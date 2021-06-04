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Новини Політика України
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Закарпаття (1581) митниця (1028) Тищенко Микола (291) Плинський Євген (31)

"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Микола Тищенко особисто вимагав вивести Олександра Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах.

Таку думку у Facebook висловив журналіст Євген Плинський, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже тривожні новини із Закарпаття. Ми то всі чекали, що війна розпочнеться за призначення і контроль Київської, Львівської або Одеської митниці, але ні. Саме Закарпаття стало ареною принципового і нахабного політичного лобізму "слуг народу". Коля Тищенко, який кум Єрмака і глава закарпатського осередку "Слуг", не чекаючи закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці, яким має стати Олександр Костіна. Тищенко навіть не хоче чути про те, що можуть призначити іншого. Мовляв, Закарпаття моє і митниця там моя! У мене доручення від Президента і що, якщо когось це не влаштовує, вперед на Банкову", - заявив журналіст.

Також читайте: Мені справді буває соромно за деякі кроки Тищенка. У нього є й інші сторони, СН правильно зробила, що дала йому другий шанс, - Зеленський

"За даними моїх джерел у конкурсній комісії, Микола Тищенко особисто вимагав вивести Костіну у фінальну трійку, що і було зроблено всупереч його слабкій співбесіді. Загалом було 32 кандидати. Навівши сьогодні різкість, з'ясувалося, що останні два тижні кандидат від Тищенка відкрито формує команду з людей Пересоляка, обіцяючи всім швидкий запуск італійських бусів і промислових партій сигарет у колишніх обсягах. Костіна гарантує тишу з боку силовиків, відкрито вихваляючись тим, що за ним стоїть ОП. Для Закарпаття це не новина, за Януковича і Порошенка теж приходили люди від влади і підбирали потоки під себе. Але Зеленський же начебто інше обіцяв. Рівно 2 роки тому, на тому ж Закарпатті. Володимир Зеленський, вгамуйте Колю, пліз. Не віриться, що це з Вами погоджено", - додав Плинський.

Слуга народу Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський 01
Слуга народу Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський 02

