У Євросоюзі розпочали вакцинацію підлітків

Європа розпочинає вакцинацію неповнолітніх. Дозвіл на використання вакцини Pfizer/BioNTech із 12 років було видано Європейським агентством лікарських засобів наприкінці травня.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Euronews.

Вже з 1 червня вакцинація підлітків розпочалася в Італії та Румунії.

У Франції вони зможуть зробити щеплення за згодою батьків із 15 червня. Про це в середу оголосив президент Емманюель Макрон. За словами міністра охорони здоров'я Олів'є Верана, вакцинація підлітків не буде обов'язковою, хоча вона може допомогти наростити колективний імунітет. У Франції популярність вакцинації проти коронавірусу набирає обертів. Кожен другий дорослий француз вже прищепився першою дозою.

Але необхідність прищеплювати підлітків ставиться під сумнів у багатьох країнах, зокрема в Румунії: "Наскільки я розумію, коронавірусна інфекція не дуже небезпечна для дітей. Тому, я вважаю, що прищеплювати їх не обов'язково".

"Батьки мають знати, що вакцина безпечна для дітей, так само як і для дорослих. Ефективність вакцини у віковій групі з 12 до 15 років - стовідсоткова. Простіше кажучи, після вакцинації ви хворіти не будете", - пояснює лікар.

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Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я звертає увагу на те, що в багатьох країнах світу вакцина для коронавірусу як і раніше не доступна для більш вразливих груп населення, наприклад, медичних працівників. ВООЗ закликає багаті країни сприяти скороченню нерівності в доступі до вакцин на глобальному рівні.

Нагадавши, компанія Pfizer ще 31 березня заявила, що її вакцина проти COVID-19 виявилася на 100% ефективною для підлітків віком від 12 до 15 років. Результати були отримані в ході третього етапу клінічних випробувань.

Крім того, адміністрація США з питань харчових продуктів і медикаментів також дозволила вакцину Pfizer для дітей віком від 12 до 15 років.

Раніше повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я Канади схвалило використання вакцини Pfizer-BioNTech для дітей віком від 12 років.