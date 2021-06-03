Зеленский не подпишет закон о недостоверном декларировании, - ОП
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на закон о недостоверном декларировании, принятый сегодня Верховной Радой.
Об этом сообщает Офис президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Я не допущу уничтожения или ослабления электронного декларирования чиновников. Подписание закона в проголосованном в Верховной Раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - подчеркнул глава государства.
Отмечается, что сегодня, 3 июня народные депутаты поддержали инициированный президентом законопроект №4651 в виде, который ослабляет систему декларирования и наказания за уголовные правонарушения в этой сфере.
В частности, депутаты изменили подходы к декларированию активов, во владении членов семьи декларанта, что даст возможность декларантам не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.
"Система электронного декларирования была требованием Европейского Союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - подчеркнул Зеленский.
Также подчеркивается, что поправками, которые подали депутаты, предлагается за умышленное непредставление декларации чиновником ввести наказание в виде ограничения свобод, однако без комплексного изменения подхода к определению степени наказания оно не будет иметь надлежащего сдерживающего эффекта и не является пропорциональным.
"Уголовная ответственность за непредставление декларации и внесения в нее заведомо недостоверных сведений должно быть достаточно суровой и должна предусматривать возможность назначения наказания в виде лишения свободы. Коррупционеры должны нести ответственность по закону", - добавил глава государства.
Ранее ветировать закон Зеленского призвали Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Пожалуйста, подождите...
Угрожая кому-то, ты должен:
а) быть уверенным в своей правоте;
б) быть готовым исполнить угрозу;
в) обладать для этого соответствующими инструментами.
Спробуй...памперси не забудь..
🤣
ти так й не зрозумієш - що безвіз Україні ніхто не дав би БЕЗ реформ, проведенних Порошенко.
ну, ти там того - пий побільше "божьей благодати" від вовки-шмаркача
беснуватий вовка-шут забув, що саме при ньому (та завдяки зеленскому) - відмінили відповідальність за мухдювання з деклараціями, так ще й саме його слуги урода продовжують нищити цей закон.
"Система електронного декларування була вимогою Європейського Союзу для запровадження безвізового режиму з Україною. Дотепер проводиться моніторинг цих зобов'язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС - безвізовий режим", - додав Президент.
Крім того, поправками, які подали депутати, пропонується за умисне неподання декларації чиновником запровадити покарання у вигляді обмеження волі. Без комплексної зміни підходу до визначення ступеня покарання воно не матиме належного стримувального ефекту та не є пропорційним. За недекларування майна чиновниками, без сумніву, має бути встановлена справедлива кримінальна відповідальність, зазначили в Офісі.
"Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом", - наголосив Глава держави.
Слід зазначити, що Венеційська комісія у своєму висновку від 5 травня 2021 року повністю підтримала ініційовані Президентом зміни щодо встановлення покарання за правопорушення, пов'язані з декларуванням, та не висловила жодних зауважень, резюмували в ОП.
https://www.youtube.com/watch?v=xZVjQOSodTQ
Понты для приезжиг..
чмошника !
А - як вам - оформив власність на мільйони на родичів ... , а у декларацію не вніс ..., бо вони мене про це офіційно не повідомили
І ніхто і не несе відповідальності
Это полное раздвоение личности!
Кручу-верчу - запутать хочу...
В нього є купа грошей, ЗМІ для обболванювання громадян у вигляді Кварталу 95,
Зєля приймає участь у політичному житті країни.😀