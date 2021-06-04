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Новости Политика Украины
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Закарпатье (2395) таможня (1917) Тищенко Николай (288) Плинский Евгений (30)

"Слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Николай Тищенко лично требовал вывести Александра Костина в финальную тройку, что и было сделано вопреки его слабому собеседованию. Кандидат от Тишенко открыто формирует команду из числа людей Пересоляка обещая всем быстрый запуск итальянских бусов и промышленных партий сигарет в прежних объемах.

Такое мнение в Facebook высказал журналист Евгений Плинский, передает Цензор.НЕТ.

"Очень тревожные новости с Закарпатья. Мы то все ждали что война развернется за назначения и контроль Киевской, Львовской или Одесской таможни, но нет. Именно Закарпатье стало ареной принципиального и наглого политического лоббизма "Слуг Народа". Коля Тищенко, который кум Ермака и глава Закарпатской ячейки "Слуг" не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни коим должен стать Александр Костина. Тищенко даже не хочет слышать о том, что могут назначить другого. Мол Закарпатье мое и таможня там моя! У меня поручение от Президента и что если кого-то это не устраивает, вперед на Банковую", - заявил журналист.

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"По данным моих источников в конкурсной комиссии, Николай Тищенко лично требовал вывести Костина в финальную тройку, что и было сделано вопреки его слабому собеседованию. Всего было 32 кандидата. Наведя сегодня резкость выяснилось, что последние две недели кандидат от Тишенко открыто формирует команду из числа людей Пересоляка обещая всем быстрый запуск итальянских бусов и промышленных партий сигарет в прежних объемах. Костина гарантирует тишину со стороны силовиков открыто хвастаясь тем, что за ним стоит ОП. Для Закарпатья это не ново, при Януковиче и Порошенко тоже приходили люди от власти и подбирали потоки под себя. Но Зеленский же вроде другое обещал. Ровно 2 года назад, на том же Закарпатье. Владимир Зеленский, уймите Колю, плиз. Не верится что это с Вами согласовано", - добавил Плинский.

