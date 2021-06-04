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НАБУ І НАЗК закликали ветувати зміни до закону про е-декларування

Новини Цензор.НЕТ Політика України

НАБУ І НАЗК закликали ветувати зміни до закону про е-декларування

Проголосований парламентом законопроєкт №4651, яким нібито пропонується відновити покарання у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування не тільки ускладнює притягнення посадових осіб до кримінальної відповідальності, а й створює підґрунтя взагалі для її уникнення. Відповідне рішення ВРУ ухвалила 3 червня 2021 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Згідно із нововведеннями, декларанти можуть ухилятися від декларування майна своїх близьких осіб, навіть якщо вони знають про його наявність. Ці поправки визначають, що майно членів сім’ї декларується лише за умови, якщо "член сім’ї подав відомості про такі об’єкти декларанту". Разом із тим, проголосований законопроєкт не містить санкції у вигляді позбавлення волі за умисне неподання декларації, - що було ініціативою Президента.

Відтак, НАЗК і НАБУ закликають Президента накласти вето на законопроєкт, оскільки цей документ спотворює ідею е-декларування як інструменту підзвітності суспільству та фактично надає індульгенцію на безкарність за зловживання задля набуття незаконних статків", - сказано в повідомленні.

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У відомстві підкреслили, що вводячи е-декларування, Україна пішла за кращими практиками розвинених західних країн, в яких декларування є елементом політичної культури і проявом поваги до громадян.

"Чинність цього інструменту визначається ступенем відповідальності за його порушення, і зазначений законопроєкт має на меті звести його нанівець", - резюмували в НАБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада в другому читанні прийняла за основу президентський законопроєкт, який відновлює висновок за брехню в декларації, а також за умисне неподання декларації. Законопроєкт № 4651 підтримали 307 депутатів.

Пізніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський планує накласти вето на закон про недостовірний декларування, прийнятий 3 червня 2021 року Верховною Радою.

Автор: Анастасія Потіха
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читая твою хрень вспомнил анекдот
-рыба гниёт с головы
-да , но чистят её с хвоста
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04.06.2021 09:05 Відповісти
А на неделе хозяйка велела мне почистить селедку, а я начал с хвоста, а она взяла селедку и ейной мордой начала меня в харю тыкать.
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04.06.2021 09:19 Відповісти
Напевно по деклараціях всі будуть бідні і голодні як церковні миші, машини Москвичі, палаци в оренді ...??? ОЗУ? "Ворон ворону очі не виклює...?"Закони пишуть для лохів, для своїх залишають хвірточку в кордоні...?!
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04.06.2021 09:32 Відповісти
Зелені ( і не тільки) скотиняки. Хоча,скотина не винна. Ці люди гірші, підліші...
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04.06.2021 11:11 Відповісти
НАБУ И НАПК призвали ветировать изменения в закон о е-декларировании

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А Раду распустить, как коррупционную и антигосударственную, и назначить новые выборы.
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04.06.2021 12:25 Відповісти
 
 