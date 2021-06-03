Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП

Президент України Володимир Зеленський ветуватиме закон про недостовірне декларування, який сьогодні ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – наголосив глава держави.

Зазначається, що сьогодні, 3 червня народні депутати підтримали ініційований президентом законопроект № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта, що даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього.

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"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – додав Президент.

Також підкреслюється, що поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі, проте без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним.

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"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – наголосив глава держави.

Раніше ветувати закон Зеленського закликали Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

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