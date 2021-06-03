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Новини Політика України
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Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП

Президент України Володимир Зеленський ветуватиме закон про недостовірне декларування, який сьогодні ухвалила Верховна Рада.

Про це повідомляє Офіс президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроект на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням", – наголосив глава держави.

Зазначається, що сьогодні, 3 червня народні депутати підтримали ініційований президентом законопроект № 4651 у вигляді, що послаблює систему декларування та покарання за кримінальні правопорушення в цій сфері.

Зокрема, депутати змінили підходи до декларування активів, які є у володінні членів сім’ї декларанта, що даватиме змогу декларантам не зазначати у деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, якщо член сім’ї не надає інформацію про нього.

Читайте також: Рада фактично знищила систему електронного декларування, сподіваюся Зеленський ветує законопроєкт, - Шабунін

"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим", – додав Президент.

Також підкреслюється, що поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі, проте без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним.

Дивіться також: Рада повернула тюремне ув'язнення за брехню в деклараціях. ВIДЕО

"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", – наголосив глава держави.

Раніше ветувати закон Зеленського закликали Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) і Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Венеціанська комісія підтримала законопроєкт про тюремний термін за брехню в деклараціях і пропонує зобов'язати повторно подати е-декларації за 2020 рік, - Шабунін
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Топ коментарі
+38
"не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим" - а что ж такое? оказывается у "кровавого барыги" были достижения?Источник: https://censor.net/ru/n3269350Источник: https://censor.net/ru/n3269350
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03.06.2021 18:51
+38
Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП - Цензор.НЕТ 2897
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03.06.2021 18:52
+31
Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП - Цензор.НЕТ 9224
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03.06.2021 19:00
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Руки рубати будемо??
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03.06.2021 18:51 Відповісти
ага.. тока анализы сдаст в 30 литровую баночку..
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03.06.2021 19:08 Відповісти
с тебя и начнем, олень
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03.06.2021 19:51 Відповісти
Трус посылает угрозы только тогда, когда он уверен в безопасности.
Угрожая кому-то, ты должен:

а) быть уверенным в своей правоте;

б) быть готовым исполнить угрозу;

в) обладать для этого соответствующими инструментами.

Спробуй...памперси не забудь..
🤣
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03.06.2021 20:06 Відповісти
Клоун 🤢🤡янелох ,ДОСТИЖЕНИЕ ПОРОШЕНКО , уничтожаемое вашей бандой слуг
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04.06.2021 07:13 Відповісти
"не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим" - а что ж такое? оказывается у "кровавого барыги" были достижения?Источник: https://censor.net/ru/n3269350Источник: https://censor.net/ru/n3269350
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03.06.2021 18:51 Відповісти
зебіл, в тебе підгоріло.. Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 7933
ти так й не зрозумієш - що безвіз Україні ніхто не дав би БЕЗ реформ, проведенних Порошенко. Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 2481
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03.06.2021 19:01 Відповісти
ааа.. так ти звичайний алкаш зеленьского, якому вже два роки вовка-шут вдосталь націжує "золоте віски" від блазня Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 8192
ну, ти там того - пий побільше "божьей благодати" від вовки-шмаркача Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 2199
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03.06.2021 19:08 Відповісти
Если реформы были на столько хороши ,то почему мы так херово живём?
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04.06.2021 10:46 Відповісти
Все що є хороше в Україні зробив зєлєнськиф, а Порошенко в той час на росії з концертами гастролював. Інфа 100000000%
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03.06.2021 19:01 Відповісти
От де у моїх дописах ти побачив слово "Зеленський"? Хоча здогадуюсь- в тебе з портків смердить, то це саме він зробив!
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03.06.2021 19:06 Відповісти
Заспокійся дурнику безтемпературний
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03.06.2021 19:08 Відповісти
Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП - Цензор.НЕТ 2897
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03.06.2021 18:52 Відповісти
а за набором умных фраз можно понять чего именно ему не хватило в том законе ?
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03.06.2021 18:54 Відповісти
Ума)))
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03.06.2021 18:57 Відповісти
Так его всем ЗЕдебилам не хватает. Не новость.
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03.06.2021 20:39 Відповісти
ну як чого.. відосиків))
беснуватий вовка-шут забув, що саме при ньому (та завдяки зеленскому) - відмінили відповідальність за мухдювання з деклараціями, так ще й саме його слуги урода продовжують нищити цей закон.
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03.06.2021 19:04 Відповісти
Проголосована норма даватиме змогу недобросовісному декларанту переписувати дорогі автівки, квартири, наприклад, на дружину, яка, за його словами, відмовляється надати йому документи про це майно, а отже, не декларувати його. Недобросовісні декларанти пояснюватимуть це тим, що член сім'ї нібито не подав інформацію в будь-якій формі. І за це декларант не буде притягнутий до кримінальної відповідальності.
"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов'язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС - безвізовий режим", - додав Президент.
Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. Без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним. За недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність, зазначили в Офісі.
"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", - наголосив Глава держави.
Слід зазначити, що Венеційська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала ініційовані Президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням, та не висловила жодних зауважень, резюмували в ОП. Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 3587
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03.06.2021 20:15 Відповісти
"Недобросовісні декларанти"... Залиште їх у спокої, може, колись, врешті решт, нажеруться.
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04.06.2021 08:42 Відповісти
правая рука не знает, что делает левая
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03.06.2021 18:59 Відповісти
Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП - Цензор.НЕТ 9224
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03.06.2021 19:00 Відповісти
Саша и Сирожа нашли друг друга... и им, таки да, понравилось, вон как пальцы гнут...Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 8853Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 8853 Молодым - горько!!! Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 7838 ЗЕленый Вовка-гнусавая глотка у них походу шафером...
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03.06.2021 19:15 Відповісти
Два дебила - это сила, три дебила(+Милованов) - это мощь !!!
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03.06.2021 20:45 Відповісти
Зелені декорації для нудного шоу...
https://www.youtube.com/watch?v=xZVjQOSodTQ
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03.06.2021 19:02 Відповісти
зелені виродки...
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03.06.2021 19:16 Відповісти
Его зеленое стадо принимает...а оно вроле как не вмкурсах что оно принимает...
Понты для приезжиг..
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03.06.2021 19:03 Відповісти
Наверное кокс-сильное мочегонное.
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03.06.2021 21:08 Відповісти
Бедные депутаты и чиновники.Не будет у них отдыха летом.Будет 5 раз на неделе внеочередные сессии созывать Разумков.До Победы!Да еще и СНБО подключит.Прокуроршу обидели с зарплатой .Она их потихоньку в Сизо отправит до окончания каденции.Наврочу разгон ватной Рады.
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03.06.2021 19:06 Відповісти
ВОТ И ВСЯ ПЕСНЯ !!!
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03.06.2021 19:11 Відповісти
А де всі ті коментатори , які перділи на інших вєтках про цей закон?
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03.06.2021 19:21 Відповісти
Бо цей закон - антисемітизм...
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03.06.2021 19:24 Відповісти
Какой обильный поток сса..ины в глаза зелохторату Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 1254
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03.06.2021 19:44 Відповісти
Все по сценарію. Бубачька харошій...
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03.06.2021 20:31 Відповісти
Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 992.
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03.06.2021 20:46 Відповісти
За один сезон серіалу 95-го кварталу на росіі , Зеля отримав 5 мілліонів доларов , вдумайтесь в цю цифру , цього ,, чесного"
чмошника !
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04.06.2021 07:54 Відповісти
С кацапского сайта фоточка)))Подвываем?И,да:РНБО-не следственный орган,который имеет права и возможности что-то расследовать,Правда Лобка)Ой,лЮбка...Извини за опечатку)
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04.06.2021 09:00 Відповісти
Это просто громкий пук с его стороны. Депутаты голосовали так как им указали Зеля и Беня.
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03.06.2021 20:56 Відповісти
Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 6843Слова ЗАКОН і СПРАВЕДЛИВІСТЬ - мають бути синонімами !

