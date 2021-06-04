Разумков: чиновників треба зобов'язати подавати декларації про зустрічі з олігархами
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує розширити перелік осіб, які повинні вказувати в декларації свої контакти з олігархами, чиновниками, які не займають політичних посад.
Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".
"Якщо ви дивилися законопроєкт, ви бачили, хто повинен декларувати зустрічі з представниками великого бізнесу або тими, хто потрапить до переліку олігархів. Я вважаю, що цей перелік повинен бути розширений за рахунок високопосадовців, які не займають політичні посади, але працюють у державних інституціях. Наприклад, той самий Апарат Верховної Ради України, керівництво Апарату ВР, Офіс Президента, державні секретарі", - зазначив Разумков.
Він зауважив, що підтримує саму ідею декларування таких контактів.
"Я вважаю, що це правильно. Влада повинна бути відкрита, чесна. І якщо відбуваються такі заходи, то точно це не є поганим. Але треба чітко виписати механізм, тому що деякі наші колеги вже критикують, наводячи приклади, як це може виглядати іноді в реаліях", - сказав голова ВР.
Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.
Будь ласка, зачекайте...
"Схемы" Радио Свобода подадут отчет с полным хронометражем
"пленок" не надо, много хрипов
Дааа... Думал у этого неорыга хватит ума держать марку и не опускаться до такого....
Забули??
Ну воно і дурне...
а що вважати зустріччю?
в наше время не обязательно совсем встречаться с олигархами в ресторане и целоваться в засос.. достаточно набрать по телефону или нажать кнопку видеосвязи на телефоне и можно вполне себе спокойно решать дела с олигархом даже если он в море на яхте