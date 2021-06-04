"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський
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Микола Тищенко особисто вимагав вивести Олександра Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах.
Таку думку у Facebook висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.
"Дуже тривожні новини із Закарпаття. Ми то всі чекали, що війна розпочнеться за призначення і контроль Київської, Львівської або Одеської митниці, але ні. Саме Закарпаття стало ареною принципового і нахабного політичного лобізму "слуг народу". Коля Тищенко, який кум Єрмака і глава закарпатського осередку "Слуг", не чекаючи закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці, яким має стати Олександр Костіна. Тищенко навіть не хоче чути про те, що можуть призначити іншого. Мовляв, Закарпаття моє і митниця там моя! У мене доручення від Президента і що, якщо когось це не влаштовує, вперед на Банкову", - заявив журналіст.
"За даними моїх джерел у конкурсній комісії, Микола Тищенко особисто вимагав вивести Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Загалом було 32 кандидати. Навівши сьогодні різкість, з'ясувалося, що останні два тижні кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах. Костіна гарантує тишу з боку силовиків, відкрито вихваляючись тим, що за ним стоїть ОП. Для Закарпаття це не новина, за Януковича і Порошенка теж приходили люди від влади і підбирали потоки під себе. Але Зеленський же начебто інше обіцяв. Рівно 2 роки тому, на тому ж Закарпатті. Володимир Зеленський, вгамуйте Колю, пліз. Не віриться, що це з Вами погоджено", - додав Плинський.
Будь ласка, зачекайте...
А свій гаманець з усіма грошима йому б довірили ?
Чогось ви про хакони тепер не згадуєте. Про європерспективи і бурний розвиток.
Саакашпиллі вже порахував скільки років за нинішнього ввп нам прийдеться наздоганяти Польщу ? У сотню хоч вкладемось ?
Фу. Дали свиням роги.
Люди схаменіться і опустіться нарешіт на землю!
Гідрант - це що святий якийсь! Він звик до шикарного життя, а тут така випала нагода! Навколо нього шобла голодних вовків "слуг народу" і в ОП, які працюють на його інтереси в тому числі. В ОП для прикладу сидить агент ФСБ Єрмак, а журналіст думає, що Гідрант якось-такось не погоджував дії Тищенка на митниціІ Цей весь треш в Україні - його персональна відповідальність, а він його очолює, за ним звісно стоять олігархи! А ми то знаєм хто привів його в президенти!
У банкіра головне правило - захищай свої інвестиції!
Тому на цю зелену "інвестицію" нам ще прийдеться працювати і працювати в угоду "банкіру" і Ко(((
Поймите простую вещь: зебил пришел воровать и сдавать интересы государства! Он будет защищать только интересы олигархического конценсуса, который и привел его к власти, пока не разжиреет , а потом зачистит поле под себя и будет главным олигархом... вспоминайте ***** образца двухтысячных.
А тут якийсь Румянцев виграв конкурс.... То хто ж шеф??