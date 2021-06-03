Российские силовики отпустили оппозиционного политика Гудкова через 48 часов после задержания
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Бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова отпустили спустя 48 часов с момента задержания. Меру пресечения ему избирать не стали.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Силовики высадили Гудкова в центре Москвы. Следствие не стало обращаться в суд для избрания ему меры пресечения.
После освобождения Гудков рассказал, что статус подозреваемого с него не снят, и предположил, что "они не остановятся", имея в виду свое уголовное преследование. Возбужденное против него дело Гудков назвал "абсурдным делом о вонючем подвале".
Дмитрию Гудкову ранее присвоили статус подозреваемого по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а потерпевшим выступает Департамент городского имущества, который является собственником помещения. За один день было проведено 11 обысков. Первого июня политика задержали на двое суток. Кроме того, задержана и находится в статусе подозреваемой тетя Гудкова Ирина Ермилова.
Сам Дмитрий Гудков утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. "Гудков считает, что происходящее связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму", – сказал ответственный секретарь столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников, который посетил политика в ИВС.
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Владимир Пастухов
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Сценарий 89 года - это все-таки революция сверху, это, по сути, верхушечный переворот, который стал возможен вследствие того, что настроенная на модернизацию и реформы группировка привела тихой сапой к власти своего человека, это была такая двухходовочка. Сначала Андропов как бы осознал необходимость реформ, консервативных, реакционных, но, тем не менее, продвинул человека, который готов был эти реформы осуществлять. Этот человек пошел своим, а не андроповским путем. И в результате ссср и россии была навязана революция, к которой она, общество в целом, как выяснилось позднее, не была готова. И поэтому все это было очень болезненно. Это вот один вариант.
А второй вариант - это когда режим не собирается меняться совершенно, держится до последнего. Сказал мне в свое время один очень уважаемый человек, бывавший на приеме в Кремле еще где-то в 2005 году. Он сказал: «Володя, эти ребята будут отстреливаться на лестнице». И это было еще задолго до всех основных событий. Мне это показалось преувеличением. Теперь я понимаю, что люди старшего поколения мудры.
То есть, если режим будет отстреливаться на лестнице, то у него один путь - милитаризация, которая рано или поздно перейдет к войне, масштабной, сильно превосходящей все то, что мы наблюдали в Грузии, Украине, Сирии, Ливии и Центральной Африканской Республике. И дальше эта война приведет к дестабилизации того механизма, который существует. И к дезорганизации. И в какой-то критический момент, когда, грубо говоря, происходит физическая перемена лиц у власти, ситуация не удерживается.
Вот такой сценарий, который казался несколько лет назад маловероятным, и который является совершенно нежелательным, он становится все более и более вероятным.....