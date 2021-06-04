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Новини Політика України
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Разумков: чиновників треба зобов'язати подавати декларації про зустрічі з олігархами

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Разумков: чиновників треба зобов'язати подавати декларації про зустрічі з олігархами

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков пропонує розширити перелік осіб, які повинні вказувати в декларації свої контакти з олігархами, чиновниками, які не займають політичних посад.

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Якщо ви дивилися законопроєкт, ви бачили, хто повинен декларувати зустрічі з представниками великого бізнесу або тими, хто потрапить до переліку олігархів. Я вважаю, що цей перелік повинен бути розширений за рахунок високопосадовців, які не займають політичні посади, але працюють у державних інституціях. Наприклад, той самий Апарат Верховної Ради України, керівництво Апарату ВР, Офіс Президента, державні секретарі", - зазначив Разумков.

Він зауважив, що підтримує саму ідею декларування таких контактів.

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"Я вважаю, що це правильно. Влада повинна бути відкрита, чесна. І якщо відбуваються такі заходи, то точно це не є поганим. Але треба чітко виписати механізм, тому що деякі наші колеги вже критикують, наводячи приклади, як це може виглядати іноді в реаліях", - сказав голова ВР.

Раніше Зеленський зареєстрував у Раді законопроєкт про деолігархізацію. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде ухвалювати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.



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Топ коментарі
+8
Хорошая идея:
Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 9310
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03.06.2021 19:06
+6
Вова, распиши свой круглосуточный график )))))
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03.06.2021 19:06
+5
Сссутра-блинчики в качалке,опосля-нюхач дорожки...
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03.06.2021 19:20
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красава!!в простонародии эт называется как: пчёлы должны быть против мёда!! Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 8898 Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 2182
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03.06.2021 19:06 Відповісти
не мельтеши, Разумков !

"Схемы" Радио Свобода подадут отчет с полным хронометражем Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 5397
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03.06.2021 20:12 Відповісти
Вова, распиши свой круглосуточный график )))))
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03.06.2021 19:06 Відповісти
Сссутра-блинчики в качалке,опосля-нюхач дорожки...
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03.06.2021 19:20 Відповісти
Хорошая идея:
Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 9310
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03.06.2021 19:06 Відповісти
и стенограмку в прессу, будьте добры.......

"пленок" не надо, много хрипов Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 588
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03.06.2021 20:14 Відповісти
А о том, кто из них кукла олигархов?

Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 8775
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03.06.2021 19:14 Відповісти
И их агентами,включая телефонные разговоры,которые должны записываться,а на встречах должны вестись стенограммы,если не подал запись или сфальсифицировал протокол встречи -уголовная ответственность с конфискацией.
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03.06.2021 19:16 Відповісти
На каких лохов рассчитан этот гон?
Дааа... Думал у этого неорыга хватит ума держать марку и не опускаться до такого....
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03.06.2021 19:23 Відповісти
Маладой ригоанал-Разумков..
Забули??
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03.06.2021 19:32 Відповісти
Декларувати зустрічі??? Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 3826
Ну воно і дурне...
а що вважати зустріччю?
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03.06.2021 19:39 Відповісти
ОП и так подает почти всех, кто приходит к зеленскому
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03.06.2021 19:39 Відповісти
вот вроде бы эти зеленые клоуны такие диджализированные... а сейчас прикидываются какими то глухими совками..
в наше время не обязательно совсем встречаться с олигархами в ресторане и целоваться в засос.. достаточно набрать по телефону или нажать кнопку видеосвязи на телефоне и можно вполне себе спокойно решать дела с олигархом даже если он в море на яхте
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03.06.2021 19:42 Відповісти
зебилы, зебилы. Вы реально тупицы.
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03.06.2021 20:19 Відповісти
Все. Відвернуться всі від Олексійовича ... Разумков: чиновников нужно обязать подавать декларации о встречах с олигархами - Цензор.НЕТ 5829
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03.06.2021 20:24 Відповісти
Они в ВР держат народ за идиοτοβ.
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03.06.2021 21:04 Відповісти
Не надо стучать на всех и про все так мы быстрее построим демократическое государство!
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03.06.2021 22:46 Відповісти
Вова распиши что ты делал в Омане.
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03.06.2021 22:50 Відповісти
Да! А чиновниц обязать подавать отчет в СБУ о том на какой трассе их сняли олигархи и на какой сауне потом хором мудохали.
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04.06.2021 00:07 Відповісти
 
 