А - як вам - оформив власність на мільйони на родичів ... , а у декларацію не вніс ..., бо вони мене про це офіційно не повідомили Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 666
І ніхто і не несе відповідальності Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 4076
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03.06.2021 21:22 Відповісти
Сам инициировал законопроект, рада приняла, а теперь он сам его ветирует!
Это полное раздвоение личности!
Кручу-верчу - запутать хочу...
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03.06.2021 22:32 Відповісти
Зеосел хочет убедить лохторат, что слуги уродов голосуют как хотят, а не по указке из ОПы??? Смешно!
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03.06.2021 23:33 Відповісти
Цікаво, а чому сам Зеленський не вважає себе олігархом?
В нього є купа грошей, ЗМІ для обболванювання громадян у вигляді Кварталу 95,
Зєля приймає участь у політичному житті країни.😀
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04.06.2021 07:50 Відповісти
У вас все законы, название одно, а суть другая, законопроект увеличение прожиточного минимума - все категории соц. выплат пенсия и т.д. уже не будут считаться по прожиточному минимуму (он же станет больше от средней ЗП), а вот у гос. служащих будет теперь считаться не прожиточными минимумами, а окладами т.е. если чинуша получал 10 прож. мин. - 25 тыс. грн., а сейчас будет у него от оклада -10 окладов. Вы кого **********?! Зеленський не підпише закон про недостовірне декларування, - ОП - Цензор.НЕТ 2732
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04.06.2021 08:24 Відповісти
Я абсолютно не фанат Зели,НО.Почему даже самое хорошее действие воспринимается определенным кругом,как негативное,с приплюсовыванием личных домыслов,тупого юмора,в стиле Петросяна и,естественно,прославлением собственного Вождя?Почему плохое от Пэти не называть "плохим",а хорошее "хорошим"?Почему плохое от Зели не называть "плохим",а хорошее "хорошим",соответственно?Почему просто не быть объективным и ставить интересы Украины выше любви и преданности своему кумиру?Панове,политики-это не родная футбольная команда,которую надо поддерживать ВСЕГДА,как бы плохо она не играла.Политики-это не команда соперников,которую надо ненавидеть ВСЕГДА,как бы хорошо она не играла.У нас не УПЛ,а вы не ультрас:имейте мозги и совесть
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04.06.2021 08:56 Відповісти
неожиданно.
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04.06.2021 09:35 Відповісти
Ничего не понятно.. Это э ОП и подал закон, а теперь говорит, что не допустит. Или я не понял.
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04.06.2021 09:50 Відповісти
какая разница, им бы тему поднять, чтобы про тарифы не говорили, и какое оно г....
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04.06.2021 10:22 Відповісти
За историю с забыл про декларацию, когда ОВГЗ продал, в любой нормально стране чиновник бы подал в отставку
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04.06.2021 10:21 Відповісти
 
 