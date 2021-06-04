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В Евросоюзе приступили к вакцинации подростков

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

В Евросоюзе приступили к вакцинации подростков

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Euronews.

Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эмманюэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность вакцинации от коронавируса набирает обороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.

Но необходимость прививать подростков ставится по сомнение во многих странах, в том числе Румынии: "Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно".

"Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете", - поясняет врач.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЮНИСЕФ доставил в Украину 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках глобальной инициативы COVAX

В то же время Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на то, что во многих странах мира вакцина для коронавируса по-прежнему не доступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны способствовать сокращению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне.

Напомним, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Кроме того, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.
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Топ комментарии
+2
Ну зачем вы так говорите,из нашего коллектива 150чел.захотели уколоться только 7!бесплатно!
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04.06.2021 08:11
+2
2020 - коронавірус, коронавірус, коронавірус...
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
2023 - 1984...

Досі нема публікацій у науково рецензованих журналах про виділення субстанції, яку називають вірусом SARS-COV-2.
Досі нема роботи, яка підтверджує виникнення симптомів хвороби COVID-19 від інфікування цим вірусом.
Отже як можна зробити вакцини від вірусу, який досі не виділений?
Хто і для чого кричить цілими днями з кожного тостера про вакцинацію?
Хто приховує важкі наслідки для імунної системи від приймання цих вакцин?
Чому вже рік на кожному стовбі висить обладнання 5G, якщо ця технологія зв'язку досі в Україні офіційно не використовується?
Чому на цьому обладнанні нема жодного маркування та не вказано ані фірми виробника, ані підприємства експлуатанта?
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04.06.2021 08:34
+2
Штрикайте-штрикайте ...
Навіть =переможець= Ізраїль мусив визнати зв*язок вакцинки з міокардитами у молодих людей ... В інших країнах - те саме: американці теж писали.
Але баранів не жаль.
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04.06.2021 08:37
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Правила форума Совет форумчан
А в Украине, где правят квартальные жлобы, даже нормальную вакцину не закупили.
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04.06.2021 08:00 Ответить
И что характерно: почти четверть избирателей дебилизм зелевласти устраивает. Вот как это у них получается? Секта мазохистов?
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04.06.2021 08:09 Ответить
работают социальные законы - если рассматривать общество как организм, а особей как клетки - больные, гнилые или просто отставшие в развитии клетки самуничтожаются.
И так по вертикали.
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04.06.2021 08:24 Ответить
Ну зачем вы так говорите,из нашего коллектива 150чел.захотели уколоться только 7!бесплатно!
показать весь комментарий
04.06.2021 08:11 Ответить
2020 - коронавірус, коронавірус, коронавірус...
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
2023 - 1984...

Досі нема публікацій у науково рецензованих журналах про виділення субстанції, яку називають вірусом SARS-COV-2.
Досі нема роботи, яка підтверджує виникнення симптомів хвороби COVID-19 від інфікування цим вірусом.
Отже як можна зробити вакцини від вірусу, який досі не виділений?
Хто і для чого кричить цілими днями з кожного тостера про вакцинацію?
Хто приховує важкі наслідки для імунної системи від приймання цих вакцин?
Чому вже рік на кожному стовбі висить обладнання 5G, якщо ця технологія зв'язку досі в Україні офіційно не використовується?
Чому на цьому обладнанні нема жодного маркування та не вказано ані фірми виробника, ані підприємства експлуатанта?
показать весь комментарий
04.06.2021 08:34 Ответить
У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків - Цензор.НЕТ 8062
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04.06.2021 11:51 Ответить
Штрикайте-штрикайте ...
Навіть =переможець= Ізраїль мусив визнати зв*язок вакцинки з міокардитами у молодих людей ... В інших країнах - те саме: американці теж писали.
Але баранів не жаль.
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04.06.2021 08:37 Ответить
Саме так.
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04.06.2021 09:07 Ответить
а у нас сегодня главная новость клоуна укололи, та шоб он просрался и помер.
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04.06.2021 08:43 Ответить
придурки. РНК вакцина ранее никогда и никем не использовалась в мире, не имеет никаких исследований по безопасности и отдаленным последствиям. Прививать ими что взрослых, а особенно детей - безумие.
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04.06.2021 14:00 Ответить
Вероятнее всего, в богатых странах наступает фаза самодеструкции .
Как в знаменитом научном эксперименте с мышами .
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04.06.2021 14:22 Ответить
расскажите за этот эксперимент)
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04.06.2021 16:00 Ответить
Эксперимент "Вселенная25", "Рай мышей" - в интернете много статей и документальных фильмов про это.
Вывод один- когда какое-то сообщество очень хорошо живет, оно начинает саморазрушаться и вымирает.
Прививка от к...д19 европейским детям это доказывает.
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04.06.2021 23:29 Ответить
 
 