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Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei

Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белого дома.

Документ вступает в силу 2 августа.

"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - говорится в сообщении.

Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Напомним, Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госспецсвязь и "Huawei Украина" заключили меморандум о партнерстве в сфере кибербезопасности

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+15
злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится.
Borislav Bereza
Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
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04.06.2021 03:41
+7
Шо ты мелишь дурак
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04.06.2021 06:56
+6
Перемог вам на лопаті
До речі, оці вибрики і "предъявы" Зеленського навряд пройдуть безкарно для України. Міжнародна дипломатія - це тобі не 95й Квартал, базар треба фільтрувати, Вова.
Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei - Цензор.НЕТ 4466
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04.06.2021 03:44
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-- чинчики себе и так наворуют... -- им Байден уже не указ...
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04.06.2021 01:29 Ответить
Тупая отмазка от обвинений в коррумпированности Китаем через сыночка Хантера, получившего «для биг гая» полтора миллиарда долларов «инвестиций» в его «бизнесы».
Типа «санкции» против каких-то пром. производств - и НОЛЬ ВНИМАНИЯ на наличие сотен тысяч китайских студентов в лучших ВУЗах США, получающих драгоценные знания на вывоз в Китай. Не считая натурализованных китайских профессоров и специалистов, имеющих доступ к новейшим достижениям науки и технологий. При этом, они же воспитывают молодых американцев в духе коммунистических идей, что однозначно ведёт к краху страны. Молодежь в США поголовно отравлена этой дрянью, «победа» демсов - тому подтверждение.
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04.06.2021 02:01 Ответить
"Не считая натурализованных китайских профессоров и специалистов"

Байден плохой потому что концлагеря для китайцев не построил?.. Трампофакеры это нечто )))
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04.06.2021 10:45 Ответить
очнулись, я иногда худею от медлительной реакции штатов , даже вспоминаю задорнова, только с вопросом- они что там тупые нах..й?
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04.06.2021 02:15 Ответить
Да,тупые.экономика Китая ослабит америкосов
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04.06.2021 06:03 Ответить
злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится.
Borislav Bereza
Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
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04.06.2021 03:41 Ответить
Перемог вам на лопаті
До речі, оці вибрики і "предъявы" Зеленського навряд пройдуть безкарно для України. Міжнародна дипломатія - це тобі не 95й Квартал, базар треба фільтрувати, Вова.
Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei - Цензор.НЕТ 4466
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04.06.2021 03:44 Ответить
Зеленский должен отправится в Китай и предложить Китаю для удовлетворения своих потребностей в промышленной продукции Украинские ресурсы. Тоже самое нужно сделать с странами Запада. Сказать им, что Китай будет для своих потребностей покупать Украинские ресурсы и Западным компаниям нужно поторопиться, чтобы Китай не урвал вообще вперед, чтобы Запад тоже покупал Украинские ресурсы для своих потребностях в промышленной продукции. Типа челночной дипломатии при которой Украина увеличит свой экспорт до астрономических масштабов и Украина с экспорта ресурсов разбогатеет, как ОАЭ и даже круче!
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04.06.2021 04:02 Ответить
Шо ты мелишь дурак
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04.06.2021 06:56 Ответить
Ты где такой ганджубас берешь?
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04.06.2021 08:27 Ответить
а как насчет запрета инвестировать китаезам в образовательные программы, университеты
они засылают шпионов которые потом устраиваются в IT компании с единственной целью украсть технологии для поднебесной империи
надо всех к ногтю жаль Трамп не успел их всех прижучить и загнать в 1950-е когда они жрали воробьев
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04.06.2021 05:21 Ответить
Слыш,запрет,незабывай и помни,ты ешь спишь смотриш играешь ходишь,всё в китайском на китайском и в китайском, чтобы ты делал без китайцев вообще?запрет он бы ввел!
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04.06.2021 06:46 Ответить
Умнейший и трудолюбивый народ в отличии от зазравшихся амеров, бургеров итд.
Отмазки шпионские, тупое шапито. Тут амеры на первом месте-закладки скоро в чайники пихать будут. Причина одна - Китай потихоньку отжимает лидирующие компании штатов. Обидно им в общем
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04.06.2021 07:20 Ответить
,совок "трудолюбивый" тоже отжимал у штатов и "Буран" и "ТУ-144" и не только Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei - Цензор.НЕТ 5263
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04.06.2021 08:23 Ответить
Так точно, причем до смешного доходило: копирования цвета проводов в бортовой разводке Как сдирали микросхемы на Квазаре, нпп.Символе (Сатурн), нпп.Королева и это только знаю не понаслышке, а кое где и принимал участие- ну время такое было
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09.06.2021 22:07 Ответить
Вася ты кто сунь хунь в чай ты вообще помысли головой хотя ее нет у тебя
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04.06.2021 06:58 Ответить
За америкосов топишь?и флаг у тебя какой-то не наш,здесь такое не прокатит,америкашка
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04.06.2021 07:38 Ответить
рузькэ?
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04.06.2021 07:42 Ответить
Крестовый поход против Китая неизбежен,считает ряд экспертоф. Якобы основная цель встречи Байдена с Пыней это переговоры по Китаю. То такэ,как говорится,... Похоже Син с товарищами уверовали в свою роль планетарных гегемонов, и обязательно дадут повод для Крестового похода, например, армию на Тайвань пошлют. Не зря американская разведка достала из загашника доказательства утечки вируса в Ухани, уже очевидно, что эта тема начало большой Игры Сша против Китая.
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04.06.2021 07:47 Ответить
странная политика санкций, больше похожая на продвижение каких-то своих личных интересов.
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04.06.2021 08:34 Ответить
Американці і чесна конкуренція - абсолютно несумісні поняття.
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04.06.2021 23:01 Ответить
А Китай-то им чем не угодил. Как же Запад боится развития кого-то кроме себя.
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04.06.2021 08:45 Ответить
Дедушка так "дешевые" айфоны, айпады..... продвигает в массы, за дольку малую Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei - Цензор.НЕТ 2436
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04.06.2021 09:10 Ответить
Прокси поменяй, чудило с нижнего тагила Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei - Цензор.НЕТ 9214
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04.06.2021 09:25 Ответить
США практично воюють проти світового комуняцького режиму. Ті, хто в захваті від еконмічних успіхів, працелюбності та миролюбивості китайців, подивіться хоча б відоси ютубних каналів "serpentza" , "China uncensored", й не будьте "полезными идиотами", не ведіться на коммі-пропаганду.
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04.06.2021 11:06 Ответить
Китайцы должны направить свою энергию на подминание России, а не на гонку с США.
Хрущёв уже гонялся.
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04.06.2021 20:40 Ответить
 
 