А если этого нет, да еще в стране идет война, то ломать систему, которая много лет покрывает своих - это здача огромной сложности, требующая ресурсов и времени.
Дальше - все прекрасно знают, что от рядового бойца "Беркута" или "Альфы", участвовавших в убийствах мирных протестующих на Майдане до дважды несидевшего президента - все сбежали из Украины под защиту главорка путлера, и только ты пребываешь в счастливом неведении и искренне удивляешься почему же они не наказаны. Кстати, многие преступники из бывшего "Беркута" засветились в Крыму, Москве и Минске как раз на разгонах демонстраций.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю тебе самому критически поразмыслить, хотя, сомневаюсь, что ты на это способен.
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07.06.2021 06:19 Відповісти
Кстати, ты бы хоть матчасть изучил, а то у тебя во всем американцы виноваты (как, собственно у многих совкодрочеров). Это ЕС готовит санкции против Минска в ответ на инцидент с Ryanair. Все страны ЕС согласны с введением санкций после вынужденной посадки самолета Ryanair в Минске. Ониз атронут госавиакомпании, представителей правительства, армии и авиации. И где ты в этом усмотрел геноцид беларусского народа фашиствующими американцами?
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05.06.2021 00:59 Відповісти
1. ЄС абсолютно не самостійний. Якщо ти цього досі не знаєш, то тут медицина безсила.
2. В держкомпаніях працює не білоруський народ?
3. Неминучий спад білоруської економіки в результаті санкцій відчує на собі якраз білоруський народ, а не лукашенко чи члени уряду. Що, "страни ЄС" цього не розуміють? Ні,прекрасно розуміють, як і розуміли твої добрі американці, коли в 30-і роки продавали Союзу верстати та інше обладнання за зерно, відібране в українських селян, прекрасно знаючи при цьому, що ті селяни в цей час помирають від голоду. Але західним панам до сраки якісь аборигени і скільки їх зубожіє та вимре. Нажитись самим та задовольнити свої амбіції будь-якою ціною - оце все, що їх цікавить.
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05.06.2021 01:29 Відповісти
1. У вас, апологетов совка и любителей сильной руки вроде сталина и путлера, никто не самостоятелен. Где это видано, чтоб люди сами решали свою судьбу? Только тоталитарный режим, только вождь-диктатор или, на худой конец, масонский заговор и мировое правительство во главе с рептилоидами с планеты Нубиру - вот истинные пастухи заблудшего человеческого стада.
В реальности ЕС, естественно, самостоятелен в принятии решений, с учетом необходимости согласования мнений всех его членов и разных политических партий в Европарламенте, а также интересов стран, с которыми у ЕС есть экономические или военно-политические отношения.

2. Беларусские госкомпании - не весь народ, и не весь народ Беларуси работает в госкомпаниях, попавших под санкции. Ты так договоришься до того, что Лукашенко - часть беларусского народа, плоть от плоти его, а значит санкции против усатого фюрера - санкции против народа.

3. Беларусский народ сам должен решать свою судьбу и делать свой выбор. Если бОльшая часть народа хочет обратно в совок - пусть будут готовы к тому, что невозможно пользоваться благами и технологиями развитых стран, хранить там деньги, отправлять детей на учебу, ездить на отдых и работать, при этом втихую или открыто плюя на ценности, на которых основана цивилизация этих стран. Как видно на примере последних протестов в Беларуси, когда таракан всерьез испугался, что его может ждать участь Каддафи и бегал там с автоматом, далеко не все беларусы хотят обратно в совок или мафиозное государство путина. Но, к сожалению, беларусское общество, в отличие от украинского, пока не набрало достаточно пассионарной энергии, чтобы избавиться от диктатуры захватившего власть фюрера и развернуться в сторону прогресса и цивилизации.
В конце концов, если руководство страны, избранное народом (а ведь ты считаешь, что Лукашенко честно избрал беларусский народ), не желает соблюдать законы и разделять ценности стран ЕС, какого ляда эти страны обязаны что-то там разрешать гражданам такой страны?

4. Про американцев, ответственных за убийство украинских селян - типичная манипуляция в стиле киселева и соловьева, с больной головы на здоровую. За голодомор, репрессии и убийства того времени прежде всего несет ответственность советская власть, которую Украине и Беларуси навязала россия, а также ее диктатор, подражать которому пытаются путлер и лукашенко, карательные структуры вроде НКВД, превратившиеся сегодня в ФСБ и КГБ.
Ты вообще, как-то непоследователен - то критикуешь санкции, снижающие товарооборот с недемократическими странами, то ругаешь американцев, продававших СССР станки.
Кстати, ты забыл об еще одном вашем любимом занятии - обвинять американцев в том, что они помогали СССР по программе Ленд-лиза. Или в том, что в 90-е спасли от голода "ножками Буша " нищих жителей всего пространства распадавшегося совка.

P.S. Про бессильную медицину спроси своего папу - почему он к ней не обращался, пока ты рос.
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07.06.2021 07:04 Відповісти
 
 