Слуга народа Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский 01
Слуга народа Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский 02
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Топ комментарии
+14
Ну хоть поржем! Так ведь, ЗЕбилы?
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04.06.2021 08:51
+12
"Слуга народа" Тищенко не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9176
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04.06.2021 08:29
+12
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6227....
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04.06.2021 08:48
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"Слуга народа" Тищенко не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9176
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04.06.2021 08:29 Ответить
Подручные 🤢🤡членограя , сплошные уголовники Коля Оболенский, насильник иванисов ……и кроты гебнявые …… 73%🐑🐏 жри те
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04.06.2021 09:17 Ответить
а какое отношение повар-идиот имеет к таможне "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 4318 а зюзика с фотографом дето пристроили? или так болтаются без дела)))))))))))))))))))))))
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04.06.2021 08:53 Ответить
Тищенко, это не тот ли поц который вертел своей задницей от желания что-бы кто либо его в эту задницу трахнул????
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04.06.2021 08:31 Ответить
ФАКТ , знак вопроса лишний
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04.06.2021 09:19 Ответить
зрада, тому що на таможні система поки не змінилась від часів мародерів?
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04.06.2021 08:37 Ответить
Не, это досягнення зебилов, и лично твоё. Гордись, лошара "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 174
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04.06.2021 08:56 Ответить
Шавка, два года каденции клоуна 👃🏻🎹🤢🤡
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04.06.2021 09:21 Ответить
Хех...ви вірите, що гопнік коля її змінить ?
А свій гаманець з усіма грошима йому б довірили ?
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04.06.2021 09:08 Ответить
Кловун вже 2 роки за кермом. Шош таке?
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04.06.2021 09:36 Ответить
Лапоть, где обещанный рост ввп, где борьба с кумовством и коррупцией ?
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04.06.2021 10:12 Ответить
зе, ти жи абісчаль!!!
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04.06.2021 08:39 Ответить
"Слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7538
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04.06.2021 08:41 Ответить
Все тверже убеждаюсь в мысли что зеруководство уже тупо боится своих зелечленов. Вот они и творят что хотят.
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04.06.2021 08:46 Ответить
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6227....
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04.06.2021 08:48 Ответить
Ну хоть поржем! Так ведь, ЗЕбилы?
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04.06.2021 08:51 Ответить
у тебе настільки рабська психологія, що ти навіть питаєш дозволу поржати?
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04.06.2021 08:53 Ответить
Ти ЗЕбіл? Ні, не так. Ти - Зебіл!
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04.06.2021 08:58 Ответить
хорошо лижешь. Киле нраицца "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6449
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 649
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04.06.2021 08:58 Ответить
Ну як вам ваша влада?
Чогось ви про хакони тепер не згадуєте. Про європерспективи і бурний розвиток.
Саакашпиллі вже порахував скільки років за нинішнього ввп нам прийдеться наздоганяти Польщу ? У сотню хоч вкладемось ?
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04.06.2021 09:07 Ответить
....Не верится что это с Вами согласовано"Источник: https://censor.net/ru/n3269415, а почему, собственно, не верится? ведь сам г. президент не крадет, а его окружение ничего никому не обещало, тем более жить как нищеброды..., и кто там проверял, есть ли у г. президента спец. счетик на который ему что-то кладут на "на бедность", ну не будет же он президентом 2-3 срока подряд..., а? или будет...
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04.06.2021 08:56 Ответить
какой же глупый у нас народ......
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04.06.2021 09:03 Ответить
Я так понимаю что всю свою жизнь в Украине я буду видеть такую борьбу с коррупцией...
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04.06.2021 09:09 Ответить
https://pershij.com.ua/eks-hubernator-hennadii-moskal-stverdzhuie-shcho-kontrabanda-i-dali-priamuie-cherez-zakarpattia-video/
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04.06.2021 09:16 Ответить
Колю трогать нельзя...
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04.06.2021 09:26 Ответить
Бидло при владі. Гопота. Навіть не намагаються виглядати цивілізованими.
Фу. Дали свиням роги.
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04.06.2021 10:00 Ответить
Эта Гнида решил за два года нарубить бабла по макс. знает. что рада больше ему не светит. При Шмаркле коррупция достигла своего пика!
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04.06.2021 10:01 Ответить
...Владимир Зеленский, уймите Колю, плиз. Не верится что это с Вами согласовано", - добавил Плинский. Источник: https://censor.net/ru/n3269415
Люди схаменіться і опустіться нарешіт на землю!

Гідрант - це що святий якийсь! Він звик до шикарного життя, а тут така випала нагода! Навколо нього шобла голодних вовків "слуг народу" і в ОП, які працюють на його інтереси в тому числі. В ОП для прикладу сидить агент ФСБ Єрмак, а журналіст думає, що Гідрант якось-такось не погоджував дії Тищенка на митниціІ Цей весь треш в Україні - його персональна відповідальність, а він його очолює, за ним звісно стоять олігархи! А ми то знаєм хто привів його в президенти!
У банкіра головне правило - захищай свої інвестиції!

Тому на цю зелену "інвестицію" нам ще прийдеться працювати і працювати в угоду "банкіру" і Ко(((
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04.06.2021 18:43 Ответить
"зеленский, уймите..."---смешно! любимая кацапская песня : царь хороший, бояре плохие!
Поймите простую вещь: зебил пришел воровать и сдавать интересы государства! Он будет защищать только интересы олигархического конценсуса, который и привел его к власти, пока не разжиреет , а потом зачистит поле под себя и будет главным олигархом... вспоминайте ***** образца двухтысячных.
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04.06.2021 20:02 Ответить
https://ua-reporter.com/news/stalo-izvestno-kto-pobedil-v-zhestkoy-borbe-za-post-glavy-zakarpatskoy-tamozhni
А тут якийсь Румянцев виграв конкурс.... То хто ж шеф??
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04.06.2021 23:54 Ответить
 
 