Байден запретил инвестировать в 59 китайских компаний, включая Huawei
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Президент США Джо Байден подписал указ о внесении 59 китайских компаний в "черный список". Среди них - одна из крупнейших компаний в сфере телекоммуникаций Huawei, подозреваемая в шпионаже на КНР.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белого дома.
Документ вступает в силу 2 августа.
"Исполнительный указ позволяет США запрещать инвестиции в китайские компании, которые подрывают безопасность или демократические ценности США и наших союзников. Указ не позволяет инвестициям США поддерживать китайский оборонный сектор", - говорится в сообщении.
Запрет распространяется также на производителя авиатехники Aviation Industry Corporation of China, на телекоммуникационные компании China Mobile Communications Group и China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а также на компанию по производству микроэлектроники Semiconductor Manufacturing International Corporation.
Напомним, Минторг США включил Huawei в "черный список" еще в 2019 году. Такое решение было принято из-за того, что деятельность компании противоречит интересам национальной безопасности США.
Пожалуйста, подождите...
Типа «санкции» против каких-то пром. производств - и НОЛЬ ВНИМАНИЯ на наличие сотен тысяч китайских студентов в лучших ВУЗах США, получающих драгоценные знания на вывоз в Китай. Не считая натурализованных китайских профессоров и специалистов, имеющих доступ к новейшим достижениям науки и технологий. При этом, они же воспитывают молодых американцев в духе коммунистических идей, что однозначно ведёт к краху страны. Молодежь в США поголовно отравлена этой дрянью, «победа» демсов - тому подтверждение.
Байден плохой потому что концлагеря для китайцев не построил?.. Трампофакеры это нечто )))
Borislav Bereza
Сначала Владимир Александрович громко спросил у Байдена почему Украина ещё не в НАТО? Затем он решил переложить вину с себя на американского президента и ляпнул, что снятие санкций с "Северного потока-2" будет проигрышем США и лично Байдена. Так вот, злые языки с Банковой рассказывают, что уже после того, как Зеленский дважды упомянул Байдена, ему сообщили из Вашингтонщины, что если он ещё раз так упомянет хозяина Белого дома, то тогда уже в США упомянут Зеленского. И это упоминание ему точно не понравится. Потому что фамилию Зеленского и его окружения может обоснованно упомянуть не президент США, а например, FinCEN. Что такое FinCEN? Это сокращенное название бюро, которое занимается борьбой с отмыванием денег (Financial Crimes Enforcement Network) и работает при Департаменте финансов США. Думаю, что теперь мы не скоро услышим фамилию Байдена от шестого президента Украины в контексте любых требований или обвинений.
Но мне теперь интересно с кем следующим он испортит отношения?
До речі, оці вибрики і "предъявы" Зеленського навряд пройдуть безкарно для України. Міжнародна дипломатія - це тобі не 95й Квартал, базар треба фільтрувати, Вова.
они засылают шпионов которые потом устраиваются в IT компании с единственной целью украсть технологии для поднебесной империи
надо всех к ногтю жаль Трамп не успел их всех прижучить и загнать в 1950-е когда они жрали воробьев
Отмазки шпионские, тупое шапито. Тут амеры на первом месте-закладки скоро в чайники пихать будут. Причина одна - Китай потихоньку отжимает лидирующие компании штатов. Обидно им в общем
Хрущёв уже гонялся.