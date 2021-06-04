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У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків

Європа розпочинає вакцинацію неповнолітніх. Дозвіл на використання вакцини Pfizer/BioNTech із 12 років було видано Європейським агентством лікарських засобів наприкінці травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Euronews.

Вже з 1 червня вакцинація підлітків розпочалася в Італії та Румунії.

У Франції вони зможуть зробити щеплення за згодою батьків із 15 червня. Про це в середу оголосив президент Емманюель Макрон. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, вакцинація підлітків не буде обов'язковою, хоча вона може допомогти наростити колективний імунітет. У Франції популярність вакцинації проти коронавірусу набирає обертів. Кожен другий дорослий француз вже прищепився першою дозою.

Але необхідність прищеплювати підлітків ставиться під сумнів у багатьох країнах, зокрема в Румунії: "Наскільки я розумію, коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов'язково".

"Батьки мають знати, що вакцина безпечна для дітей, так само як і для дорослих. Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років - стовідсоткова. Простіше кажучи, після вакцинації ви хворіти не будете", - пояснює лікар.

Також читайте: ЮНІСЕФ доставив в Україну 700 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах глобальної ініціативи COVAX

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на те, що в багатьох країнах світу вакцина для коронавірусу як і раніше не доступна для більш вразливих груп населення, наприклад, медичних працівників. ВООЗ закликає багаті країни сприяти скороченню нерівності в доступі до вакцин на глобальному рівні.

Нагадавши, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Крім того, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+2
Ну зачем вы так говорите,из нашего коллектива 150чел.захотели уколоться только 7!бесплатно!
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04.06.2021 08:11
+2
2020 - коронавірус, коронавірус, коронавірус...
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
2023 - 1984...

Досі нема публікацій у науково рецензованих журналах про виділення субстанції, яку називають вірусом SARS-COV-2.
Досі нема роботи, яка підтверджує виникнення симптомів хвороби COVID-19 від інфікування цим вірусом.
Отже як можна зробити вакцини від вірусу, який досі не виділений?
Хто і для чого кричить цілими днями з кожного тостера про вакцинацію?
Хто приховує важкі наслідки для імунної системи від приймання цих вакцин?
Чому вже рік на кожному стовбі висить обладнання 5G, якщо ця технологія зв'язку досі в Україні офіційно не використовується?
Чому на цьому обладнанні нема жодного маркування та не вказано ані фірми виробника, ані підприємства експлуатанта?
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04.06.2021 08:34
+2
Штрикайте-штрикайте ...
Навіть =переможець= Ізраїль мусив визнати зв*язок вакцинки з міокардитами у молодих людей ... В інших країнах - те саме: американці теж писали.
Але баранів не жаль.
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04.06.2021 08:37
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А в Украине, где правят квартальные жлобы, даже нормальную вакцину не закупили.
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04.06.2021 08:00 Відповісти
И что характерно: почти четверть избирателей дебилизм зелевласти устраивает. Вот как это у них получается? Секта мазохистов?
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04.06.2021 08:09 Відповісти
работают социальные законы - если рассматривать общество как организм, а особей как клетки - больные, гнилые или просто отставшие в развитии клетки самуничтожаются.
И так по вертикали.
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04.06.2021 08:24 Відповісти
Ну зачем вы так говорите,из нашего коллектива 150чел.захотели уколоться только 7!бесплатно!
показати весь коментар
04.06.2021 08:11 Відповісти
2020 - коронавірус, коронавірус, коронавірус...
2021 - вакцина, вакцина, вакцина...
2022 - чіп, чіп, чіп...
2023 - 1984...

Досі нема публікацій у науково рецензованих журналах про виділення субстанції, яку називають вірусом SARS-COV-2.
Досі нема роботи, яка підтверджує виникнення симптомів хвороби COVID-19 від інфікування цим вірусом.
Отже як можна зробити вакцини від вірусу, який досі не виділений?
Хто і для чого кричить цілими днями з кожного тостера про вакцинацію?
Хто приховує важкі наслідки для імунної системи від приймання цих вакцин?
Чому вже рік на кожному стовбі висить обладнання 5G, якщо ця технологія зв'язку досі в Україні офіційно не використовується?
Чому на цьому обладнанні нема жодного маркування та не вказано ані фірми виробника, ані підприємства експлуатанта?
показати весь коментар
04.06.2021 08:34 Відповісти
У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків - Цензор.НЕТ 8062
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04.06.2021 11:51 Відповісти
Штрикайте-штрикайте ...
Навіть =переможець= Ізраїль мусив визнати зв*язок вакцинки з міокардитами у молодих людей ... В інших країнах - те саме: американці теж писали.
Але баранів не жаль.
показати весь коментар
04.06.2021 08:37 Відповісти
Саме так.
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04.06.2021 09:07 Відповісти
а у нас сегодня главная новость клоуна укололи, та шоб он просрался и помер.
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04.06.2021 08:43 Відповісти
придурки. РНК вакцина ранее никогда и никем не использовалась в мире, не имеет никаких исследований по безопасности и отдаленным последствиям. Прививать ими что взрослых, а особенно детей - безумие.
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04.06.2021 14:00 Відповісти
Вероятнее всего, в богатых странах наступает фаза самодеструкции .
Как в знаменитом научном эксперименте с мышами .
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04.06.2021 14:22 Відповісти
расскажите за этот эксперимент)
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04.06.2021 16:00 Відповісти
Эксперимент "Вселенная25", "Рай мышей" - в интернете много статей и документальных фильмов про это.
Вывод один- когда какое-то сообщество очень хорошо живет, оно начинает саморазрушаться и вымирает.
Прививка от к...д19 европейским детям это доказывает.
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04.06.2021 23:29 Відповісти
 
 