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+14
Ну хоть поржем! Так ведь, ЗЕбилы?
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04.06.2021 08:51
+12
"Слуга народа" Тищенко не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9176
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04.06.2021 08:29
+12
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6227....
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04.06.2021 08:48
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"Слуга народа" Тищенко не дожидаясь окончания конкурса уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 9176
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04.06.2021 08:29 Відповісти
Подручные 🤢🤡членограя , сплошные уголовники Коля Оболенский, насильник иванисов ……и кроты гебнявые …… 73%🐑🐏 жри те
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04.06.2021 09:17 Відповісти
а какое отношение повар-идиот имеет к таможне "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 4318 а зюзика с фотографом дето пристроили? или так болтаются без дела)))))))))))))))))))))))
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04.06.2021 08:53 Відповісти
Тищенко, это не тот ли поц который вертел своей задницей от желания что-бы кто либо его в эту задницу трахнул????
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04.06.2021 08:31 Відповісти
ФАКТ , знак вопроса лишний
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04.06.2021 09:19 Відповісти
зрада, тому що на таможні система поки не змінилась від часів мародерів?
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04.06.2021 08:37 Відповісти
Не, это досягнення зебилов, и лично твоё. Гордись, лошара "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 174
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04.06.2021 08:56 Відповісти
Шавка, два года каденции клоуна 👃🏻🎹🤢🤡
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04.06.2021 09:21 Відповісти
Хех...ви вірите, що гопнік коля її змінить ?
А свій гаманець з усіма грошима йому б довірили ?
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04.06.2021 09:08 Відповісти
Кловун вже 2 роки за кермом. Шош таке?
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04.06.2021 09:36 Відповісти
Лапоть, где обещанный рост ввп, где борьба с кумовством и коррупцией ?
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04.06.2021 10:12 Відповісти
зе, ти жи абісчаль!!!
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04.06.2021 08:39 Відповісти
"Слуга народа" Тищенко, не дожидаясь окончания конкурса, уже назначил своего начальника таможни на Закарпатье - Александра Костина, - журналист Плинский - Цензор.НЕТ 7538
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04.06.2021 08:41 Відповісти
Все тверже убеждаюсь в мысли что зеруководство уже тупо боится своих зелечленов. Вот они и творят что хотят.
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04.06.2021 08:46 Відповісти
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6227....
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04.06.2021 08:48 Відповісти
Ну хоть поржем! Так ведь, ЗЕбилы?
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04.06.2021 08:51 Відповісти
у тебе настільки рабська психологія, що ти навіть питаєш дозволу поржати?
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04.06.2021 08:53 Відповісти
Ти ЗЕбіл? Ні, не так. Ти - Зебіл!
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04.06.2021 08:58 Відповісти
хорошо лижешь. Киле нраицца "Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 6449
"Слуга народу" Тищенко, не чекаючи на закінчення конкурсу, вже призначив свого начальника митниці на Закарпатті - Олександра Костіну, - журналіст Плинський - Цензор.НЕТ 649
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04.06.2021 08:58 Відповісти
Ну як вам ваша влада?
Чогось ви про хакони тепер не згадуєте. Про європерспективи і бурний розвиток.
Саакашпиллі вже порахував скільки років за нинішнього ввп нам прийдеться наздоганяти Польщу ? У сотню хоч вкладемось ?
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04.06.2021 09:07 Відповісти
....Не верится что это с Вами согласовано"Источник: https://censor.net/ru/n3269415, а почему, собственно, не верится? ведь сам г. президент не крадет, а его окружение ничего никому не обещало, тем более жить как нищеброды..., и кто там проверял, есть ли у г. президента спец. счетик на который ему что-то кладут на "на бедность", ну не будет же он президентом 2-3 срока подряд..., а? или будет...
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04.06.2021 08:56 Відповісти
какой же глупый у нас народ......
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04.06.2021 09:03 Відповісти
Я так понимаю что всю свою жизнь в Украине я буду видеть такую борьбу с коррупцией...
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04.06.2021 09:09 Відповісти
https://pershij.com.ua/eks-hubernator-hennadii-moskal-stverdzhuie-shcho-kontrabanda-i-dali-priamuie-cherez-zakarpattia-video/
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04.06.2021 09:16 Відповісти
Колю трогать нельзя...
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04.06.2021 09:26 Відповісти
Бидло при владі. Гопота. Навіть не намагаються виглядати цивілізованими.
Фу. Дали свиням роги.
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04.06.2021 10:00 Відповісти
Эта Гнида решил за два года нарубить бабла по макс. знает. что рада больше ему не светит. При Шмаркле коррупция достигла своего пика!
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04.06.2021 10:01 Відповісти
...Владимир Зеленский, уймите Колю, плиз. Не верится что это с Вами согласовано", - добавил Плинский. Источник: https://censor.net/ru/n3269415
Люди схаменіться і опустіться нарешіт на землю!

Гідрант - це що святий якийсь! Він звик до шикарного життя, а тут така випала нагода! Навколо нього шобла голодних вовків "слуг народу" і в ОП, які працюють на його інтереси в тому числі. В ОП для прикладу сидить агент ФСБ Єрмак, а журналіст думає, що Гідрант якось-такось не погоджував дії Тищенка на митниціІ Цей весь треш в Україні - його персональна відповідальність, а він його очолює, за ним звісно стоять олігархи! А ми то знаєм хто привів його в президенти!
У банкіра головне правило - захищай свої інвестиції!

Тому на цю зелену "інвестицію" нам ще прийдеться працювати і працювати в угоду "банкіру" і Ко(((
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04.06.2021 18:43 Відповісти
"зеленский, уймите..."---смешно! любимая кацапская песня : царь хороший, бояре плохие!
Поймите простую вещь: зебил пришел воровать и сдавать интересы государства! Он будет защищать только интересы олигархического конценсуса, который и привел его к власти, пока не разжиреет , а потом зачистит поле под себя и будет главным олигархом... вспоминайте ***** образца двухтысячных.
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04.06.2021 20:02 Відповісти
https://ua-reporter.com/news/stalo-izvestno-kto-pobedil-v-zhestkoy-borbe-za-post-glavy-zakarpatskoy-tamozhni
А тут якийсь Румянцев виграв конкурс.... То хто ж шеф??
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04.06.2021 23:54 Відповісти
 
 