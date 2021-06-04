В Евросоюзе приступили к вакцинации подростков

Европа приступает к вакцинации несовершеннолетних. Разрешение на использование вакцины Pfizer/BioNTech с 12 лет было выдано Европейским агентством лекарственных средств в конце мая.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщает Euronews.

Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.

Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эмманюэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность вакцинации от коронавируса набирает обороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.

Но необходимость прививать подростков ставится по сомнение во многих странах, в том числе Румынии: "Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно".

"Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете", - поясняет врач.

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В то же время Всемирная организация здравоохранения обращает внимание на то, что во многих странах мира вакцина для коронавируса по-прежнему не доступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны способствовать сокращению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне.

Напомним, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.

Кроме того, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.