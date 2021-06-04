РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4834 посетителя онлайн
Новости Политика Украины
4 137 6
НАБУ (4031) ВР (28728) декларация (1313) электронное декларирование (1015)

НАБУ И НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларировании

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

НАБУ И НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларировании

Проголосованный парламентом законопроект №4651, которым якобы предлагается восстановить наказание в виде лишения свободы за недостоверное декларирование не только усложняет привлечение должностных лиц к уголовной ответственности, но и создает почву вообще для ее избежания. Соответствующее решение ВРУ приняла 3 июня 2021.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Согласно нововведениям, декларанты могут уклоняться от декларирования имущества своих близких лиц, даже если они знают о его наличии. Эти поправки определяют, что имущество членов семьи декларируется только при условии, если "член семьи подал сведения о таких объектах декларанту". Вместе с тем, проголосованный законопроект не содержит санкции в виде лишения свободы за умышленное непредставление декларации, - что было инициативой президента.

Поэтому, НАПК и НАБУ призывают президента наложить вето на законопроект, поскольку этот документ искажает идею е-декларирования как инструмента подотчетности обществу и фактически предоставляет индульгенцию на безнаказанность за злоупотребление ради получения незаконных доходов", - сказано в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Инициированный Зеленским законопроект об усилении ответственности за ложь в декларациях получил положительную оценку Венецианской комиссии, - ОПУ

В ведомстве подчеркнули, что вводя е-декларирование, Украина последовала за лучшими практиками развитых западных стран, в которых декларирование является элементом политической культуры и проявлением уважения к гражданам.

"Действенность этого инструмента определяется степенью ответственности за его нарушение, и указанный законопроект имеет целью свести его на нет", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, Верховная Рада во втором чтении приняла за основу президентский законопроект, который восстанавливает заключение за ложь в декларации, а также за умышленное непредоставление декларации. Законопроект № 4651 поддержали 307 депутатов.

Позже стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский планирует наложить вето на закон о недостоверном декларировании, принятый 3 июня 2021 г. Верховной Радой.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
читая твою хрень вспомнил анекдот
-рыба гниёт с головы
-да , но чистят её с хвоста
показать весь комментарий
04.06.2021 09:05 Ответить
А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.
показать весь комментарий
04.06.2021 09:19 Ответить
Напевно по деклараціях всі будуть бідні і голодні як церковні миші, машини Москвичі, палаци в оренді ...??? ОЗУ? "Ворон ворону очі не виклює...?"Закони пишуть для лохів, для своїх залишають хвірточку в кордоні...?!
показать весь комментарий
04.06.2021 09:32 Ответить
Зелені ( і не тільки) скотиняки. Хоча,скотина не винна. Ці люди гірші, підліші...
показать весь комментарий
04.06.2021 11:11 Ответить
НАБУ И НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларировании

---------------------------------------------------------------------------------------
А Раду распустить, как коррупционную и антигосударственную, и назначить новые выборы.
показать весь комментарий
04.06.2021 12:25 Ответить
 
 