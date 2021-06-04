"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський

Микола Тищенко особисто вимагав вивести Олександра Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах.

Таку думку у Facebook висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже тривожні новини із Закарпаття. Ми то всі чекали, що війна розпочнеться за призначення і контроль Київської, Львівської або Одеської митниці, але ні. Саме Закарпаття стало ареною принципового і нахабного політичного лобізму "слуг народу". Коля Тищенко, який кум Єрмака і глава закарпатського осередку "Слуг", не чекаючи закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці, яким має стати Олександр Костіна. Тищенко навіть не хоче чути про те, що можуть призначити іншого. Мовляв, Закарпаття моє і митниця там моя! У мене доручення від Президента і що, якщо когось це не влаштовує, вперед на Банкову", - заявив журналіст.

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"За даними моїх джерел у конкурсній комісії, Микола Тищенко особисто вимагав вивести Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Загалом було 32 кандидати. Навівши сьогодні різкість, з'ясувалося, що останні два тижні кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах. Костіна гарантує тишу з боку силовиків, відкрито вихваляючись тим, що за ним стоїть ОП. Для Закарпаття це не новина, за Януковича і Порошенка теж приходили люди від влади і підбирали потоки під себе. Але Зеленський же начебто інше обіцяв. Рівно 2 роки тому, на тому ж Закарпатті. Володимир Зеленський, вгамуйте Колю, пліз. Не віриться, що це з Вами погоджено", - додав Плинський.



