Байден заборонив інвестувати в 59 китайських компаній, включно з Huawei

Президент США Джо Байден підписав указ про внесення 59 китайських компаній до "чорного списку". Серед них - одна з найбільших компаній у сфері телекомунікацій Huawei, підозрювана в шпигунстві на КНР.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Білого дому.

Документ набуває чинності 2 серпня.

"Виконавчий указ дозволяє США забороняти інвестиції в китайські компанії, які підривають безпеку або демократичні цінності США і наших союзників. Указ не дозволяє інвестиціям США підтримувати китайський оборонний сектор", - йдеться в повідомленні.

Заборона поширюється також на виробника авіатехніки Aviation Industry Corporation of China, на телекомунікаційні компанії China Mobile Communications Group та China Telecommunications Corporation, China United Network Communications Group, а також на компанію з виробництва мікроелектроніки Semiconductor Manufacturing International Corporation.

Нагадаємо, Мінторг США включив Huawei до "чорного списку" ще в 2019 році. Таке рішення було ухвалено через те, що діяльність компанії суперечить інтересам національної безпеки США.

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